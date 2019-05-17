17 мая: как привлечь богатство на целый месяц и почему не едят курицу – приметы и традиции дня

Какой сегодня праздник и какие есть приметы 17 мая.
На 17 мая выпало немало праздников – как светских, так и религиозных.
Какой сегодня церковный праздник
17 мая отмечается церковный праздник Пелагеи Заступницы. В народе его еще называют Днем баклушников, так как в этот день заготавливают древесину под баклуши – деревянные ложки. К слову, и выражение бить баклуши – то есть работать без напряга – пошло отсюда, ведь заготовка таких деревяшек много сил не отнимала.
Помимо девы Тарсийской, мученицы Пелагии православная церковь в этот день чествует дни памяти:
- преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде;
- мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших;
- священномученика Еразма, епископа Формийского;
- священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников;
- священномученика Иоанна Васильева, пресвитера;
- священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его;
- священномученика Николая Тохтуева, диакона.
Также отмечается праздник Старорусской иконы Божией Матери.
17 мая в мире
17 мая отмечаются Международный день борьбы с гомофобией и Всемирный день электросвязи и информационного общества.
17 мая: именины
В эту пятницу именины отмечают Пелагея и Мария, а также Иван, Исаакий, Кирилл и Климент, Леонтий, Никита и Николай.
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Что сегодня можно делать
Если в этот день посмотреть из окна на Луну с правой стороны дома, то весь месяц будет доходным, а вот с левой – убыточным.
Читайте такжеВознесение Господне: когда и как отмечается в 2019 годуЕсли до обеда чихнул, то надо сходить в церковь заказать поминальную службу умершим родственникам: считается, что чих – это знак, что те как раз об этом просят.
Для отпугивания нечисти с огорода – в этот день на огород выносили битый глиняный горшок со свежесобранной крапивой и оставляли точно на середине грядки вверх дном. Считается, что нечисть непременно дотронется до этой крапивы, обожжется и сбежит.
А чтобы никакое зло душу не искушало, посреди огорода разбивали горшок, читая заговор: Как этот горшок от моей руки разбился, так чтобы и черт-искуситель от меня на веки вечные отцепился. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
В этот день в саду прививают яблони, груши и вишни.
Что сегодня нельзя делать
- Смотреть на Луну с левой стороны.
- Рубить и есть курицу – иначе птица в хозяйстве водится не будет.
Приметы 17 мая
Считается, что:
- много майских жуков – к засухе;
- зацвела калина – можно сеять огурцы, тыкву, кукурузу, бобы; сережки на клене – сажать свеклу;
- терн обильно зацвел – вторая половина мая холодной будет;
- кукует кукушка кукует – к хорошей погоде;
- нет утренней росы – к перемене погоды;
- рясный дождь – к богатому урожаю;
- бледное солнце – к затяжной непогоде.