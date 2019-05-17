17 мая: как привлечь богатство на целый месяц и почему не едят курицу – приметы и традиции дня

17 мая 2019, 00:34

Какой сегодня праздник и какие есть приметы 17 мая.

17 мая – приметы и традиции дня
17 мая: как привлечь богатство на целый месяц и почему не едят курицу / Pixabay

На 17 мая выпало немало праздников – как светских, так и религиозных.

Какой сегодня церковный праздник

17 мая отмечается церковный праздник Пелагеи Заступницы. В народе его еще называют Днем баклушников, так как в этот день заготавливают древесину под баклуши – деревянные ложки. К слову, и выражение бить баклуши – то есть работать без напряга – пошло отсюда, ведь заготовка таких деревяшек много сил не отнимала.

Помимо девы Тарсийской, мученицы Пелагии православная церковь в этот день чествует дни памяти:

  • преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде;
  • мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших;
  • священномученика Еразма, епископа Формийского;
  • священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников;
  • священномученика Иоанна Васильева, пресвитера;
  • священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его;
  • священномученика Николая Тохтуева, диакона.

Также отмечается праздник Старорусской иконы Божией Матери.

17 мая в мире

17 мая отмечаются Международный день борьбы с гомофобией и Всемирный день электросвязи и информационного общества.

17 мая: именины

В эту пятницу именины отмечают Пелагея и Мария, а также Иван, Исаакий, Кирилл и Климент, Леонтий, Никита и Николай.

Читайте такжеДень Марии 2019: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы

Что сегодня можно делать

Если в этот день посмотреть из окна на Луну с правой стороны дома, то весь месяц будет доходным, а вот с левой – убыточным.

Читайте такжеВознесение Господне: когда и как отмечается в 2019 годуЕсли до обеда чихнул, то надо сходить в церковь заказать поминальную службу умершим родственникам: считается, что чих – это знак, что те как раз об этом просят.

Для отпугивания нечисти с огорода – в этот день на огород выносили битый глиняный горшок со свежесобранной крапивой и оставляли точно на середине грядки вверх дном. Считается, что нечисть непременно дотронется до этой крапивы, обожжется и сбежит.

А чтобы никакое зло душу не искушало, посреди огорода разбивали горшок, читая заговор: Как этот горшок от моей руки разбился, так чтобы и черт-искуситель от меня на веки вечные отцепился. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

В этот день в саду прививают яблони, груши и вишни.

Что сегодня нельзя делать

  1. Смотреть на Луну с левой стороны.
  2. Рубить и есть курицу – иначе птица в хозяйстве водится не будет.

Приметы 17 мая

Считается, что:

  • много майских жуков – к засухе;
  • зацвела калина – можно сеять огурцы, тыкву, кукурузу, бобы; сережки на клене – сажать свеклу;
  • терн обильно зацвел – вторая половина мая холодной будет;
  • кукует кукушка кукует – к хорошей погоде;
  • нет утренней росы – к перемене погоды;
  • рясный дождь – к богатому урожаю;
  • бледное солнце – к затяжной непогоде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник приметы традиции именины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:22
Ученые выяснили, почему одежда может быть опасной для здоровья
01:14
Внучка Ротару показала внушительное декольте
01:03
Порошенко на последней встрече довел Юнкера до слез Видео
00:49
Евровидение 2019: кто прошел в финал, полный список конкурсантов Видео
00:45
Евровидение 2019 второй полуфинал: чем покоряли зрителей конкурсанты, впечатляющие фото Фото Видео
00:41
"Иду ко дну": Комаров рассказал, как едва не погиб в Бразилии
00:34
17 мая: как привлечь богатство на целый месяц и почему не едят курицу – приметы и традиции дня
00:14
Результаты второго полуфинала Евровидения 2019: кто прошел в финал, песни Видео
16 мая, четверг
23:59
Sony и Microsoft объединяются для создания игр с искусственным интеллектом
23:52
Евровидение 2019: Азербайждан закрыл второй полуфинал необычным номером с роботами Видео
23:44
Снова вместе: Панеттьери простила избившего ее жениха Фото
23:42
Евровидение 2019: во втором полуфинале выступил вероятный победитель конкурса Видео
23:31
Евровидение 2019 Россия: Сергей Лазарев оконфузился во втором полуфинале, что произошло Видео
23:26
Евровидение 2019: конкурсантка из Мальты поразила Европу ярким номером Видео
23:10
Названа сумма, которую Алсу заплатила на накрутку победы дочери в Голосе.Дети
23:05
Евровидение 2019: один из фаворитов конкурса покорил сеть чувственной песней Видео
22:45
Экс-посол США обозначил, в чем Россия проигрывает Украине
22:43
Евровидение 2019: швейцарская копия Джастина Тимберлейка покорил Европу "грязными танцами" Видео
22:16
Евровидение 2019: второй полуфинал открыла участница украинского шоу Голос країни Видео
22:03
10 фактов к 10-летию триумфальной победы Александра Рыбака на Евровидении Видео
21:53
Культурное событие, либо никак - глава разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
21:49
Второй полуфинал Евровидения-2019: онлайн видеотрансляция из Израиля, участники, результаты Видео
21:21
У Зеленского ответили на вопрос о создании коалиции с партией Вакарчука
21:02
Итальянский певец трогательно исполнил песню Скрябина Мама Видео
20:30
Зеленский обсудил с международными рекрутерами подбор кадров на ключевые должности
20:27
Реклама Гройсмана обошлась налогоплательщикам в 36 млн грн
19:59
Хакеры заработали 100 млн долл: Украина с пятью странами разоблачила крупнейшую кибергруппу в мире
19:58
"Будет царем": сын Януковича посетил Донбасс – соцсети
19:32
Ребров возглавит турецкий Бешикташ – СМИ
19:19
Довели до слез: в Харькове маршрутчики отказывались везти мужчину без ног Видео
18:41
Кулинарный эксперт поделился секретом изумительно вкусного шашлыка
18:38
Heavy Rain, Beyond и Detroit на ПК получили очень низкие ценники для Украины Видео
18:35
Рада пошла на компромисс с евробляхерами и отсрочила конец периода растаможки
18:11
Главные новости 16 мая: дата инаугурации Зеленского, возвращение Коломойского и полуфинал Евровидения 2019 Видео
18:01
"Опорочили репутацию": в группе Kazka возмутились обвинению в неуплате налогов
17:57
Нарушение международных обязательств: в Венгрии оценили украинский языковой закон
17:40
Замглавы Администрации Порошенко подал в отставку
17:32
То дождь, то засуха: синоптики удивили погодой на ближайшие дни
17:30
В "вышиванковом" флеш-мобе одесских копов соцсети увидели мужской половой орган
17:13
Украине нужен дееспособный парламент - Бурбак
17:05
Киевлянам приготовили новое повышение тарифов на воду
17:00
Скандал в Раде: журналист Дзындзя утверждает, что нардеп Лещенко предложил ему "отсосать"
16:35
Против Лещенко открыли уголовное производство: в САП рассказали подробности
16:19
40% украинцев симпатизируют России, а каждый восьмой позитивно относится к Путину
16:09
Церковный скандал: судьбу Филарета решит Священный синод
16:05
Синоптики рассказали, где в Украине ждать 30-градусной жары
15:58
Инаугурация Зеленского: ритуал проведут женщины
15:39
Жена Порошенко посоветовала Зеленской не слушать политтехнологов
15:35
Опубликован трейлер пятого сезона сериала Черное зеркало Видео
15:31
Зеленский оценил назначение даты инаугурации и "подколол" Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять