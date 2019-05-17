17 мая: как привлечь богатство на целый месяц и почему не едят курицу – приметы и традиции дня

17 мая: как привлечь богатство на целый месяц и почему не едят курицу / Pixabay

На 17 мая выпало немало праздников – как светских, так и религиозных.

Какой сегодня церковный праздник

17 мая отмечается церковный праздник Пелагеи Заступницы. В народе его еще называют Днем баклушников, так как в этот день заготавливают древесину под баклуши – деревянные ложки. К слову, и выражение бить баклуши – то есть работать без напряга – пошло отсюда, ведь заготовка таких деревяшек много сил не отнимала.

Помимо девы Тарсийской, мученицы Пелагии православная церковь в этот день чествует дни памяти:

преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде;

мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших;

священномученика Еразма, епископа Формийского;

священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников;

священномученика Иоанна Васильева, пресвитера;

священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его;

священномученика Николая Тохтуева, диакона.

Также отмечается праздник Старорусской иконы Божией Матери.

17 мая в мире

17 мая отмечаются Международный день борьбы с гомофобией и Всемирный день электросвязи и информационного общества.

17 мая: именины

В эту пятницу именины отмечают Пелагея и Мария, а также Иван, Исаакий, Кирилл и Климент, Леонтий, Никита и Николай.

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Что сегодня можно делать

Если в этот день посмотреть из окна на Луну с правой стороны дома, то весь месяц будет доходным, а вот с левой – убыточным.

Читайте такжеВознесение Господне: когда и как отмечается в 2019 годуЕсли до обеда чихнул, то надо сходить в церковь заказать поминальную службу умершим родственникам: считается, что чих – это знак, что те как раз об этом просят.

Для отпугивания нечисти с огорода – в этот день на огород выносили битый глиняный горшок со свежесобранной крапивой и оставляли точно на середине грядки вверх дном. Считается, что нечисть непременно дотронется до этой крапивы, обожжется и сбежит.

А чтобы никакое зло душу не искушало, посреди огорода разбивали горшок, читая заговор: Как этот горшок от моей руки разбился, так чтобы и черт-искуситель от меня на веки вечные отцепился. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

В этот день в саду прививают яблони, груши и вишни.

Что сегодня нельзя делать

Смотреть на Луну с левой стороны. Рубить и есть курицу – иначе птица в хозяйстве водится не будет.

Приметы 17 мая

Считается, что: