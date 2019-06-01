Поздравления с первым днем лета и Привітання з першим днем літа – открытки тексты

1 июня – первый день лета. Не официальный и не церковный праздник, а просто праздник для души, который в 2019 году к тому же выпал на субботу. Так что можно устроить себе выходной и смело поздравить себя любимого и своих друзей с первым днем лета!

Главред собрал только лучшие поздравления и картинки с первым днем лета на русском и украинском языке.

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С первым днем лета: в прозе

Поздравляю вас с первым днем лета, дорогие мои! Желаю, чтобы в вашей жизни вечно цвели красивые цветы и пели райские птицы. Пусть ваша судьба будет к вам благосклонна, пусть все неприятности обходят вас стороной. Давайте встретим этот праздник по-настоящему, искренне желая всем счастья и добра.

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!

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Отменный праздник души – первый день лета. В этот день даже солнце светит как-то по-особенному, поздравляя всех людей и обещая скорую жару. Птицы взмывают высоко в небо и наслаждаются просторам, весело махая нам своими крылышками. Пусть этим летом у вас все получится!

С первым днем лета: смс

3 смс - 166 символов:

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

***

3 смс - 180 символов:

Поздравляем с начала лета! Пусть все вокруг Вас радует своими плодами. Пусть в жизни Вашей всегда будет тепло и весело плещется море. Никогда не унывайте и не впадайте в депрессию.

***

3 смс - 197 символов:

Ждали долго, но дождались:

Лета первый день настал,

Я хочу, чтобы сегодня

Каждый-каждый счастлив стал,

Будет лето теплым, жарким,

Развлечения нас ждут,

Этим летом будет классно,

А печали все уйдут!

С первым днем лета: стихи

Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.

Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.

Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!

***

С первым днем лета! С первым днем лета!

И разбегутся веселые трели,

Будем гулять мы уже до рассвета,

И деток катать во дворах на качелях.

***

Вот и наступило лето,

Все окончены запреты.

Будем дружно отдыхать,

И под солнцем загорать.

Поздравляю вас друзья,

Всем веселья и тепла.

Чтобы было все отлично,

Летом будем веселиться.

***

Вот и лето наступило,

Солнце греет всех с утра.

Хорошо весной нам было,

Летом лучше во сто крат.

З першим днем літа

Сьогодні у природи день народження,

Дзвінкою луною лунає новина ця,

До побачення, весна, до побачення.

Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!

З першим літнім днем хочемо привітати,

Побажати вам щастя і добра.

Нехай вам багато радості доставить,

Ця літня, чудова пора!

***

Напевно, тому ми з таким трепетом чекаємо тепла, сонця, соковитих фруктів і ягід, мріємо опинитися на березі річки або моря, нікуди не поспішати і просто відпочивати. Літо – це період відпусток, поїздок на дачу, веселого вереску дітвори у дворах і на пляжах. Літня відпустка – це те, заради чого дорослі працюють цілий рік, а літні канікули – найочікуваніша подія в житті кожного школяра. І стільки всього хочеться встигнути і спробувати за ці короткі три місяці літа. Але саме 1 червня ніхто не сумує, адже літо лише починається.

***

Прилетіло літо, як на крилах

Принесло нам літо дні щасливі

Літо кучеряве,

Лагідне, як мама

Ось воно яке

Літо золоте.

Я з тобою, літо, пожартую,

Я з тобою, літо, потанцюю,

Я з тобою, літо, поспіваю,

Я тебе ще з осені чекаю...

***

У перший день літа я поспішаю привітати своїх батьків. Вони заслужили це свято, всю весну працюючи на городі та саджаючи грядки. Так нехай же насолоджуються чудовим червневим святом і з нетерпінням чекають плоди своєї праці. Хочу побажати їм міцного здоров'я і благополуччя.

***

Було уранці літо літенятком,

Обсипаним веснянками кульбаб.

По сонячних, аж золотих кульбабках

Стеливсь джмеля густий медовий бас.

Ставок од сяйва мружився і хлюпав

На берег білий-білий од піску.

З тополі вітер пух ласкавий скуб

І землю застеляв ласкавим пухом.

Увечері по-іншому було:

Кульбаби сонні очі постуляли,

А літо зовсім спати не лягало –

Всю ніч зірками й місяцем цвіло.

***

Вітаю вас з першим днем літа, мої дорогі друзі. Це чудове свято душі і тіла. Давайте будем радіти теплим дням, які чекають на нас з вами попереду. Відпочинимо на пляжі, купаємося досхочу, насолоджуємося жарким сонечком. І не будемо сумувати про весну, зовсім скоро прийде нова.

***

Спека, духота, алергія, опіки,

Бомжі, комарі, шашлики біля дороги,

Дачі, ділянки, полив, прополка,

Зійде-не зійде? З толком – без толку?

Чорні жінки, як мавпи,

Ходять в бікіні, видно всі вади,

Безсоння, спрага, задишка, турботи,

Не виходить у відпустку з роботою.

***

Літо, літо настало!

Співай, танцюй, і щосили гуляй!

Свято святкуємо ми літа,

Радісні сняться сни.

Привітання пишу,

І вручити його поспішаю.

Нехай підніме настрій

Тобі це чудове вірш!