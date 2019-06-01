Поздравления с первым днем лета и Привітання з першим днем літа – открытки тексты

1 июня 2019, 00:26

Главред собрал только лучшие поздравления и картинки с первым днем лета на русском и украинском языке.

  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet
  • Картинки с первым днем лета – з першим днем літа davno.ru, LiveInternet

1 июня – первый день лета. Не официальный и не церковный праздник, а просто праздник для души, который в 2019 году к тому же выпал на субботу. Так что можно устроить себе выходной и смело поздравить себя любимого и своих друзей с первым днем лета!

Главред собрал только лучшие поздравления и картинки с первым днем лета на русском и украинском языке. 

Читайте такжеС Днем защиты детей – открытки и поздравления

С первым днем лета: в прозе

Поздравляю вас с первым днем лета, дорогие мои! Желаю, чтобы в вашей жизни вечно цвели красивые цветы и пели райские птицы. Пусть ваша судьба будет к вам благосклонна, пусть все неприятности обходят вас стороной. Давайте встретим этот праздник по-настоящему, искренне желая всем счастья и добра.

***

Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!

***

Отменный праздник души – первый день лета. В этот день даже солнце светит как-то по-особенному, поздравляя всех людей и обещая скорую жару. Птицы взмывают высоко в небо и наслаждаются просторам, весело махая нам своими крылышками. Пусть этим летом у вас все получится!

С первым днем лета: смс

3 смс - 166 символов:

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

***

3 смс - 180 символов:

Поздравляем с начала лета! Пусть все вокруг Вас радует своими плодами. Пусть в жизни Вашей всегда будет тепло и весело плещется море. Никогда не унывайте и не впадайте в депрессию.

***

3 смс - 197 символов:

Ждали долго, но дождались:

Лета первый день настал,

Я хочу, чтобы сегодня

Каждый-каждый счастлив стал,

Будет лето теплым, жарким,

Развлечения нас ждут,

Этим летом будет классно,

А печали все уйдут!

С первым днем лета: стихи

Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.

Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.

Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!

***

С первым днем лета! С первым днем лета!

И разбегутся веселые трели,

Будем гулять мы уже до рассвета,

И деток катать во дворах на качелях.

***

Вот и наступило лето,

Все окончены запреты.

Будем дружно отдыхать,

И под солнцем загорать.

Поздравляю вас друзья,

Всем веселья и тепла.

Чтобы было все отлично,

Летом будем веселиться.

***

Вот и лето наступило,

Солнце греет всех с утра.

Хорошо весной нам было,

Летом лучше во сто крат.

З першим днем літа

Сьогодні у природи день народження,

Дзвінкою луною лунає новина ця,

До побачення, весна, до побачення.

Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!

З першим літнім днем хочемо привітати,

Побажати вам щастя і добра.

Нехай вам багато радості доставить,

Ця літня, чудова пора!

***

Напевно, тому ми з таким трепетом чекаємо тепла, сонця, соковитих фруктів і ягід, мріємо опинитися на березі річки або моря, нікуди не поспішати і просто відпочивати. Літо – це період відпусток, поїздок на дачу, веселого вереску дітвори у дворах і на пляжах. Літня відпустка – це те, заради чого дорослі працюють цілий рік, а літні канікули – найочікуваніша подія в житті кожного школяра. І стільки всього хочеться встигнути і спробувати за ці короткі три місяці літа. Але саме 1 червня ніхто не сумує, адже літо лише починається.

***

Прилетіло літо, як на крилах

Принесло нам літо дні щасливі

Літо кучеряве,

Лагідне, як мама

Ось воно яке

Літо золоте.

Я з тобою, літо, пожартую,

Я з тобою, літо, потанцюю,

Я з тобою, літо, поспіваю,

Я тебе ще з осені чекаю...

***

У перший день літа я поспішаю привітати своїх батьків. Вони заслужили це свято, всю весну працюючи на городі та саджаючи грядки. Так нехай же насолоджуються чудовим червневим святом і з нетерпінням чекають плоди своєї праці. Хочу побажати їм міцного здоров'я і благополуччя.

***

Було уранці літо літенятком,

Обсипаним веснянками кульбаб.

По сонячних, аж золотих кульбабках

Стеливсь джмеля густий медовий бас.

Ставок од сяйва мружився і хлюпав

На берег білий-білий од піску.

З тополі вітер пух ласкавий скуб

І землю застеляв ласкавим пухом.

Увечері по-іншому було:

Кульбаби сонні очі постуляли,

А літо зовсім спати не лягало –

Всю ніч зірками й місяцем цвіло.

***

Вітаю вас з першим днем літа, мої дорогі друзі. Це чудове свято душі і тіла. Давайте будем радіти теплим дням, які чекають на нас з вами попереду. Відпочинимо на пляжі, купаємося досхочу, насолоджуємося жарким сонечком. І не будемо сумувати про весну, зовсім скоро прийде нова.

***

Спека, духота, алергія, опіки,

Бомжі, комарі, шашлики біля дороги,

Дачі, ділянки, полив, прополка,

Зійде-не зійде? З толком – без толку?

Чорні жінки, як мавпи,

Ходять в бікіні, видно всі вади,

Безсоння, спрага, задишка, турботи,

Не виходить у відпустку з роботою.

***

Літо, літо настало!

Співай, танцюй, і щосили гуляй!

Свято святкуємо ми літа,

Радісні сняться сни.

Привітання пишу,

І вручити його поспішаю.

Нехай підніме настрій

Тобі це чудове вірш!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
лето поздравления открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:26
Поздравления с первым днем лета и Привітання з першим днем літа – открытки тексты
00:03
1 июня: какие праздники отмечаем сегодня
31 мая, пятница
23:57
Скандал с малазийским заявлением по крушению Боинга: в дело вмешались Нидерланды
23:42
Зеленский заявил, что "зима близко", и велел готовиться к отопительному сезону
23:20
Курс доллара в Украине зажали в тиски: что будет с баксом дальше
22:50
Морковный салат подешевел, а кабачки подорожали: сколько и за что платят депутаты в столовой Рады
22:28
Трампу понадобилась помощь Путина: что случилось
22:02
Скандал на Голос. Дети продолжается: на Алсу подали в суд Видео
21:38
Выборы в Раду и ВСУ: у Зеленского рассказали о новом законопроекте
21:24
Гороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический период
21:14
Порноактриса сверкнула ухоженными прелестями на откровенных фото Фото
20:54
Выборы в Раду: Украина отказалась открывать участки в России
20:31
В Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным
20:04
"Зеленский осторожничает": в Госдуме ответили на призыв президента Украины бить РФ санкциями
19:47
"Житница всея Европы": Украина впервые импортировала картошку из Узбекистана
19:26
Женская месть: школьницы отметелили бросившего одну из них парня (видео 18+) Видео
18:54
Стало известно, когда Рада займется законом о каннабисе
18:44
Китай объявил, как США поплатится за Huawei
18:27
Свитолина покинула Ролан Гаррос
18:20
Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности
17:48
Бензиновая подножка от РФ, цены на газ и лишние выходные: что ждет украинцев в июне 2019 Видео
17:22
Зеленский отправил в отставку главного пограничника Украины
16:56
Против Порошенко возбудили еще одно дело и обвинили в захвате власти Фото
16:36
Норвежский футболист забил девять голов в одном матче на ЧМ
16:15
Зеленский призвал европейские страны "бить" РФ санкциями
16:11
В посольстве США рассказали, кто приехал на смену Йованович
16:09
Главные новости 31 мая: Порошенко возглавил ЕС и утвержден новый состав СНБО Фото Видео
16:06
Шахтер поблагодарил Харьков за сезон
15:51
Грицак прервал отпуск для срочной встречи с высокопоставленным сотрудником ЦРУ – СМИ
15:50
Олимпик не допустили к новому сезону УПЛ
15:42
"Расстрелы спасут Родину": Ким Чен Ын казнил дипломатов после провального саммита с Трампом
15:37
Гимн смерти: в сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль Видео
15:30
Зеленский утвердил новый состав СНБО
15:14
Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос
15:06
"Прям как на Троещине": Надя Дорофеева удивила сеть фото в образе гопницы
15:04
"Это могло быть украинское правительство": Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17
14:56
Очередной замглавы СБУ ушел в отставку
14:52
София Ротару поразила сеть цветущим видом: ни следа болезни
14:39
Зинченко попал в символическую сборную молодых игроков Европы
14:38
Порошенко возглавил ЕС, опубликован документ Фото
14:37
Макс Барских примерил образ космонавта в видео на песню Неземная и вызвал ажиотаж в сети Видео
14:23
Наставника сборной Германии Йоахима Лева госпитализировали
14:20
Дорофеева, Брежнева, Потап, Каменских: как украинские звезды выглядели в школьные годы
14:20
Экстренно госпитализирован режиссер Ночного дозора и Иронии судьбы-2
14:09
УЕФА определил лучших игроков Лиги Европы 2018/19 года
14:08
Алла Пугачева заценила фото Светланы Лободы в белье
14:04
Перенос рынка не решает, а наоборот - усугубляет проблемы угольной отрасли - Волынец
14:00
В АП отреагировали на скандальное заявление совладельца Квартала о войне и квотах
13:54
"Показать ощутимый результат": Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытнико
13:50
Юрий Вернидуб решил уйти из Зари
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять