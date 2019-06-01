Поздравления с первым днем лета и Привітання з першим днем літа – открытки тексты

Главред собрал только лучшие поздравления и картинки с первым днем лета на русском и украинском языке.
1 июня – первый день лета. Не официальный и не церковный праздник, а просто праздник для души, который в 2019 году к тому же выпал на субботу. Так что можно устроить себе выходной и смело поздравить себя любимого и своих друзей с первым днем лета!
Главред собрал только лучшие поздравления и картинки с первым днем лета на русском и украинском языке.
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С первым днем лета: в прозе
Поздравляю вас с первым днем лета, дорогие мои! Желаю, чтобы в вашей жизни вечно цвели красивые цветы и пели райские птицы. Пусть ваша судьба будет к вам благосклонна, пусть все неприятности обходят вас стороной. Давайте встретим этот праздник по-настоящему, искренне желая всем счастья и добра.
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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!
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Отменный праздник души – первый день лета. В этот день даже солнце светит как-то по-особенному, поздравляя всех людей и обещая скорую жару. Птицы взмывают высоко в небо и наслаждаются просторам, весело махая нам своими крылышками. Пусть этим летом у вас все получится!
С первым днем лета: смс
3 смс - 166 символов:
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
***
3 смс - 180 символов:
Поздравляем с начала лета! Пусть все вокруг Вас радует своими плодами. Пусть в жизни Вашей всегда будет тепло и весело плещется море. Никогда не унывайте и не впадайте в депрессию.
***
3 смс - 197 символов:
Ждали долго, но дождались:
Лета первый день настал,
Я хочу, чтобы сегодня
Каждый-каждый счастлив стал,
Будет лето теплым, жарким,
Развлечения нас ждут,
Этим летом будет классно,
А печали все уйдут!
С первым днем лета: стихи
Желаю напиться
Лимонада.
Желаю влюбиться
До отпада.
Желаю забыться
На теплом море.
Желаю забыть
Про беду и горе.
Веселых закатов,
Счастливых рассветов.
Тебя поздравляю я
С первым днем лета!
***
С первым днем лета! С первым днем лета!
И разбегутся веселые трели,
Будем гулять мы уже до рассвета,
И деток катать во дворах на качелях.
***
Вот и наступило лето,
Все окончены запреты.
Будем дружно отдыхать,
И под солнцем загорать.
Поздравляю вас друзья,
Всем веселья и тепла.
Чтобы было все отлично,
Летом будем веселиться.
***
Вот и лето наступило,
Солнце греет всех с утра.
Хорошо весной нам было,
Летом лучше во сто крат.
З першим днем літа
Сьогодні у природи день народження,
Дзвінкою луною лунає новина ця,
До побачення, весна, до побачення.
Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!
З першим літнім днем хочемо привітати,
Побажати вам щастя і добра.
Нехай вам багато радості доставить,
Ця літня, чудова пора!
***
Напевно, тому ми з таким трепетом чекаємо тепла, сонця, соковитих фруктів і ягід, мріємо опинитися на березі річки або моря, нікуди не поспішати і просто відпочивати. Літо – це період відпусток, поїздок на дачу, веселого вереску дітвори у дворах і на пляжах. Літня відпустка – це те, заради чого дорослі працюють цілий рік, а літні канікули – найочікуваніша подія в житті кожного школяра. І стільки всього хочеться встигнути і спробувати за ці короткі три місяці літа. Але саме 1 червня ніхто не сумує, адже літо лише починається.
***
Прилетіло літо, як на крилах
Принесло нам літо дні щасливі
Літо кучеряве,
Лагідне, як мама
Ось воно яке
Літо золоте.
Я з тобою, літо, пожартую,
Я з тобою, літо, потанцюю,
Я з тобою, літо, поспіваю,
Я тебе ще з осені чекаю...
***
У перший день літа я поспішаю привітати своїх батьків. Вони заслужили це свято, всю весну працюючи на городі та саджаючи грядки. Так нехай же насолоджуються чудовим червневим святом і з нетерпінням чекають плоди своєї праці. Хочу побажати їм міцного здоров'я і благополуччя.
***
Було уранці літо літенятком,
Обсипаним веснянками кульбаб.
По сонячних, аж золотих кульбабках
Стеливсь джмеля густий медовий бас.
Ставок од сяйва мружився і хлюпав
На берег білий-білий од піску.
З тополі вітер пух ласкавий скуб
І землю застеляв ласкавим пухом.
Увечері по-іншому було:
Кульбаби сонні очі постуляли,
А літо зовсім спати не лягало –
Всю ніч зірками й місяцем цвіло.
***
Вітаю вас з першим днем літа, мої дорогі друзі. Це чудове свято душі і тіла. Давайте будем радіти теплим дням, які чекають на нас з вами попереду. Відпочинимо на пляжі, купаємося досхочу, насолоджуємося жарким сонечком. І не будемо сумувати про весну, зовсім скоро прийде нова.
***
Спека, духота, алергія, опіки,
Бомжі, комарі, шашлики біля дороги,
Дачі, ділянки, полив, прополка,
Зійде-не зійде? З толком – без толку?
Чорні жінки, як мавпи,
Ходять в бікіні, видно всі вади,
Безсоння, спрага, задишка, турботи,
Не виходить у відпустку з роботою.
***
Літо, літо настало!
Співай, танцюй, і щосили гуляй!
Свято святкуємо ми літа,
Радісні сняться сни.
Привітання пишу,
І вручити його поспішаю.
Нехай підніме настрій
Тобі це чудове вірш!