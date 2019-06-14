Привітання з Днем медичного працівника – листівки та тексти

День медика в Україні святкується у третю неділю червня. Тому День медика 2019 відзначається 16 червня.

А існує ще й Міжнародний день медика: відзначається він у перший понеділок жовтня. У 2019 це 7 жовтня.

Так чи інакше, 16 червня – це свято людей, на яких лежить велика відповідальність – не просто за інших людей, а за їхнє здоров'я і можливе майбутнє.

Читайте такжеС Днем медика – душевные и матерные поздравления и открытки

День медика 2019: що подарувати

Якщо у вашій родині є медичні працівники, то у цьому випадку подарунок рідному медику можна зробити своїми руками – від приготування сніданку з подачею до ліжка до листівки або брелока.

При наявності хоча б мінімального бюджету можна порадувати знайомих та улюблених медиків тематичним сувеніром (тим самим записником з медичної символікою, наприклад) або просто набором кави чи чаю (зважаючи, чому віддає перевагу винуватець свята). Це універсальний варіант, що стане людині у нагоді у будь-якому випадку.

Не варто дарувати медику:

предмети особистої гігієни;

алкоголь;

парфумерію;

книги з порадами, навчальні (аналогічно з дисками).

Такі подарунки проти правил етикету.

"...предмети побутового начиння, домашнього вжитку або, наприклад, книга повчального характеру (книга рецептів або про те, як схуднути тощо – ред.) – таких подарунків робити не варто.

І побутову техніку ми можемо подарувати лише на прохання людини, якщо вона нас попросила.

Наприклад, ту ж кавомолку", – пояснила консультант з етикету Юлія Юдіна.

Привітання з Днем медика в прозі

Шановні медичні працівники! З нагоди Вашого професійного свята прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за Ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я Ваших пацієнтів! Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Зі святом Вас! Щастя Вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією!

***

Бажаємо вам, медики, щастя цілющого! Любові, немов спирт, чистогану нешкідливого! Нехай радості будуть без ГМО, не бачаться білочки і НЛО!

***

З Днем медика! Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!

***

Вітаємо шановних медичних працівників! Бажаю всім мудрості, витримки, наснаги, професійного зростання, міцного здоров’я, родинного затишку та миру.

Привітання з Днем медика у віршах

День медичного працівника -

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу -

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

Медпрацівник з людьми завжди,

В дорогу ближню чи далеку

Він хворим йде допомогти.

За медиків!

***

Давайте піднімемо за день медицини

За чарці перевіреної доброї вакцини!

***

Медичний працівник, ти гордість держави!

Ти буваєш втомленим і не спиш ти ночей,

У цей день ми щиро вас всіх привітаємо

Санітарів і нянь, медсестр та лікарів.

Ви з рідкісної породи, що життя продовжують,

Повертають здоров'я і радість несуть:

І ми вам бажаємо – нехай супроводжують

Вас здоров’я, удача і радість несуть!

***

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я відважні!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.