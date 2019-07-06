Сочные поздравления и живые открытки с Днем поцелуев 2019

День поцелуев 2019 отмечается 6 июля.

Официальное название праздника – Всемирный день поцелуя, хотя сам праздник неофициальный.

Это день проявления чувств, необязательно сексуальных или любовных, ведь поцелуи также бывают родственные и просто дружеские.

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День поцелуя родом из Великобритании, где зародился в конце XIX века. Статус международного он получил от ООН в прошлом столетии. И теперь отмечается более чем в 60 странах мира.

Этот праздник – еще один повод продемонстрировать своим родным и близким, как они вам дороги.

День поцелуев: поздравления

С днем поцелуев поздравления в стихах

Мы адресуем всем, кто любит нежность,

Кому знакома тонкая душевность,

И кто себя теряет в ласковых руках.

Пусть захлестнет вас восхитительная страсть,

Желаем флиртовать, дружить, влюбляться,

Сходить с ума от чувств и целоваться,

И в омут сладостно-дурманящий упасть!

***

Поздравляю со Всемирным днем поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, веселых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.

***

День поцелуев мир отметит страстно,

Под весом ласк разнообразных,

И я хочу тебя спросить,

Ты хочешь в этот день, со мною быть?

На улице, в квартире, на диване,

Захватит поцелуй все страны,

Падем и мы под тяжестью любви,

Ведь поцелуи в отношениях важны.

***

4 смс - 201 символ:

Поздравляю со Всемирным днем поцелуя и хочу пожелать страсти и огня в отношениях, нежных и добрых поцелуев любящих людей, романтики в жизни и верной любви, светлой удачи и постоянного ощущения счастья.

***

День поцелуев, лучший в мире день,

И целовать тебя мне никогда не лень,

Ведь я люблю тебя, мой самый дорогой,

Хочу сегодня весь день целоваться с тобой.

В этот праздник я пожелаю тебе чудес,

Чтоб было счастья и успеха в перевес,

Чтоб ты всегда меня одну лишь любил,

Целовал и, конечно, на руках носил.

***

3 смс - 175 символов:

Поздравляю со Всемирным днем поцелуя. Пусть в твоей жизни ни дня не будет без влюбленности, радости и сладких поцелуев. Живи ярко и целуйся страстно, нежно, в усладу для души.

***

Поцелуи, говорят,

Жизнь нам продлевают,

Точно знаем, что они

Жить нам помогают!

Мы целуем матерей,

Деток и любимых,

Всех, кто сердцем и душой,

Глубоко хранимы!

Поздравляем с этим днем,

И желаем счастья,

Пусть согреет поцелуй

В хмурое ненастье!

***

3 смс - 183 символа:

Нет ничего приятней, чем целовать дорогого человека, это лучший знак внимания и самый нежный подарок! Пусть каждому сегодня захочется дарить любовь и поцелуи и знаки внимания любимым!

***

День поцелуя — праздник этот

Прекрасный самый день на свете.

Гораздо лучше целоваться,

Чем с кем-то, например, ругаться.

Желаю я в день поцелуя

Найти мечту тебе такую,

Чтоб захотеть ее обнять

И поскорей поцеловать.