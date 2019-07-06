Сочные поздравления и живые открытки с Днем поцелуев 2019

Главред собрал анимационные открытки с Днем поцелуя, пожелания и смешные картинки.
День поцелуев 2019 отмечается 6 июля.
Официальное название праздника – Всемирный день поцелуя, хотя сам праздник неофициальный.
Это день проявления чувств, необязательно сексуальных или любовных, ведь поцелуи также бывают родственные и просто дружеские.
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День поцелуя родом из Великобритании, где зародился в конце XIX века. Статус международного он получил от ООН в прошлом столетии. И теперь отмечается более чем в 60 странах мира.
Этот праздник – еще один повод продемонстрировать своим родным и близким, как они вам дороги.
День поцелуев: поздравления
С днем поцелуев поздравления в стихах
Мы адресуем всем, кто любит нежность,
Кому знакома тонкая душевность,
И кто себя теряет в ласковых руках.
Пусть захлестнет вас восхитительная страсть,
Желаем флиртовать, дружить, влюбляться,
Сходить с ума от чувств и целоваться,
И в омут сладостно-дурманящий упасть!
***
Поздравляю со Всемирным днем поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, веселых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.
***
День поцелуев мир отметит страстно,
Под весом ласк разнообразных,
И я хочу тебя спросить,
Ты хочешь в этот день, со мною быть?
На улице, в квартире, на диване,
Захватит поцелуй все страны,
Падем и мы под тяжестью любви,
Ведь поцелуи в отношениях важны.
***
4 смс - 201 символ:
Поздравляю со Всемирным днем поцелуя и хочу пожелать страсти и огня в отношениях, нежных и добрых поцелуев любящих людей, романтики в жизни и верной любви, светлой удачи и постоянного ощущения счастья.
***
День поцелуев, лучший в мире день,
И целовать тебя мне никогда не лень,
Ведь я люблю тебя, мой самый дорогой,
Хочу сегодня весь день целоваться с тобой.
В этот праздник я пожелаю тебе чудес,
Чтоб было счастья и успеха в перевес,
Чтоб ты всегда меня одну лишь любил,
Целовал и, конечно, на руках носил.
***
3 смс - 175 символов:
Поздравляю со Всемирным днем поцелуя. Пусть в твоей жизни ни дня не будет без влюбленности, радости и сладких поцелуев. Живи ярко и целуйся страстно, нежно, в усладу для души.
***
Поцелуи, говорят,
Жизнь нам продлевают,
Точно знаем, что они
Жить нам помогают!
Мы целуем матерей,
Деток и любимых,
Всех, кто сердцем и душой,
Глубоко хранимы!
Поздравляем с этим днем,
И желаем счастья,
Пусть согреет поцелуй
В хмурое ненастье!
***
3 смс - 183 символа:
Нет ничего приятней, чем целовать дорогого человека, это лучший знак внимания и самый нежный подарок! Пусть каждому сегодня захочется дарить любовь и поцелуи и знаки внимания любимым!
***
День поцелуя — праздник этот
Прекрасный самый день на свете.
Гораздо лучше целоваться,
Чем с кем-то, например, ругаться.
Желаю я в день поцелуя
Найти мечту тебе такую,
Чтоб захотеть ее обнять
И поскорей поцеловать.