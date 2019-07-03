С Днем полиции Украины – смелые поздравления на русском и украинском языке

День национальной полиции Украины празднуют эти смелые ребята 4 июля каждого года.

Главред подобрал самые яркие поздравления на День полиции 2019 на русском и украинском языке.

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День национальной полиции Украины: поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем полиции Украины! Желаю, чтобы ваша работа приносила поистине прекрасные результаты. Чтобы все достижения и нововведения принимались и учитывались в беспрерывном карьерном росте. Чтобы доблесть, храбрость, честность и отзывчивость превозносили вас в глазах гражданских и вызывали доверие!

***

Непроста ваша служба, конечно,

А порою опасной бывает,

Вас поздравить хотим мы сердечно,

Пусть судьба вас от бед сберегает!

С Днем полиции! С праздником вашим!

Легкой службы, спокойной вам смены,

Мы за труд ваш спасибо вам скажем,

Пусть же вам повезет, непременно!

***

Если в дверь беда стучится,

Набираем мы 102,

Под защитою полиции –

Будто под прикрытьем льва.

Ты таким же оставайся –

Полицейский, словно зверь,

Только чаще улыбайся –

Ты для всех вокруг пример!

***

Поздравляю работников Нацполиции Украины! Ваша работа тяжела и ответственна, она не знает праздников и выходных. Вам часто приходится рисковать собственной жизнью ради жизни других. Поэтому желаю вам всегда после службы возвращаться домой к любимым людям целыми и невредимыми.

***

Ребята, с днем полиции

Хочу поздравить вас!

Карьерные амбиции

Пусть воплотятся враз!

Пусть преступлений минимум

Случается в стране,

И лишь прямые линии

Ведут вас по судьбе!

Привітання з Днем поліції в прозі, віршах та смс

День поліції – велике, спільне свято країни. Прийміть від нас це привітання, працівники поліції, з професійним святом. Рідко випадають вихідні і свята у вашій службі. У будь-який час дня і ночі ви поспішаєте на допомогу людям. Ваша служба небезпечна і дуже важлива. Вітаю вас зі святом. Нехай ваша служба буде легкою і безпечною. Нехай трапляється мінімум злочинів в країні. Міцного здоров'я вам, терпіння, мужності. Бажаю просування по кар'єрних сходах. Нехай плече ваших товаришів буде для вас надійним тилом. Благополуччя, достатку і гарного настрою!

***

У цей святковий для вас день,

Прийміть від нас гору пісень,

І побажань прийміть не мало,

Щоб жили ви завжди всі вдало.

Щоб злочинців стало менше,

Ловить бандитів стало легше,

Крадіжок в світі, щоб не стало,

Жорстоких вбивств, щоб було мало!

Із днем поліції вітаєм,

Любові й щастя вам бажаєм.

Хай квітне в серці доброта,

Та обминає вас журба!

***

Шановні працівники поліції України! Щиро вітаю Вас з професійним святом! Високим професіоналізмом, працездатністю та наполегливістю ви заслужили визнання і пошану. З нагоди професійного свята бажаю всім успіхів у нелегкій праці, здоров’я, благополуччя, натхнення, пошани від водіїв і нових професійних успіхів.

***

Ваша служба небезпечна, непроста!

Хай від неї скрізь порядок пророста!

о звели злочинність просто нанівець!

Хай наповнює держава гаманець!

З Днем поліції! Вам успіхів у всьому!

Миру, злагоди сім'ї усій і дому!

***

Вітаю з днем Національної поліції України! Прийміть мої вітання та похвалу за вірну службу, а також побажання простого, чистого людського щастя!