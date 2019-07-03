С Днем полиции Украины – смелые поздравления на русском и украинском языке

Главред подобрал самые яркие поздравления на День полиции 2019 на русском и украинском языке.
День национальной полиции Украины празднуют эти смелые ребята 4 июля каждого года.
Главред подобрал самые яркие поздравления на День полиции 2019 на русском и украинском языке.
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День национальной полиции Украины: поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днем полиции Украины! Желаю, чтобы ваша работа приносила поистине прекрасные результаты. Чтобы все достижения и нововведения принимались и учитывались в беспрерывном карьерном росте. Чтобы доблесть, храбрость, честность и отзывчивость превозносили вас в глазах гражданских и вызывали доверие!
***
Непроста ваша служба, конечно,
А порою опасной бывает,
Вас поздравить хотим мы сердечно,
Пусть судьба вас от бед сберегает!
С Днем полиции! С праздником вашим!
Легкой службы, спокойной вам смены,
Мы за труд ваш спасибо вам скажем,
Пусть же вам повезет, непременно!
***
Если в дверь беда стучится,
Набираем мы 102,
Под защитою полиции –
Будто под прикрытьем льва.
Ты таким же оставайся –
Полицейский, словно зверь,
Только чаще улыбайся –
Ты для всех вокруг пример!
***
Поздравляю работников Нацполиции Украины! Ваша работа тяжела и ответственна, она не знает праздников и выходных. Вам часто приходится рисковать собственной жизнью ради жизни других. Поэтому желаю вам всегда после службы возвращаться домой к любимым людям целыми и невредимыми.
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Ребята, с днем полиции
Хочу поздравить вас!
Карьерные амбиции
Пусть воплотятся враз!
Пусть преступлений минимум
Случается в стране,
И лишь прямые линии
Ведут вас по судьбе!
Привітання з Днем поліції в прозі, віршах та смс
День поліції – велике, спільне свято країни. Прийміть від нас це привітання, працівники поліції, з професійним святом. Рідко випадають вихідні і свята у вашій службі. У будь-який час дня і ночі ви поспішаєте на допомогу людям. Ваша служба небезпечна і дуже важлива. Вітаю вас зі святом. Нехай ваша служба буде легкою і безпечною. Нехай трапляється мінімум злочинів в країні. Міцного здоров'я вам, терпіння, мужності. Бажаю просування по кар'єрних сходах. Нехай плече ваших товаришів буде для вас надійним тилом. Благополуччя, достатку і гарного настрою!
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У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок в світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
Із днем поліції вітаєм,
Любові й щастя вам бажаєм.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!
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Шановні працівники поліції України! Щиро вітаю Вас з професійним святом! Високим професіоналізмом, працездатністю та наполегливістю ви заслужили визнання і пошану. З нагоди професійного свята бажаю всім успіхів у нелегкій праці, здоров’я, благополуччя, натхнення, пошани від водіїв і нових професійних успіхів.
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Ваша служба небезпечна, непроста!
Хай від неї скрізь порядок пророста!
о звели злочинність просто нанівець!
Хай наповнює держава гаманець!
З Днем поліції! Вам успіхів у всьому!
Миру, злагоди сім'ї усій і дому!
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Вітаю з днем Національної поліції України! Прийміть мої вітання та похвалу за вірну службу, а також побажання простого, чистого людського щастя!