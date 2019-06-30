Аварии и смерти: астролог спрогнозировал ужасное начало июля

Астролог составил гороскоп на неделю

Астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 1-7 июля. В комментарии Главреду он рассказал, откуда ждать беды и как уберечься.

Неделя пройдет под влиянием солнечного затмения, которое произойдет 2 июля, и будет ознаменована фатальностью и кармически неотвратимыми событиями

"С 1 по 6 июля лучше не принимать важных решений и не предпринимать серьезных шагов. Это – время для остановки. Лучше не торопить события, позволить им идти своей чередой и просто переждать, отдыхая и поменьше работая", - отметил астролог.

По словам Росса, 2 июля могут обостриться отношения между странами или политиками, между организациями или простыми людьми.

Читайте такжеОднолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака"Марс войдет в зодиакальный знак Льва. Марс всегда символизирует необузданность, а Лев – стремление кому-то что-то доказать. Так что в этот период могут начаться трения между сильными мира сего", - объяснил эксперт.

Астролог предупредил, что с 1 по 10 июля нас ждет катастрофический период, когда Меркурий соединится с Марсом и будет в квадрате к Урану.

"В это время могут начаться извержения вулканов. И, поскольку солнечное затмение будет видно в Чили, Аргентине и Тихом океане, а затмение будет происходить в 11-ом градусе Рака, символ которого – Пьяный моряк, сошедший на берег, или Пароход в мелкой реке. Возможны землетрясения, причем ужасные по своим масштабам, а также цунами. Кроме того, в эти дни танкеры и лайнеры могут неожиданно садиться на мель, могут происходить различные проливания и высыпания в акваторию водоемов. То есть будет сохраняться опасная ситуация для моряков и морей, плюс – будет риск утопления", - заявил он.

В то же время с 3 июля ожидается благоприятная ситуация в любовных отношениях.

"Венера расположится в зодиакальном знаке Рака, причем произойдет это вблизи затмений, потому в жизни некоторых людей может появиться верный и преданный человек, любовь, которая в дальнейшем перерастет в брак, семью", - объяснил Росс.

Читайте такжеРождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньгиЕще одним критическим днем недели станет 6 июля.

"В этот день Сатурн соединится с заходящим узлом, а это сулит опасность смерти в роду. Также это будет худшая дата для принятия каких-либо решений". - резюмировал астролог.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

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