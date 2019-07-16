Трудоголики и лентяи: какие знаки Зодиака больше всего склонны бить баклуши

Астролог Влад Росс назвал самые трудолюбивые и самые ленивые знаки Зодиака

У каждого из знаков Зодиака – свое отношение к труду. И далеко не все они любят работать.

Если говорить о наибольших трудоголиках, то первое место тут однозначно следует присвоить Девам. Люди, рожденные под этим знаком, просто созданы для того, чтобы работать, как пчелы. Кстати, пчела и муравей – это и есть символы Девы.

Именно архетип Девы лучше всего отражает современную Японию. Возможно, потому японцы отдыхают намного меньше других народов мира: их отпуск составляет всего шесть-семь дней в год. Они демонстрируют просто чудеса трудолюбия.

К тому же, Девам комфортно находиться в подчинении, работать под чьим-то руководством. А все, за что бы они ни брались, Девы делают аккуратно, с большим чувством ответственности и долга.

Второе место. Также очень ответственно относятся к труду Козероги. Планет-покровитель Козерога – это Сатурн, а символ Козерога – Гора и куст, и ты, как альпинист, должен дойти до вершины. Козерог очень дисциплинирован, действует планомерно и благодаря этому постепенно, шаг за шагом, достигает в жизни больших высот, добивается широких полномочий и пробивает стены. Часто Козероги становятся искусными политиками.

Третье местопо праву принадлежит Овнам. Они всегда действуют по принципу приобретения собственного опыта ценой любых ошибок. Так, они предпочитает набить шишки на лбу, а потом уже обратиться к кому-то за советом. Овны, как правило, очень мотивированны. Им всегда нужно что-то делать, причем делать быстро и четко. Однако их слабость – они недостаточно думают о последствиях. Часто среди Овнов есть успешные спортсмены и яркие борцы за справедливость. Марс – неуемная и неугомонная планета – покровительствует этому знаку.

Четвертое место. Кипучей деятельностью, как правило, занимаются представители зодиакального знака Близнецы, которыми управляет планета Меркурий. Представители этого знака не любят сидеть без дела. У них всегда две работы, два портфеля, две любовницы – всё в двух комплектах. Они все время торопятся и стараются чем-то делать параллельно. Обычно они занимаются интеллектуальной работой, всегда держат руку на пульсе и стремятся находиться в эпицентре событий.

Пятое место. Стрельцы – тоже из тех, кто не может усидеть на месте. К слову, представители этого знака – самые отъявленные путешественники. В работе Стрельцы очень активны и инициативны. И при этом они стремятся к завоеванию авторитета, хотят управлять и руководить. Они всегда пытаются находить новые пути решения проблем.

Шестое место. Скорпионов тоже не назовешь лентяями. Они стремятся докопаться до сути вещей. Их не упрекнешь в поверхностности – они всегда копают вглубь. Им интересна суть, психология чего-либо. Часто планеты располагаются в Скорпионе в гороскопах историков, археологов и математиков. Скорпион никогда не расслабляется – он исследует, изучает, копает, стремится познать суть.

Другие знаки Зодиака в той или иной мере, скорее, относятся к лентяям, нежели к трудоголикам.

Самые ленивые – Рыбы. Представители этого знака – люди не от мира сего. Рыбы – это 12-й знак Зодиака, очень часто они имеют много инкарнаций. Им вообще не интересен материальный мир, материальная сторона вещей – для них это слишком "плоско". Рыб больше интересует философия, глубина вещей, их содержание. В этом знаке Зодиака наблюдается экзальтация "самой ленивой планеты" – Венеры, а также Нептуна, покровительствующего Рыбам. Это – две очень "расслабленные" планеты. Поэтому Рыбы могут спать днями и ночами. Например, Израиль – это страна под знаком Рыб. И, когда израильтянина спрашивают, чего ему не хватает в жизни, как правило, ответ один: "Нам бы больше сна". Рыбы должны спать, как минимум, 8-9 часов, а то и все 10. Для них это нормально. Поэтому лежать на берегу моря и заниматься при этом "пассивным бизнесом" – эта история о Рыбах. Они любят двигаться по воле волн.

Второе место среди лентяев занимают Тельцы. Хоть к ним и "липнут" деньги... Люди, рожденные под этим знаком, крайне не любят что-либо менять в своей жизни, они не любят пертурбаций и новшеств. Им часто лень даже поехать попутешествовать. Если я вижу в гороскопе человека Луну в Тельце, сразу говорю ему: "Путешествовать вы не любите". И оказываюсь прав. Тельцы не понимают, зачем суетиться, таскать чемоданы, когда можно поехать к себе на дачу, расслабиться на половину лета и не выезжать оттуда. Тельцы всегда расслаблены. Вот вспомните тельца в природе, который расслабленно жует травку – это уж точно не особо подвижное животное.

Третье место. Венера также способствует лености Весов. Это – один из самых ленивых знаков Зодиака. Весы не любят делать что-то сами, а ждут, когда проблему за них решит партнер. А если жена – Весы, то она ждет, что действовать вместо нее будет муж. И больше всего они любят, когда им приносят кофе в постель – это самая ярка иллюстрация сути женщины-Весов. Это, к слову, подсказка мужчинам: если девушка – Весы по знаку Зодиака, то обязательно носите ей в койку кофе, тогда у вас всегда будет прекрасный секс и оргазм.

Так что Весы – очень ленивый знак, который ничего не любит делать сам, очень нерешительный, все время ждет, что работа будет сделана кем-то за него, а результат ему принесут "на блюдечке с голубой каемочкой".

Четвертое место среди лентяев – у вечно пятящегося назад Рака. Рак не любит работать, ему лучше сидеть дома и ничего не делать. Зато лучшие домохозяйки – это женщины, рожденные под знаком Рака. Люди, рожденные под этим знаком, совершенно не думают о карьере, им это неинтересно.

Пятое место. Львы тоже любят жить "на расслабоне". И хотя, казалось бы, это – огненный знак Зодиака, но мужчины-Львы совершенно не трудолюбивы. Их больше прельщает спокойная и расслабленная жизнь. А вот Львы-женщины – наоборот. Они, как львицы в природе, активны, охотятся, добывают корм и приносят в зубах добычу львам-самцам, которые лежат, разметав свою гриву-шевелюру по какой-нибудь поляне.

Шестое место. Ну, и Водолеи не особенно любят работать. Типичными представителями Водолеев было большинство персонажей народных сказок: Сказка о Золотой рыбке, По щучьему велению, Конек-горбунок… Вспомните образ Ивана, лежащего на печи.

Водолей любит заниматься чем-то новым и необычным. И он не терпит рутины. Зато у Водолея всегда множество инновационных идей для работы, в принципе, как и у Рыб. В этом Водолеи и Рыбы похожи. Представители этих знаков – это свободные художники.

Хотел бы подчеркнуть, что речь идет о типичных представителях знаков Зодиака, а таковых – чуть более 30%. Чаще всего все индивидуально. А такая классификация весьма приблизительна.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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