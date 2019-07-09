Стража бдит: коты на хуторе задали взбучку "чумачечей" лисе - опубликовано видео

Лиса / Зеленый Мир

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На эстонском хуторе Нурменуку (уезд Пярнумаа) группа домашних кошек задала лисе хорошую трепку.

Соответствующий ролик был опубликован на странице хутора Нурменуку в соцсети Faceboo

"У нас кошки вместо собак. Смотрите, что кошачья компания сделала с лисой, которая забрела к нам во двор. Случайно заметили. Имена кошек: Бэлла, Хийреке (Мышка) и Рёэвель (Грабитель)", - говорится в описании видео.

В ролике четко видно, как на прибежавшую из-за деревьев лису с громкими воплями: "Мяу" кидаются коты и моментально отгоняют ее от хутора.

Напомним, ранее смелый песец и боязливая лиса стали звездами в Сети. До этого мужчина провез в метро Киева свою ручную лису.



