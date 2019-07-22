Отличная неделя: астролог рассказал, что нужно делать 22-28 июня

Влад Росс составил гороскоп на неделю.
Дни с 22 по 28 июля можно назвать наиболее успешными в июле. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По словам астролога, в этот период станет возможным выход из кризисов и трудных ситуаций.
"Наконец перестанет ощущаться влияние затмений. Сложится благоприятный тригон между Марсом и Юпитером", - отметил Росс.
Эксперт назвал эту неделю лучшей для того, чтобы реализовать свои амбиции и достигать важных целей.
Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический период"Нас будет ждать удача, расширение возможностей и будет много энергии", - сказал он.
Росс рекомендует в этот период отправляться в дальние путешествия. Разве что, исключением может стать 27 июля, когда могут возникнуть некоторые сложности.
Также неделя будет благоприятной проведения любых операций, лечения.
Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.