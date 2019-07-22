Отличная неделя: астролог рассказал, что нужно делать 22-28 июня

Гороскоп на неделю 22-28 июля

Дни с 22 по 28 июля можно назвать наиболее успешными в июле. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в этот период станет возможным выход из кризисов и трудных ситуаций.

"Наконец перестанет ощущаться влияние затмений. Сложится благоприятный тригон между Марсом и Юпитером", - отметил Росс.

Эксперт назвал эту неделю лучшей для того, чтобы реализовать свои амбиции и достигать важных целей.

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Росс рекомендует в этот период отправляться в дальние путешествия. Разве что, исключением может стать 27 июля, когда могут возникнуть некоторые сложности.

Также неделя будет благоприятной проведения любых операций, лечения.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.