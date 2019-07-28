День торговли 2019: смешные поздравления и задорные открытки

Поздравление с Днем торговли 2019 – лучший способ продемонстрировать свое отношение знакомому продавцы. Ведь пожелание хороших продаж для них зачастую не менее ценны, нежели пожелания крепкого здоровья и "счастья в личной жизни".

Так что на праздник 28 июля – День торговли 2019 в Украине – Главред подобрал массу прекрасных и чудных поздравлений работникам торговли.

День торговли 2019: поздравления в прозе

Уважаемые торговые работники! Сегодня мы отмечаем ваш праздник – День работника торговли! Ошибается тот, кто считает, что торговые работники – это только продавцы в магазинах, стоящие за прилавками и отпускающие нам товар. Этот праздник всех тех, чей труд так или иначе связан с торговлей, с товароведением. Мы от всей души хотим поздравить всех, кто занимается торговым делом и связан с торговлей! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, желаем процветания вам и вашей профессии!

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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и стальных нервов. Работа в сфере услуг — это и праздник, и испытание. Так пусть же все дается легко и непринужденно, спокойно и мирно, чисто и не пыльно. Достатка вам, финансового благополучия, уюта, тепла, добра, согласованности, легкости и взаимоуважения!

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Со времен Киевской Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время эта отрасль традиционно считается женской. И несмотря на то что, эти наши хрупкие и нежные женщины несут на себе такую нелегкую работу, их труд не всегда ценится! С праздником вас, уважаемые работники торговли Украины! Больших доходов и поменьше нервотрепки!

День торговли 2019: поздравления в стихах

С Днем торговли! Большого успеха!

Пусть всегда выполняются планы!

Пусть налоги не будут помехой,

И достаток растет постоянно!

Никогда не нуждаться в рекламе,

Даже если продукт еще новый!

Пусть клиенты находятся сами,

Возвращаются снова и снова!

Торговать – в этом нужно призванье,

Только лучшие будут в почете!

Новых сил, ярких встреч, процветанья!

Счастья в жизни, удачи в работе!

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Ох, нелегкая работа!

День-деньской в делах, заботах,

Всем ведь нужно угодить,

Без претензий обслужить.

Не остаться равнодушным,

Улыбаться всем радушно.

Чтоб клиент доволен был

И старания оценил.

Вас сердечно поздравляем.

Счастья, радости желаем,

Сил физических, удачи,

И везения в придачу!

Новых трудовых побед

И успех на много лет!

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Поздравление с Днем торговли директора

Желаю новых достижений,

Всегда успешно торговать,

И только правильных решений,

Торговлей верно управлять!

Пускай товарообороты

Постоянно лишь растут,

А вместе с ними — и доходы!

Отлично пусть дела идут!

***

День торговли 2019: поздравления начальнику

Вы не просто начальник – вы лидер,

И в продажах, как рыба в воде!

Ваш пример подчиненные видят,

Подражают всегда и везде!

Быть начальством не только почетно,

Это риски, и ночи без сна…

У любви коллективной, народной

Вот такая бывает цена!

С Днем торговли! Удачи, здоровья,

Крепких нервов побольше в запас!

И позвольте сказать Вам с любовью:

Самый лучший начальник – у нас!

День торговли 2019: поздравления смешные и поздравления с днем торговли шуточные

День работников торговли!

От души вас поздравляем!

Без покупок скучно жить нам -

Нас обновки окрыляют!

Делайте почаще скидки -

Прибежим, все расхватаем.

Прибыли большой, удачи,

Процветания желаем!

***

С Днем работников торговли,

Душевно сегодня я вас поздравляю,

Покупателей отменных,

Побольше выручки желаю.

Пусть труд вам дарит только радость,

Прогоняет прочь усталость,

Лишь улыбки всем приносит,

Мысли грустные уносит.

***

С Днем работников торговли

Поздравляем вас, друзья.

Тех, кто как—то к ней причастен

Не поздравить нам нельзя.

И, конечно, пожелаем,

Чтоб исполнилась мечта,

Чтоб в душе звучала песня,

И любовь была жива.

Не случались недостачи,

Не грозил переучет,

Правильно давалась сдача —

Остальное все придет!

С Днем торговли: смс

3 смс - 159 символов:

В этот славный праздник, желаю всем работникам торговли, чтобы все дела хорошо шли! А самое главное — большой прибыли, постоянного спроса и частых покупателей!

***

3 смс - 199 символов:

С днем торговли вас, друзья,

Всех спешу поздравить я.

Пожелать во всем удачи

И очередей в придачу.

Чтоб все сразу раскупали,

А вам премии давали.

Счастья вам, добра, здоровья,

А еще мечты с любовью.

***

3 смс - 171 символ:

Работники торговли,

Желаю вам добра!

Пусть будет труд ваш легким,

А выручки — гора.

Чтоб денежных клиентов

Был полон магазин,

Желанья б все исполнил

Хороший, добрый джин!

З Днем торгівлі: в прозі та у віршах

Зі святом, дорогі наші працівники торгівлі! Бажаємо вам всього самого найкращого! І нехай не тільки свято, але і все ваше життя буде сповнене радості, сміху та щастя! Бажаємо вам гарного попиту на ваші товари, ласкавих і щедрих покупців і благополуччя у всьому!

***

Вітаю з Днем працівників торгівлі і хочу побажати ніколи не опинятися у неприємних ситуаціях, займатися важливими справами для блага та користі товариства, легко знаходити спільну мову з оточуючими, всім серцем прагнути до своїх мрій і постійно досягати нових висот успіху.

***

Привітати прийшли хороших людей,

Сьогодні працівників торгівлі день,

Бажаємо, хлопці, в балансі активу,

Торгівля йде нехай живо,

Щоб каса ломилася від виручки,

І на товарі не падали бірочки,

Щоб вдома цінували вас, ніби скарб,

Щоб кожен клієнт продуктом був радий.

***

Шановні працівники торгівлі! Бажаємо вам успіхів, стабільності, нових професійних досягнень, надійних ділових партнерів, привітних людей, достатку і благополуччя! Успіхів у роботі для розвитку нашого регіону і всієї України! Зі святом вас любі друзі!

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Шановні колеги! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо круглий рік міцного здоров’я і довголіття, бадьорості духу та оптимізму, душевної гармонії і серцевих прихильностей, дружби та любові, успіхів у вашій нелегкій праці та зростання добробуту! Нехай ваша праця приносить людям радість, і у відповідь ви завжди отримуєте тільки подяки і радісні посмішки!

***

З днем торгівлі вітаємо вас

Наш начальник строгий і улюблений,

Все в роботі буде просто – "клас"

І всі біди хай проходять мимо.

Залишайтеся таким, як є:

Нехай клієнти обожнюють вас

Обираючи лише нашу фірму.

Ми хочемо, щоб ваш вогонь не гас,

Негатив торгівлі проходив би повз вас!