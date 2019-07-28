День торговли 2019: смешные поздравления и задорные открытки

На День торговли 2019 в Украине, который отмечается 28 июля, Главред собрал лучшие поздравления и пожелания хороших продаж.
Поздравление с Днем торговли 2019 – лучший способ продемонстрировать свое отношение знакомому продавцы. Ведь пожелание хороших продаж для них зачастую не менее ценны, нежели пожелания крепкого здоровья и "счастья в личной жизни".
Так что на праздник 28 июля – День торговли 2019 в Украине – Главред подобрал массу прекрасных и чудных поздравлений работникам торговли.
День торговли 2019: поздравления в прозе
Уважаемые торговые работники! Сегодня мы отмечаем ваш праздник – День работника торговли! Ошибается тот, кто считает, что торговые работники – это только продавцы в магазинах, стоящие за прилавками и отпускающие нам товар. Этот праздник всех тех, чей труд так или иначе связан с торговлей, с товароведением. Мы от всей души хотим поздравить всех, кто занимается торговым делом и связан с торговлей! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, желаем процветания вам и вашей профессии!
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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и стальных нервов. Работа в сфере услуг — это и праздник, и испытание. Так пусть же все дается легко и непринужденно, спокойно и мирно, чисто и не пыльно. Достатка вам, финансового благополучия, уюта, тепла, добра, согласованности, легкости и взаимоуважения!
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Со времен Киевской Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время эта отрасль традиционно считается женской. И несмотря на то что, эти наши хрупкие и нежные женщины несут на себе такую нелегкую работу, их труд не всегда ценится! С праздником вас, уважаемые работники торговли Украины! Больших доходов и поменьше нервотрепки!
День торговли 2019: поздравления в стихах
С Днем торговли! Большого успеха!
Пусть всегда выполняются планы!
Пусть налоги не будут помехой,
И достаток растет постоянно!
Никогда не нуждаться в рекламе,
Даже если продукт еще новый!
Пусть клиенты находятся сами,
Возвращаются снова и снова!
Торговать – в этом нужно призванье,
Только лучшие будут в почете!
Новых сил, ярких встреч, процветанья!
Счастья в жизни, удачи в работе!
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Ох, нелегкая работа!
День-деньской в делах, заботах,
Всем ведь нужно угодить,
Без претензий обслужить.
Не остаться равнодушным,
Улыбаться всем радушно.
Чтоб клиент доволен был
И старания оценил.
Вас сердечно поздравляем.
Счастья, радости желаем,
Сил физических, удачи,
И везения в придачу!
Новых трудовых побед
И успех на много лет!
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Поздравление с Днем торговли директора
Желаю новых достижений,
Всегда успешно торговать,
И только правильных решений,
Торговлей верно управлять!
Пускай товарообороты
Постоянно лишь растут,
А вместе с ними — и доходы!
Отлично пусть дела идут!
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День торговли 2019: поздравления начальнику
Вы не просто начальник – вы лидер,
И в продажах, как рыба в воде!
Ваш пример подчиненные видят,
Подражают всегда и везде!
Быть начальством не только почетно,
Это риски, и ночи без сна…
У любви коллективной, народной
Вот такая бывает цена!
С Днем торговли! Удачи, здоровья,
Крепких нервов побольше в запас!
И позвольте сказать Вам с любовью:
Самый лучший начальник – у нас!
День торговли 2019: поздравления смешные и поздравления с днем торговли шуточные
День работников торговли!
От души вас поздравляем!
Без покупок скучно жить нам -
Нас обновки окрыляют!
Делайте почаще скидки -
Прибежим, все расхватаем.
Прибыли большой, удачи,
Процветания желаем!
***
С Днем работников торговли,
Душевно сегодня я вас поздравляю,
Покупателей отменных,
Побольше выручки желаю.
Пусть труд вам дарит только радость,
Прогоняет прочь усталость,
Лишь улыбки всем приносит,
Мысли грустные уносит.
***
С Днем работников торговли
Поздравляем вас, друзья.
Тех, кто как—то к ней причастен
Не поздравить нам нельзя.
И, конечно, пожелаем,
Чтоб исполнилась мечта,
Чтоб в душе звучала песня,
И любовь была жива.
Не случались недостачи,
Не грозил переучет,
Правильно давалась сдача —
Остальное все придет!
С Днем торговли: смс
3 смс - 159 символов:
В этот славный праздник, желаю всем работникам торговли, чтобы все дела хорошо шли! А самое главное — большой прибыли, постоянного спроса и частых покупателей!
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3 смс - 199 символов:
С днем торговли вас, друзья,
Всех спешу поздравить я.
Пожелать во всем удачи
И очередей в придачу.
Чтоб все сразу раскупали,
А вам премии давали.
Счастья вам, добра, здоровья,
А еще мечты с любовью.
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3 смс - 171 символ:
Работники торговли,
Желаю вам добра!
Пусть будет труд ваш легким,
А выручки — гора.
Чтоб денежных клиентов
Был полон магазин,
Желанья б все исполнил
Хороший, добрый джин!
З Днем торгівлі: в прозі та у віршах
Зі святом, дорогі наші працівники торгівлі! Бажаємо вам всього самого найкращого! І нехай не тільки свято, але і все ваше життя буде сповнене радості, сміху та щастя! Бажаємо вам гарного попиту на ваші товари, ласкавих і щедрих покупців і благополуччя у всьому!
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Вітаю з Днем працівників торгівлі і хочу побажати ніколи не опинятися у неприємних ситуаціях, займатися важливими справами для блага та користі товариства, легко знаходити спільну мову з оточуючими, всім серцем прагнути до своїх мрій і постійно досягати нових висот успіху.
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Привітати прийшли хороших людей,
Сьогодні працівників торгівлі день,
Бажаємо, хлопці, в балансі активу,
Торгівля йде нехай живо,
Щоб каса ломилася від виручки,
І на товарі не падали бірочки,
Щоб вдома цінували вас, ніби скарб,
Щоб кожен клієнт продуктом був радий.
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Шановні працівники торгівлі! Бажаємо вам успіхів, стабільності, нових професійних досягнень, надійних ділових партнерів, привітних людей, достатку і благополуччя! Успіхів у роботі для розвитку нашого регіону і всієї України! Зі святом вас любі друзі!
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Шановні колеги! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо круглий рік міцного здоров’я і довголіття, бадьорості духу та оптимізму, душевної гармонії і серцевих прихильностей, дружби та любові, успіхів у вашій нелегкій праці та зростання добробуту! Нехай ваша праця приносить людям радість, і у відповідь ви завжди отримуєте тільки подяки і радісні посмішки!
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З днем торгівлі вітаємо вас
Наш начальник строгий і улюблений,
Все в роботі буде просто – "клас"
І всі біди хай проходять мимо.
Залишайтеся таким, як є:
Нехай клієнти обожнюють вас
Обираючи лише нашу фірму.
Ми хочемо, щоб ваш вогонь не гас,
Негатив торгівлі проходив би повз вас!