Креативные и прикольные поздравления с Днем сисадмина 2019

В Международный день системного администратора 2019 Главред подобрал лучшие поздравления и открытки с праздником.
День сисадмина 2019 в Украине выпал на 26 июля, ведь отмечается праздник в последнюю пятницу второго месяца лета.
День системного администратора – праздник еще сравнительно молодой, но с каждым годом число тех, кто ждет поздравления с Днем сисадмина, только растет. Согласитесь, сложно сегодня представить себе компанию, что могла бы обойтись без этих специалистов.
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С днем системного администратора: поздравление в прозе и смс
С праздником! Системный администратор словно тайный агент, всегда в тени, но как только возникнет проблема — мы без вас как без рук! Вы всегда приходите на помощь, соединяете как нам кажется совершенно несоединяемое, и подключаете неподключаемое. Примите поздравления и наберитесь сил, чтобы помогать обычным пользователям. Успехов в работе, мелких системных ошибок и слаженной работы всех систем.
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Поздравляю вас с профессиональным праздником — днем системного администратора! Желаю всего самого наилучшего: хороших системников, вечно функционирующих процессоров, надежных материнских плат, не гаснущих мониторов, и не осыпающихся винтов, желаю колонок с отличным звуком и всего того, о чем вы мечтаете!
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4 смс - 222 символа:
"Чайники" мира выражают огромную благодарность системным администраторам за их великолепное качество со всем разобраться и все наладить! Желаем, чтобы у вас ничего не висло, не заедало, а все документы были в безопасности!
День сисадмина: поздравления в стихах и смс
Сисадмина поздравляем,
И любви тебе желаем!
Потому как жизнь проходит
У экранов мониторов!
Чтоб не в "вирте", а в "реале"
Тебя девки доставали!
И тащили на свиданья,
Прощали твое опозданье!
Чтобы жизнь была пучком,
Не был у них под каблучком!
***
На "ты" вы с компьютерным миром,
Он верный союзник и друг!
Зачем со своим вы кумиром
Забыли реальных подруг?
Почаще, друзья, развлекайтесь,
И комп выключайте порой!
От главного не отвлекайтесь,
Ведь вы – виртуальный герой!
***
3 смс - 186 символов:
С днем системного админа,
Поздравляю я тебя!
Будь душою коллектива,
Уважают пусть друзья.
И желаю достижений,
Ярких жизненных идей.
Пусть не будет поражений,
Везде открытых лишь дверей!
День системного администратора: поздравления прикольные
День без интернета — день потерь,
Не обойтись нам без него, поверь.
Компьютерные сети заражаются,
И сисадмином сразу все освобождаются.
Ты, словно рыцарь на большой дороге,
С вирусами сетевыми очень строгий.
Желаем сисадминам мы удачи звездной,
Зарплаты необычной и улетной.
***
Ты зарыт в провода, покраснели глаза:
Пинги, кодеки, сети, Интернет, сервера.
Не работает Office или глючит винда –
Ну конечно, админа позвать нам пора.
Без него не получится файл запустить,
Победить злобный вирус, просто почту открыть.
Не доиграна "Контра", рассерженный шеф…
Так доколе терпеть этот офисный бред?
Ты с друзьями в кабак загляни вечерком,
Выпей кружку пивка – мы вторую нальем.
Пусть шагают в шеренгу твои все ПК,
Нынче день сисадминов – им честь и хвала!
***
На крючке вязать совсем ты не умеешь,
Сети все сплести ты все ж сумеешь.
Только сети не из ниток, а из проводов,
Их обслуживать всегда готов.
Сисадмина я сегодня верно поздравляю,
И отличной я зарплаты, славной пожелаю.
Чтоб не знал в карьере лишних остановок,
А во всех делах безумно был ты ловок.
***
Если работа твоя незаметна,
Значит, в работе ты крут,
Значит, любые задачи конкретно
Решаешь за пару минут.
Значит, любая задача админу
Будет подвластна всегда,
И за свою сисадминскую спину
Спрячешь сотрудников, да!
Мы поздравляем тебя с днем админа,
Мы без тебя — как без рук!
Славься же, славься в свои именины,
Кудесник программный, наш друг!