Креативные и прикольные поздравления с Днем сисадмина 2019

День сисадмина 2019 в Украине выпал на 26 июля, ведь отмечается праздник в последнюю пятницу второго месяца лета.

День системного администратора – праздник еще сравнительно молодой, но с каждым годом число тех, кто ждет поздравления с Днем сисадмина, только растет. Согласитесь, сложно сегодня представить себе компанию, что могла бы обойтись без этих специалистов.

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С днем системного администратора: поздравление в прозе и смс

С праздником! Системный администратор словно тайный агент, всегда в тени, но как только возникнет проблема — мы без вас как без рук! Вы всегда приходите на помощь, соединяете как нам кажется совершенно несоединяемое, и подключаете неподключаемое. Примите поздравления и наберитесь сил, чтобы помогать обычным пользователям. Успехов в работе, мелких системных ошибок и слаженной работы всех систем.

***

Поздравляю вас с профессиональным праздником — днем системного администратора! Желаю всего самого наилучшего: хороших системников, вечно функционирующих процессоров, надежных материнских плат, не гаснущих мониторов, и не осыпающихся винтов, желаю колонок с отличным звуком и всего того, о чем вы мечтаете!

***

4 смс - 222 символа:

"Чайники" мира выражают огромную благодарность системным администраторам за их великолепное качество со всем разобраться и все наладить! Желаем, чтобы у вас ничего не висло, не заедало, а все документы были в безопасности!

День сисадмина: поздравления в стихах и смс

Сисадмина поздравляем,

И любви тебе желаем!

Потому как жизнь проходит

У экранов мониторов!

Чтоб не в "вирте", а в "реале"

Тебя девки доставали!

И тащили на свиданья,

Прощали твое опозданье!

Чтобы жизнь была пучком,

Не был у них под каблучком!

***

На "ты" вы с компьютерным миром,

Он верный союзник и друг!

Зачем со своим вы кумиром

Забыли реальных подруг?

Почаще, друзья, развлекайтесь,

И комп выключайте порой!

От главного не отвлекайтесь,

Ведь вы – виртуальный герой!

***

3 смс - 186 символов:

С днем системного админа,

Поздравляю я тебя!

Будь душою коллектива,

Уважают пусть друзья.

И желаю достижений,

Ярких жизненных идей.

Пусть не будет поражений,

Везде открытых лишь дверей!

День системного администратора: поздравления прикольные

День без интернета — день потерь,

Не обойтись нам без него, поверь.

Компьютерные сети заражаются,

И сисадмином сразу все освобождаются.

Ты, словно рыцарь на большой дороге,

С вирусами сетевыми очень строгий.

Желаем сисадминам мы удачи звездной,

Зарплаты необычной и улетной.

***

Ты зарыт в провода, покраснели глаза:

Пинги, кодеки, сети, Интернет, сервера.

Не работает Office или глючит винда –

Ну конечно, админа позвать нам пора.

Без него не получится файл запустить,

Победить злобный вирус, просто почту открыть.

Не доиграна "Контра", рассерженный шеф…

Так доколе терпеть этот офисный бред?

Ты с друзьями в кабак загляни вечерком,

Выпей кружку пивка – мы вторую нальем.

Пусть шагают в шеренгу твои все ПК,

Нынче день сисадминов – им честь и хвала!

***

На крючке вязать совсем ты не умеешь,

Сети все сплести ты все ж сумеешь.

Только сети не из ниток, а из проводов,

Их обслуживать всегда готов.

Сисадмина я сегодня верно поздравляю,

И отличной я зарплаты, славной пожелаю.

Чтоб не знал в карьере лишних остановок,

А во всех делах безумно был ты ловок.

***

Если работа твоя незаметна,

Значит, в работе ты крут,

Значит, любые задачи конкретно

Решаешь за пару минут.

Значит, любая задача админу

Будет подвластна всегда,

И за свою сисадминскую спину

Спрячешь сотрудников, да!

Мы поздравляем тебя с днем админа,

Мы без тебя — как без рук!

Славься же, славься в свои именины,

Кудесник программный, наш друг!