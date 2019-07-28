Прикольные и вдохновляющие поздравления с Днем пиарщика 2019 – открытки и тексты

Главред собрал лучшие деловые и прикольные поздравления с Днем PR-специалиста в прозе, стихах, смс и картинках.
День пиарщика 28 июля – это праздник тех, благодаря кому люди и целые бренды постоянно появляются, а потом остаются на слуху, появляются на страницах интернет-изданий и газет, получают внимание своих поклонников и будущих клиентов.
Про таких специалистов знаменитый американский сатирик однажды сказал: "Гусеница делает всю работу, но всю рекламу получает бабочка".
День пиарщика 2019 в Украине выпал на воскресенье. Отметим, что 28-го числа отмечают День PR-специалиста и в России.
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Поздравление с Днем PR-специалиста в прозе
В этот праздник мы дарим рекламно-славные поздравления тем, чье призвание в этом мире – пиарить все и всех. Мы шлем от души всем пиарщикам поздравления с их профессиональным праздником. Пусть все идеи воплощаются в жизнь, мечты сбываются, а количество привлеченных вами людей с каждым днем неумолимо растет!
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Поздравляю с Днем PR-специалиста и от чистого сердца пожелать хочу уникальных возможностей и потрясающих идей, высокой репутации и невероятных успехов в деятельности, блестящих замыслов и светлой удачи, ярких эмоций и верного счастья.
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Читайте такжеХодит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосеПоздравляем наших креативных и талантливых PR-специалистов с их заслуженным профессиональным праздником. Хотим пожелать, чтобы вас всегда посещали самые необычные и интересные идеи для раскрутки, любой товар или услугу получилось прорекламировать на высшем уровне – и заказчики оставались только довольными.
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Дорогие наши пиарщики, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам всегда находить самый лучший и продуктивный способ раскрутки, пусть ваша креативная жилка всегда находит свое применение, а заказчики остаются довольны. С праздником и успехов во всем.
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Желаем творческого вдохновенья, радости, добра и любви всем представителям PR – сообщества нашей страны. Желаем, чтобы ваша профессия и дальше развивалась, принося достойные плоды нелегких трудов. Пусть сегодня заказчик вас не потревожит, а мир и счастье поселится в ваших домах навсегда.
День пиарщика: поздравления в стихах
С Днем PR-щика крутого,
Позитивного настроя,
Творческого вдохновенья,
От итога — впечатленья.
Пусть тебе твоя работа
Будет в радость, без заботы,
Пусть твой творческий подход
Тебя к шедевру приведет,
Пропиарь, раскрась все так,
Чтобы все сказали "ах"
И зарплата твоя сразу
Выросла хотя б в три раза.
***
PR прочно вошел в нашу жизнь,
Специалистов — море!
Но бокал я подниму
За нескольких — толковых!
Им добра и успеха желаю!
Рабочую хватку не терять!
И пусть личное счастье
Мешает по ночам вам спать!
***
В День работника PRа
Пожелаем вам, друзья,
Вдохновенья чтоб хватало,
Чтобы жили не грустя,
Проводили выходные
Вы в кругу семьи своей,
Чтобы будни наводнили
Смех и радость всех друзей,
Претворяйте в жизнь проекты,
Ярко красьте мир вокруг,
Пусть вам жизнь любовью светит
Без потерь и без разлук.
***
Быть пиарщиком не просто,
Тут фантазия важна:
Нужно правильно и емко
Выбрать верные слова.
Пожелаем вам удачи,
И идти всегда вперед,
Чтобы вашею работой
Был доволен весь народ.
Чтобы было все в ажуре
И талант не покидал.
Чтоб к пиару год за годом
Интерес не угасал!
Поздравление с Днем пиарщика: короткие смс
2 смс - 90 символов:
Психологию ты знаешь,
И в рекламе понимаешь,
Ты, пиарщик, молоток,
Получай свой поздравок!
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3 смс - 194 символа:
Пиарить вам — не плюшки печь,
Должна быть грамотная речь,
Презентабельный видок
И смазливости чуток!
Вам успехов мы желаем,
Ищите новые пути,
И всех "потенциальщиков"
Желаем в лапки загрести!
***
4 смс - 252 знака:
Вы – генераторы чудесных идей, которые затем волшебным образом стремитесь воплотить в жизнь, наши замечательные PRщики! Пусть по вашей судьбе проходят только хорошие и радостные моменты, интересные и полезные встречи, приятные знакомства и творчество!
***
3 смс - 194 символа:
С Днем пиарщика, ребята,
От души вас поздравляю,
Продвигать и завлекать
От души вам пожелаю.
Пусть приносит вам работа
Радость, денежный доход,
Пусть в любви и жизни личной
Фантастически везет.