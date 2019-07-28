Прикольные и вдохновляющие поздравления с Днем пиарщика 2019 – открытки и тексты

День пиарщика 28 июля – это праздник тех, благодаря кому люди и целые бренды постоянно появляются, а потом остаются на слуху, появляются на страницах интернет-изданий и газет, получают внимание своих поклонников и будущих клиентов.

Про таких специалистов знаменитый американский сатирик однажды сказал: "Гусеница делает всю работу, но всю рекламу получает бабочка".

День пиарщика 2019 в Украине выпал на воскресенье. Отметим, что 28-го числа отмечают День PR-специалиста и в России.

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Поздравление с Днем PR-специалиста в прозе

В этот праздник мы дарим рекламно-славные поздравления тем, чье призвание в этом мире – пиарить все и всех. Мы шлем от души всем пиарщикам поздравления с их профессиональным праздником. Пусть все идеи воплощаются в жизнь, мечты сбываются, а количество привлеченных вами людей с каждым днем неумолимо растет!

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Поздравляю с Днем PR-специалиста и от чистого сердца пожелать хочу уникальных возможностей и потрясающих идей, высокой репутации и невероятных успехов в деятельности, блестящих замыслов и светлой удачи, ярких эмоций и верного счастья.

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Читайте такжеХодит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосеПоздравляем наших креативных и талантливых PR-специалистов с их заслуженным профессиональным праздником. Хотим пожелать, чтобы вас всегда посещали самые необычные и интересные идеи для раскрутки, любой товар или услугу получилось прорекламировать на высшем уровне – и заказчики оставались только довольными.

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Дорогие наши пиарщики, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам всегда находить самый лучший и продуктивный способ раскрутки, пусть ваша креативная жилка всегда находит свое применение, а заказчики остаются довольны. С праздником и успехов во всем.

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Желаем творческого вдохновенья, радости, добра и любви всем представителям PR – сообщества нашей страны. Желаем, чтобы ваша профессия и дальше развивалась, принося достойные плоды нелегких трудов. Пусть сегодня заказчик вас не потревожит, а мир и счастье поселится в ваших домах навсегда.

День пиарщика: поздравления в стихах

С Днем PR-щика крутого,

Позитивного настроя,

Творческого вдохновенья,

От итога — впечатленья.

Пусть тебе твоя работа

Будет в радость, без заботы,

Пусть твой творческий подход

Тебя к шедевру приведет,

Пропиарь, раскрась все так,

Чтобы все сказали "ах"

И зарплата твоя сразу

Выросла хотя б в три раза.

***

PR прочно вошел в нашу жизнь,

Специалистов — море!

Но бокал я подниму

За нескольких — толковых!

Им добра и успеха желаю!

Рабочую хватку не терять!

И пусть личное счастье

Мешает по ночам вам спать!

***

В День работника PRа

Пожелаем вам, друзья,

Вдохновенья чтоб хватало,

Чтобы жили не грустя,

Проводили выходные

Вы в кругу семьи своей,

Чтобы будни наводнили

Смех и радость всех друзей,

Претворяйте в жизнь проекты,

Ярко красьте мир вокруг,

Пусть вам жизнь любовью светит

Без потерь и без разлук.

***

Быть пиарщиком не просто,

Тут фантазия важна:

Нужно правильно и емко

Выбрать верные слова.

Пожелаем вам удачи,

И идти всегда вперед,

Чтобы вашею работой

Был доволен весь народ.

Чтобы было все в ажуре

И талант не покидал.

Чтоб к пиару год за годом

Интерес не угасал!

Поздравление с Днем пиарщика: короткие смс

2 смс - 90 символов:

Психологию ты знаешь,

И в рекламе понимаешь,

Ты, пиарщик, молоток,

Получай свой поздравок!

***

3 смс - 194 символа:

Пиарить вам — не плюшки печь,

Должна быть грамотная речь,

Презентабельный видок

И смазливости чуток!

Вам успехов мы желаем,

Ищите новые пути,

И всех "потенциальщиков"

Желаем в лапки загрести!

***

4 смс - 252 знака:

Вы – генераторы чудесных идей, которые затем волшебным образом стремитесь воплотить в жизнь, наши замечательные PRщики! Пусть по вашей судьбе проходят только хорошие и радостные моменты, интересные и полезные встречи, приятные знакомства и творчество!

***

3 смс - 194 символа:

С Днем пиарщика, ребята,

От души вас поздравляю,

Продвигать и завлекать

От души вам пожелаю.

Пусть приносит вам работа

Радость, денежный доход,

Пусть в любви и жизни личной

Фантастически везет.