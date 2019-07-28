Прикольные и вдохновляющие поздравления с Днем пиарщика 2019 – открытки и тексты

28 июля 2019, 06:44

Главред собрал лучшие деловые и прикольные поздравления с Днем PR-специалиста в прозе, стихах, смс и картинках.

  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети
  • Поздравление с Днем PR-специалиста – картинки Соцсети

День пиарщика 28 июля – это праздник тех, благодаря кому люди и целые бренды постоянно появляются, а потом остаются на слуху, появляются на страницах интернет-изданий и газет, получают внимание своих поклонников и будущих клиентов.

Про таких специалистов знаменитый американский сатирик однажды сказал: "Гусеница делает всю работу, но всю рекламу получает бабочка".

День пиарщика 2019 в Украине выпал на воскресенье. Отметим, что 28-го числа отмечают День PR-специалиста и в России.

Читайте такжеКак Нафтогаз втянул Зеленского в дешевый пиар на цене газа

Поздравление с Днем PR-специалиста в прозе

В этот праздник мы дарим рекламно-славные поздравления тем, чье призвание в этом мире – пиарить все и всех. Мы шлем от души всем пиарщикам поздравления с их профессиональным праздником. Пусть все идеи воплощаются в жизнь, мечты сбываются, а количество привлеченных вами людей с каждым днем неумолимо растет!

***

Поздравляю с Днем PR-специалиста и от чистого сердца пожелать хочу уникальных возможностей и потрясающих идей, высокой репутации и невероятных успехов в деятельности, блестящих замыслов и светлой удачи, ярких эмоций и верного счастья.

***

Читайте такжеХодит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосеПоздравляем наших креативных и талантливых PR-специалистов с их заслуженным профессиональным праздником. Хотим пожелать, чтобы вас всегда посещали самые необычные и интересные идеи для раскрутки, любой товар или услугу получилось прорекламировать на высшем уровне – и заказчики оставались только довольными.

***

Дорогие наши пиарщики, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам всегда находить самый лучший и продуктивный способ раскрутки, пусть ваша креативная жилка всегда находит свое применение, а заказчики остаются довольны. С праздником и успехов во всем.

***

Желаем творческого вдохновенья, радости, добра и любви всем представителям PR – сообщества нашей страны. Желаем, чтобы ваша профессия и дальше развивалась, принося достойные плоды нелегких трудов. Пусть сегодня заказчик вас не потревожит, а мир и счастье поселится в ваших домах навсегда.

День пиарщика: поздравления в стихах

С Днем PR-щика крутого,

Позитивного настроя,

Творческого вдохновенья,

От итога — впечатленья.

Пусть тебе твоя работа

Будет в радость, без заботы,

Пусть твой творческий подход

Тебя к шедевру приведет,

Пропиарь, раскрась все так,

Чтобы все сказали "ах"

И зарплата твоя сразу

Выросла хотя б в три раза.

***

PR прочно вошел в нашу жизнь,

Специалистов — море!

Но бокал я подниму

За нескольких — толковых!

Им добра и успеха желаю!

Рабочую хватку не терять!

И пусть личное счастье

Мешает по ночам вам спать!

***

В День работника PRа

Пожелаем вам, друзья,

Вдохновенья чтоб хватало,

Чтобы жили не грустя,

Проводили выходные

Вы в кругу семьи своей,

Чтобы будни наводнили

Смех и радость всех друзей,

Претворяйте в жизнь проекты,

Ярко красьте мир вокруг,

Пусть вам жизнь любовью светит

Без потерь и без разлук.

***

Быть пиарщиком не просто,

Тут фантазия важна:

Нужно правильно и емко

Выбрать верные слова.

Пожелаем вам удачи,

И идти всегда вперед,

Чтобы вашею работой

Был доволен весь народ.

Чтобы было все в ажуре

И талант не покидал.

Чтоб к пиару год за годом

Интерес не угасал!

Поздравление с Днем пиарщика: короткие смс

2 смс - 90 символов:

Психологию ты знаешь,

И в рекламе понимаешь,

Ты, пиарщик, молоток,

Получай свой поздравок!

***

3 смс - 194 символа:

Пиарить вам — не плюшки печь,

Должна быть грамотная речь,

Презентабельный видок

И смазливости чуток!

Вам успехов мы желаем,

Ищите новые пути,

И всех "потенциальщиков"

Желаем в лапки загрести!

***

4 смс - 252 знака:

Вы – генераторы чудесных идей, которые затем волшебным образом стремитесь воплотить в жизнь, наши замечательные PRщики! Пусть по вашей судьбе проходят только хорошие и радостные моменты, интересные и полезные встречи, приятные знакомства и творчество!

***

3 смс - 194 символа:

С Днем пиарщика, ребята,

От души вас поздравляю,

Продвигать и завлекать

От души вам пожелаю.

Пусть приносит вам работа

Радость, денежный доход,

Пусть в любви и жизни личной

Фантастически везет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления пиар профессиональный праздник пиарщик открытки День PR-специалиста
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:50
Нужно возвратить и отомстить: удравший "младший брат" Киев сводит Кремль с ума
06:44
Прикольные и вдохновляющие поздравления с Днем пиарщика 2019 – открытки и тексты Фото
06:33
В моде "самая сексуальная сумка из 90-х": какую выбрать, с чем сочетать Фото
06:18
Два человека погибли: на ЧМ в Кванджу на спортсменов обрушился балкон
06:12
Контрольный в голову и сердце: мощная магнитная буря конца июля принесет проблемы с сосудами Видео
06:09
Гамбоа во втором раунде вырубил Мартинеса Видео
05:57
С Днем Владимира 2019 – мужественные и стильные поздравления и открытки Фото
05:41
День торговли 2019: смешные поздравления и задорные открытки Фото
05:39
Нибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда - уфологи
05:17
Дочь Потапа топлес показала себя в зеркале
05:04
Уволить Андрея Богдана: вторая петиция набрала более 25 тысяч голосов Видео
04:32
Долгая ночь: в первой серии спин-оффа Игры престолов появились Старки
04:08
Врачи назвали 5 простых действий, которые помогут продлить жизнь
03:42
Операция отменяется: Алибасов улетел в Баку на фестиваль Жара 2019
03:30
"Прямое нарушение закона": эксперт рассказала, сколько украинцы переплачивают за газ Видео
03:11
В Киеве пьяный прокурор-лихач скрылся от патрульных в кустах Видео
02:56
Ожирение, диабет, сердечные заболевания: ученые предупредили о последствиях увлечения смартфоном
02:50
Ученые пояснили, как деревья лечат от стресса Видео
02:35
Группа Грибы в новом клипе разрушает квартиру вместо ремонта Видео
02:29
Крупный астероид опасно пролетел вблизи от Земли
02:11
Дело экс-начальника одесской полиции Головина: суд принял решение о мере пресечения Видео
01:51
Но сначала прощальный тур: Макс Барских прекращает музыкальную карьеру Видео
01:30
Новый обвал: эксперт предупредил о рекордном падении биткоина Видео
01:12
Олимпик подписал шесть известных футболистов: кто они, где играли
00:47
Волкер рассказал о подготовке визита Зеленского в США Видео
00:32
С великим Днем крещения Руси 2019 – тексты и открытки Фото Видео
00:14
В Харькове патрульные наехали на женщину с ребенком на пешеходном переходе
00:05
Федерация бокса России нашла много нарушений организаторов боя Дадашева
27 июля, суббота
23:55
Голая и в чемодане: в России нашли мертвой известную блогершу
23:31
В полиции озвучили загадочные подробности убийства на округе Пашинского Фото
23:03
Более 1000 задержанных: фото и видео жестокого разгона протестов в Москве Фото Видео
22:40
Шикарная модель Коко Роша выбрала аксессуар украинского бренда: фотофакт
22:12
"В этом спасение": боксер Усик прошелся с Крестным ходом УПЦ МП Видео
21:43
"Путин - ху*ло!": в Москве на митинге оппозиционеры исполнили хит Видео
20:58
Тело оппонента Пашинского обнаружили со следами пыток – СМИ
20:33
Разведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР
20:27
Крупное надувательство в Киеве: 28 туристов развели на четыре "лимона"
20:22
В матче УПЛ впервые в истории будет работать VAR
19:55
Филарет не явился без уважительной причины: Епифаний провел Священный Синод ПЦУ
19:52
"Он еще жив?": Савик Шустер договорился с Ахметовым и возвращается на украинское ТВ
19:25
"Собака сутулая врет": Пашинский высказался об убийстве своего оппонента на выборах
18:59
Эксперт пояснил причины симпатии руководства НАТО к Зеленскому
18:57
Линси Лохан без трусов бесстыдно показала грудь
18:33
Скандал с главой полиции Днепропетровщины: Аваков и Труба отреагировали на требование Зеленского Видео
18:31
Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
18:28
В Москве жестко "душат" митинг: силовики спаковали 600 человек - видео Видео
17:48
Найден мертвым оппонент Пашинского на выборах в Раду – юрист
17:36
Море крови: Анита Цой показала свою травму с фестиваля Жара 2019 Видео
17:18
"Полиция таких тварей отпускает": в Киеве орудует дерзкий вор, под прицелом пенсионеры - видео Видео
17:15
Comic Con Ukraine 2019: программа, билеты и даты проведения в Киеве Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять