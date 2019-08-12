Маковея 2019 Украина отмечает уже на этой неделе: дата и традиции праздника

Медовый спас 2019: что несут в церковь и что нельзя делать в этот день, выяснил Главред.
Спасы в августе начинаются праздником Медовый спас 2019.
Другие названия праздника: Маковей, Маковый спас 2019 или Спас на воде.
В календаре церковных праздников он совпадает с днем памяти семи братьев Маковеев – мучеников Ветхого Завета. Их фамилию народная молва часто перекручивает в "мак" (растение), отсюда и народные названия праздника, а также традиция святить мак в церкви на Маковый спас 2019.
Медовый спас 2019: когда, какого числа
Читайте такжеУспенский пост: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбыОтмечается Маковей 14 августа. В 2019 году праздник выпал на среду.
В этот же стартует Успенский пост 2019: молочные, мясные блюда и яйца из рациона верующих исключаются.
Зато традиционное блюдо на Маковея – коржи с маком.
Маковей, Медовый спас 2019: что святить
На Медовый спас 2019 святят:
- мак;
- мед и/или медовые соты;
- воду;
- цветы и травы – из зачастую оформляют в маковейчики (специальные православные икебаны).
Букет на Маковея: состав
Маковейчики – это особые букеты из трав, которые также святят на Маковый спас.
Из каких таких трав собирают букет на Маковея? Вот травы, которые должны быть в букете на Маковея:
- головки мака – как символ плодородия;
- подсолнух – надежда и вера;
- полынь – как символ мира;
- калина – это символ красоты и женского начала;
- ноготки и чернобривцы – "отвечают" за здоровье;
- мята – символ душевного спокойствия и умиротворения.
В некоторых регионах в букет на Маковея добавляют такие "сытные" ингредиенты, как морковка, маленькие початки кукурузы, фасоль и горох, а в других такие ароматные – как любисток, тимьян и базилик.