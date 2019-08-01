День подруги в Украине 2019: нежные поздравления и картинки

1 августа 2019, 00:12

Главред подобрал поздравления на День подруги в Украине 2019 в прозе, стихах и живых картинках.

  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети
  • День подруги – открытки и картинки Мир Позитива, соцсети

День подруги – неофициальный праздник не только в Украине. Но для всех, кого судьба наградила верным другом, этот день крайне важен.

День подруги 2019 отмечается 1 августа. В этом году это четверг.

Главред присоединяется к поздравлениям с Днем подруги – с этим прекрасным и ярким праздником.

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С Днем подруги: поздравления в стихах

За эти годы, веришь, как сестра

Ты стала мне. И в этот день прекрасный

Желаю я, чтоб дружба навсегда

Такой же светлой оставалась, ясной.

Дороже друга в мире не найдешь.

Ты рядом и всегда меня поддержишь.

Ты выслушаешь и всегда поймешь,

Утрешь все слезы, радостью утешишь.

Спасибо миру, у меня есть ты,

И дружба наша крепнет с каждым годом!

Пусть наши исполняются мечты

И стрелки счастья не меняют хода!

***

Нас дружба, милая, связала,

Проверена она уже,

Нередко жизнь с тобой кружила

Нас в своем бурном вираже.

И в День подруги я скажу спасибо

За пониманье и совет,

Хочу, чтоб ты со мной дружила

Немало славных, долгих лет.

***

3 смс - 187 символов:

Я счастливый человек,

Знаю истинную дружбу.

Не сыскать ведь и вовек

Такую верную подружку.

Тебе желаю я здоровья,

Счастливой быть всегда.

Любви и ласки столько

Сколько желаешь себе сама.

День подруги: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем подруги, солнышко мое! Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновленной, а, главное — счастливой, подружка. А еще желаю волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений.

***

Читайте такжеОднолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки ЗодиакаДорогая моя подруга, родная и любимая! Поздравляю с Днем подруги! Желаю, чтобы ты всегда была любима, обожаема, чтобы тобой восхищались и любовались! Красоты тебе и здоровья, радости и веселья, больших успехов и множества удач! Пусть каждый твой день будет добрым, теплым и приятным! Пусть будут веселые встречи с друзьями, отдых шикарный и семейные праздники — все, чем богата жизнь, чем она нам дорога! Будь счастлива, моя милая, ненаглядная подруга!

***

Подруга, поздравляю с нашим "профессиональным" праздником! Желаю тебе ярких моментов в жизни, чтобы ты всегда могла опереться на дружеское плечо, чтобы родные тебя всегда понимали и поддерживали. Пусть будет побольше искренних людей в друзьях, радуют новые яркие впечатления и жизнь преподносит только приятные сюрпризы.

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праздник поздравления открытки День подруги
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