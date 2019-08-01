День подруги в Украине 2019: нежные поздравления и картинки

Главред подобрал поздравления на День подруги в Украине 2019 в прозе, стихах и живых картинках.
День подруги – неофициальный праздник не только в Украине. Но для всех, кого судьба наградила верным другом, этот день крайне важен.
День подруги 2019 отмечается 1 августа. В этом году это четверг.
Главред присоединяется к поздравлениям с Днем подруги – с этим прекрасным и ярким праздником.
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С Днем подруги: поздравления в стихах
За эти годы, веришь, как сестра
Ты стала мне. И в этот день прекрасный
Желаю я, чтоб дружба навсегда
Такой же светлой оставалась, ясной.
Дороже друга в мире не найдешь.
Ты рядом и всегда меня поддержишь.
Ты выслушаешь и всегда поймешь,
Утрешь все слезы, радостью утешишь.
Спасибо миру, у меня есть ты,
И дружба наша крепнет с каждым годом!
Пусть наши исполняются мечты
И стрелки счастья не меняют хода!
***
Нас дружба, милая, связала,
Проверена она уже,
Нередко жизнь с тобой кружила
Нас в своем бурном вираже.
И в День подруги я скажу спасибо
За пониманье и совет,
Хочу, чтоб ты со мной дружила
Немало славных, долгих лет.
***
3 смс - 187 символов:
Я счастливый человек,
Знаю истинную дружбу.
Не сыскать ведь и вовек
Такую верную подружку.
Тебе желаю я здоровья,
Счастливой быть всегда.
Любви и ласки столько
Сколько желаешь себе сама.
День подруги: поздравления в прозе
Поздравляю с Днем подруги, солнышко мое! Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновленной, а, главное — счастливой, подружка. А еще желаю волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений.
***
Читайте такжеОднолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки ЗодиакаДорогая моя подруга, родная и любимая! Поздравляю с Днем подруги! Желаю, чтобы ты всегда была любима, обожаема, чтобы тобой восхищались и любовались! Красоты тебе и здоровья, радости и веселья, больших успехов и множества удач! Пусть каждый твой день будет добрым, теплым и приятным! Пусть будут веселые встречи с друзьями, отдых шикарный и семейные праздники — все, чем богата жизнь, чем она нам дорога! Будь счастлива, моя милая, ненаглядная подруга!
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Подруга, поздравляю с нашим "профессиональным" праздником! Желаю тебе ярких моментов в жизни, чтобы ты всегда могла опереться на дружеское плечо, чтобы родные тебя всегда понимали и поддерживали. Пусть будет побольше искренних людей в друзьях, радуют новые яркие впечатления и жизнь преподносит только приятные сюрпризы.