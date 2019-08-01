В Киеве была "самая милая погоня в мире", опубликовано видео

В Киеве коп гонялся за пони / Скриншот

В Голосеевском районе Киева сотрудник полиции гонялся за пони, разгуливающим по улице без сопровождения.

Погоня была "самой милой в мире", говорится на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

По данным издания, "нарушителя" поймали и доставили в Голосеевский райотдел полиции.

"Самая милая погоня в мире происходит сейчас в Голосеевском районе Киева. Там полицейский преследует пони…", — отмечается в сообщении.

Самая милая погоня в мире происходит сейчас в Голосеевском районе Киева. Там полицейский пресследует пони. Лошадка уже в голосеевском райотделе Опубликовано dtp.kiev.ua Среда, 31 июля 2019 г.

Правоохранители выяснили, что животное сбежало из Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, говорится в сюжете ТСН.

Издание узнало, что пони зовут Буся, она паслась во дворе, но подвел карабин — животное отвязалось и "вышло погулять". Пони забрали из райотдела домой.