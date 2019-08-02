Международный день пива 2019: как и где отметить весело

Международный день пива – праздник неофициальный, но крайне любимый многими. Ведь пиво – один из самых древних и одновременно один из самых популярных в мире алкогольных напитков.

Когда День пива в 2019 году

В разных странах День пива отмечают в разные дни:

в России – во вторую субботу июня;

в Исландии – 1 марта;

Международный день пива – в первую пятницу августа.

Так что Международный день пива 2019 выпал на 2 августа.

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День пива: интересные факты

Согласно археологическим данным, пиво – напиток очень древний: его варили еще в Древнем Египте в III веке до н.э. Есть даже теория, что пшеницу культивировать начали изначально не для выпекания хлеба, а как раз для варки пива.

"Современное" пиво, как мы его знаем сейчас (то есть с добавлением хмеля), чуть постарше: оно появилось примерно в XIII веке.

И еще несколько интересных фактов о пиве:

самой пивной нацией считаются немцы, следом идут ирландцы;

самый крупный пивзавод в мире – это американский Adolph Coors Company мощностью 2,5 млрд л пива в год;

самая дорогая бутылка пива – Lowebrau (единственная уцелевшая после крушения дирижабля Гинденбург): ее продали с аукциона более чем за 16 тыс. долларов.

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День пива в Киеве и Украине

Отметить День пива можно дома с бутылочкой темненького/светленького – или выбраться с друзьями в паб (тем более, что впереди выходные). В Международный день пива традиционно пабы, бары и рестораны устраивают тематические вечеринки и фестивали.

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С Днем пива: картинки и поздравления

В честь праздника Главред подобрал для любителей этого пенного напитка не только красивые картинки с пивом и смешные картинки про пиво – но также поздравления с Днем пива в прозе, стихах, смс и гифки с Днем пива.

Пиво в мировой кулинарии – королевский напиток, известный еще в Древнем Египте. Менялись времена и нравы, но хорошее пиво – всегда в цене. Сегодня, в День пива я хочу поздравить всех, кто лакомится им вволю! Я искренне желаю им крепкого здоровья, долгих лет, любви и достатка!

***

3 смс - 187 символов:

Янтарное и темное,

С сухариком и рыбкою,

Все любят пиво пенное

И пьют его с улыбкою,

В день пива мы напомним всем,

Что пить нужно умеренно,

Живите, жизни радуйтесь,

В себе будьте уверены!

***

С Днем пенного пива

Любого разлива!

Его выпивайте

И не заскучайте!

***

Поздравляю с Днем пива! Светлой жизни тебе и темного пива в бокале! Счастья – по самые края! И любви – хмельной, как наш любимый напиток.

***

Говорят, что для здоровья

Можно выпить иногда.

Вечерком после работы

Говорю я пиву "да"!

Золотистый и прохладный,

Сей напиток для души.

Он не алкоголь – услада,

С другом в магазин бежим!

Посидим за банкой пива,

Жизнь прекрасна и сложна!

И приду домой счастливый –

Не ругается жена!

***

Сидели как-то вечерком

Погода за окном мерзилась

Но Вовка сбегал за пивком –

И жизнь в момент преобразилась:

От пива солнышко светлей,

От пива барышни мудрей,

От пива ярче карта мира,

Глаза зрячей, ища сортиры,

А также многое чего

Меняет славное пивко.

Давайте, что ж, друзья-подружки,

Возьмем бутылки, банки, кружки,

Прочистим горло и мозги

От скуки, грусти и тоски.