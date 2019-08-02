Международный день пива 2019: как и где отметить весело

Главред выяснил, когда День пива в 2019 году и чем, собственно, интересен Всемирный день пива.
Международный день пива – праздник неофициальный, но крайне любимый многими. Ведь пиво – один из самых древних и одновременно один из самых популярных в мире алкогольных напитков.
Когда День пива в 2019 году
В разных странах День пива отмечают в разные дни:
- в России – во вторую субботу июня;
- в Исландии – 1 марта;
- Международный день пива – в первую пятницу августа.
Так что Международный день пива 2019 выпал на 2 августа.
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День пива: интересные факты
Согласно археологическим данным, пиво – напиток очень древний: его варили еще в Древнем Египте в III веке до н.э. Есть даже теория, что пшеницу культивировать начали изначально не для выпекания хлеба, а как раз для варки пива.
"Современное" пиво, как мы его знаем сейчас (то есть с добавлением хмеля), чуть постарше: оно появилось примерно в XIII веке.
И еще несколько интересных фактов о пиве:
- самой пивной нацией считаются немцы, следом идут ирландцы;
- самый крупный пивзавод в мире – это американский Adolph Coors Company мощностью 2,5 млрд л пива в год;
- самая дорогая бутылка пива – Lowebrau (единственная уцелевшая после крушения дирижабля Гинденбург): ее продали с аукциона более чем за 16 тыс. долларов.
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День пива в Киеве и Украине
Отметить День пива можно дома с бутылочкой темненького/светленького – или выбраться с друзьями в паб (тем более, что впереди выходные). В Международный день пива традиционно пабы, бары и рестораны устраивают тематические вечеринки и фестивали.
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С Днем пива: картинки и поздравления
В честь праздника Главред подобрал для любителей этого пенного напитка не только красивые картинки с пивом и смешные картинки про пиво – но также поздравления с Днем пива в прозе, стихах, смс и гифки с Днем пива.
Пиво в мировой кулинарии – королевский напиток, известный еще в Древнем Египте. Менялись времена и нравы, но хорошее пиво – всегда в цене. Сегодня, в День пива я хочу поздравить всех, кто лакомится им вволю! Я искренне желаю им крепкого здоровья, долгих лет, любви и достатка!
***
3 смс - 187 символов:
Янтарное и темное,
С сухариком и рыбкою,
Все любят пиво пенное
И пьют его с улыбкою,
В день пива мы напомним всем,
Что пить нужно умеренно,
Живите, жизни радуйтесь,
В себе будьте уверены!
***
С Днем пенного пива
Любого разлива!
Его выпивайте
И не заскучайте!
***
Поздравляю с Днем пива! Светлой жизни тебе и темного пива в бокале! Счастья – по самые края! И любви – хмельной, как наш любимый напиток.
***
Говорят, что для здоровья
Можно выпить иногда.
Вечерком после работы
Говорю я пиву "да"!
Золотистый и прохладный,
Сей напиток для души.
Он не алкоголь – услада,
С другом в магазин бежим!
Посидим за банкой пива,
Жизнь прекрасна и сложна!
И приду домой счастливый –
Не ругается жена!
***
Сидели как-то вечерком
Погода за окном мерзилась
Но Вовка сбегал за пивком –
И жизнь в момент преобразилась:
От пива солнышко светлей,
От пива барышни мудрей,
От пива ярче карта мира,
Глаза зрячей, ища сортиры,
А также многое чего
Меняет славное пивко.
Давайте, что ж, друзья-подружки,
Возьмем бутылки, банки, кружки,
Прочистим горло и мозги
От скуки, грусти и тоски.