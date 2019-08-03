Годовщины свадьбы: какие бывают, что дарить и как красиво поздравлять

Главред подобрал красивые поздравления с годовщиной свадьбы и выяснил, когда и какое актуально дарить.
Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – отличный подарок в этот памятный для любой семьи день.
Все годовщины свадьбы имеют свои названия. И, соответственно, на годовщины свадьбы принято дарить что-то, связанное с ее названием.
Годовщины свадьбы по годам
Первая годовщина свадьбы – 1 год – это ситцевая свадьба (дарят скатерти, постельное белье и пр.). 2-я годовщина свадьбы – бумажная (дарят книги, подарочные сертификаты и т.д.). Годовщина свадьбы 3 года – кожаная, годовщина свадьбы 4 года – льняная (дарят изделия из кожи и льна соответственно). А годовщина свадьбы 5 лет – это уже первый юбилей.
Юбилей свадьбы – это годовщина, кратная каждым пяти прожитым вместе годам. А после тридцати лет брака – каждые десять лет. После 50 лет – снова начинают отчет каждые пять лет. Называются юбилеи так:
- деревянная свадьба – 5 лет;
- розовая – на 10 лет брака (как вариант – оловянная);
- хрустальная – на 15 лет;
- фарфоровая – на 20 лет;
- серебряная – четверть века, на 25 лет;
- жемчужная – на 30 лет;
- рубиновая – на 40 лет;
- сапфировая – на 45 лет;
- золотая – на 50 лет;
- изумрудная – на 55 лет;
- бриллиантовая – на 60 лет;
- железная – на 65 лет;
- коронная – на 75 лет;
- дубовая – 80 лет;
- гранитная – 90 лет;
- платиновая – на 100 лет.
Читайте такжеВ Украине состоялась первая однополая свадьба: опубликованы фото и видео
Годовщина свадьбы после 5 лет и до второго юбилея
6 годовщина свадьбы называется чугунной (отлично подойдет в подарок посуда). Годовщина свадьбы 7 лет – медная, а 8 годовщина свадьбы – жестяная. 9 лет брака – фаянсовая свадьба.
После 10 годовщины свадьбы
11 годовщина свадьбы – стальная свадьба, 12 годовщина свадьбы – никелевая, 13 лет брака – кружевная (как вариант – ландышевая), 14 лет – агатовая.
После хрустального юбилея идут:
- 16 лет – топазовая;
- 17 годовщина свадьбы – тоже розовая;
- 18 годовщина свадьбы – бирюзовая;
- 19 годовщина свадьбы – гранатовая.
Перескакиваем через фарфоровый юбилей – и:
- 21 годовщина свадьбы – опаловая;
- 22 года – бронзовая;
- 23 года – берилловая;
- 24 года – атласная.
После серебряного юбилея идут:
- 26 лет – нефритовая свадьба;
- 27 лет – красного дерева;
- 28 лет – никелевая;
- 29 лет – бархатная.
Читайте также"Расово правильно": во Львове гости заявились на свадьбу в нацистской военной форме – опубликовано фото
Красивые поздравления с годовщиной свадьбы мужу, жене и своими словами в прозе
Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! Желаю вашей семье долгих лет процветания, достатка и благополучия. Пусть жизненный путь ваш будет чист и светел, а ваши дети радуют вас своим щебетанием! А главное –чтобы вы любили друг друга и ценили каждую минуту прожитую вдвоем.
***
С годовщиной свадьбы 1 год:
Год прошел, как вы женаты.
Год в согласии, любви.
Неужели вы когда-то
Друг без друга жить могли?
Вы семья, и вы едины,
И пускай летят года —
Вместе вы непобедимы.
Не ругайтесь никогда.
В эту ситцевую свадьбу
Снова "Горько!" вам кричим.
И обоим вам желаем:
Будь любима, будь любим!
***
В замечательный праздник – годовщину вашей свадьбы – я от всей души вас поздравляю! Я очень рад видеть вас счастливыми и любящими, рад тому, что у вас крепкая семья, и тому, что у вас подрастают прекрасные дети. Желаю вам и дальше жить в гармонии друг с другом, быть одним целым, понимать друг друга с полуслова и во всем поддерживать!
***
С годовщиной свадьбы 2 года:
Тонкой кажется бумага,
Но знать надо, как сложить.
Будет все у вас как надо,
В жизни главное — любить.
Вы друг друга берегите,
Вместе будьте до конца.
Не порвите, не сожгите
Ваши чувства и сердца!
***
Счастливое число — тройка. Поздравляю вас с кожаной годовщиной. Желаю оставаться друг для друга надежной опорой, единственной любовью и поддержкой во всем. Пусть ваша семья будет счастливой и успешной. Благополучия вам, больших возможностей, крепкого здоровья и достатка.
***
4 смс - 227 символов:
В четвертую годовщину Вашей свадьбы желаем Вам любви, свежести чувств, искренних эмоций. Пусть Ваш дом станет местом, где живет счастье. Будьте верны своим отношениям, берегите друг друга и цените каждый момент, прожитый рядом.
***
Уже исполнилось 5 лет,
Как дали верности обет.
Родные вас благословили,
И судьбы вы соединили.
В день вашей свадьбы деревянной
Желаю не узнать обмана,
В любви взаимной долго жить
И браком крепким дорожить.
Друг друга окружить вниманием,
Заботой, лаской, состраданием.
Уметь понять, уметь простить
И в счастье каждый день прожить.
***
Сегодня мы очень рады поздравить вас с годовщиной вашего бракосочетания. Вы вместе уже 10 лет, и мы видим, что ваша семья дружная и крепкая! Вы сумели сохранить любовь и нежность, научились находить компромиссы и разрешать конфликты – а это дорогого стоит. Желаем вам и дальше жить в любви и согласии, надолго не разлучаться, делить пополам все печали и радости! И, как в день свадьбы, мы сегодня с удовольствием говорим вам: "Горько!"