Годовщины свадьбы: какие бывают, что дарить и как красиво поздравлять

Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – отличный подарок в этот памятный для любой семьи день.

Все годовщины свадьбы имеют свои названия. И, соответственно, на годовщины свадьбы принято дарить что-то, связанное с ее названием.

Годовщины свадьбы по годам

Первая годовщина свадьбы – 1 год – это ситцевая свадьба (дарят скатерти, постельное белье и пр.). 2-я годовщина свадьбы – бумажная (дарят книги, подарочные сертификаты и т.д.). Годовщина свадьбы 3 года – кожаная, годовщина свадьбы 4 года – льняная (дарят изделия из кожи и льна соответственно). А годовщина свадьбы 5 лет – это уже первый юбилей.

Юбилей свадьбы – это годовщина, кратная каждым пяти прожитым вместе годам. А после тридцати лет брака – каждые десять лет. После 50 лет – снова начинают отчет каждые пять лет. Называются юбилеи так:

деревянная свадьба – 5 лет;

свадьба – 5 лет; розовая – на 10 лет брака (как вариант – оловянная);

– на 10 лет брака (как вариант – оловянная); хрустальная – на 15 лет;

– на 15 лет; фарфоровая – на 20 лет;

– на 20 лет; серебряная – четверть века, на 25 лет;

– четверть века, на 25 лет; жемчужная – на 30 лет;

– на 30 лет; рубиновая – на 40 лет;

– на 40 лет; сапфировая – на 45 лет;

– на 45 лет; золотая – на 50 лет;

– на 50 лет; изумрудная – на 55 лет;

– на 55 лет; бриллиантовая – на 60 лет;

– на 60 лет; железная – на 65 лет;

– на 65 лет; коронная – на 75 лет;

– на 75 лет; дубовая – 80 лет;

– 80 лет; гранитная – 90 лет;

– 90 лет; платиновая – на 100 лет.

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Годовщина свадьбы после 5 лет и до второго юбилея

6 годовщина свадьбы называется чугунной (отлично подойдет в подарок посуда). Годовщина свадьбы 7 лет – медная, а 8 годовщина свадьбы – жестяная. 9 лет брака – фаянсовая свадьба.

После 10 годовщины свадьбы

11 годовщина свадьбы – стальная свадьба, 12 годовщина свадьбы – никелевая, 13 лет брака – кружевная (как вариант – ландышевая), 14 лет – агатовая.

После хрустального юбилея идут:

16 лет – топазовая ;

; 17 годовщина свадьбы – тоже розовая ;

; 18 годовщина свадьбы – бирюзовая;

19 годовщина свадьбы – гранатовая.

Перескакиваем через фарфоровый юбилей – и:

21 годовщина свадьбы – опаловая;

22 года – бронзовая ;

; 23 года – берилловая ;

; 24 года – атласная.

После серебряного юбилея идут:

26 лет – нефритовая свадьба;

свадьба; 27 лет – красного дерева ;

; 28 лет – никелевая ;

; 29 лет – бархатная.

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Красивые поздравления с годовщиной свадьбы мужу, жене и своими словами в прозе

Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! Желаю вашей семье долгих лет процветания, достатка и благополучия. Пусть жизненный путь ваш будет чист и светел, а ваши дети радуют вас своим щебетанием! А главное –чтобы вы любили друг друга и ценили каждую минуту прожитую вдвоем.

***

С годовщиной свадьбы 1 год:

Год прошел, как вы женаты.

Год в согласии, любви.

Неужели вы когда-то

Друг без друга жить могли?

Вы семья, и вы едины,

И пускай летят года —

Вместе вы непобедимы.

Не ругайтесь никогда.

В эту ситцевую свадьбу

Снова "Горько!" вам кричим.

И обоим вам желаем:

Будь любима, будь любим!

***

В замечательный праздник – годовщину вашей свадьбы – я от всей души вас поздравляю! Я очень рад видеть вас счастливыми и любящими, рад тому, что у вас крепкая семья, и тому, что у вас подрастают прекрасные дети. Желаю вам и дальше жить в гармонии друг с другом, быть одним целым, понимать друг друга с полуслова и во всем поддерживать!

***

С годовщиной свадьбы 2 года:

Тонкой кажется бумага,

Но знать надо, как сложить.

Будет все у вас как надо,

В жизни главное — любить.

Вы друг друга берегите,

Вместе будьте до конца.

Не порвите, не сожгите

Ваши чувства и сердца!

***

Счастливое число — тройка. Поздравляю вас с кожаной годовщиной. Желаю оставаться друг для друга надежной опорой, единственной любовью и поддержкой во всем. Пусть ваша семья будет счастливой и успешной. Благополучия вам, больших возможностей, крепкого здоровья и достатка.

***

4 смс - 227 символов:

В четвертую годовщину Вашей свадьбы желаем Вам любви, свежести чувств, искренних эмоций. Пусть Ваш дом станет местом, где живет счастье. Будьте верны своим отношениям, берегите друг друга и цените каждый момент, прожитый рядом.

***

Уже исполнилось 5 лет,

Как дали верности обет.

Родные вас благословили,

И судьбы вы соединили.

В день вашей свадьбы деревянной

Желаю не узнать обмана,

В любви взаимной долго жить

И браком крепким дорожить.

Друг друга окружить вниманием,

Заботой, лаской, состраданием.

Уметь понять, уметь простить

И в счастье каждый день прожить.

***

Сегодня мы очень рады поздравить вас с годовщиной вашего бракосочетания. Вы вместе уже 10 лет, и мы видим, что ваша семья дружная и крепкая! Вы сумели сохранить любовь и нежность, научились находить компромиссы и разрешать конфликты – а это дорогого стоит. Желаем вам и дальше жить в любви и согласии, надолго не разлучаться, делить пополам все печали и радости! И, как в день свадьбы, мы сегодня с удовольствием говорим вам: "Горько!"