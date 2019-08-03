Годовщины свадьбы: какие бывают, что дарить и как красиво поздравлять

3 августа 2019, 03:08

Главред подобрал красивые поздравления с годовщиной свадьбы и выяснил, когда и какое актуально дарить.

  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива
  • Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – открытки и картинки Pinterest, Мир Позитива

Красивые поздравления с годовщиной свадьбы – отличный подарок в этот памятный для любой семьи день.

Все годовщины свадьбы имеют свои названия. И, соответственно, на годовщины свадьбы принято дарить что-то, связанное с ее названием.

Годовщины свадьбы по годам

Первая годовщина свадьбы – 1 год – это ситцевая свадьба (дарят скатерти, постельное белье и пр.). 2-я годовщина свадьбы – бумажная (дарят книги, подарочные сертификаты и т.д.). Годовщина свадьбы 3 года – кожаная, годовщина свадьбы 4 года – льняная (дарят изделия из кожи и льна соответственно). А годовщина свадьбы 5 лет – это уже первый юбилей.

Юбилей свадьбы – это годовщина, кратная каждым пяти прожитым вместе годам. А после тридцати лет брака – каждые десять лет. После 50 лет – снова начинают отчет каждые пять лет. Называются юбилеи так:

  • деревянная свадьба – 5 лет;
  • розовая – на 10 лет брака (как вариант – оловянная);
  • хрустальная – на 15 лет;
  • фарфоровая – на 20 лет;
  • серебряная – четверть века, на 25 лет;
  • жемчужная – на 30 лет;
  • рубиновая – на 40 лет;
  • сапфировая – на 45 лет;
  • золотая – на 50 лет;
  • изумрудная – на 55 лет;
  • бриллиантовая – на 60 лет;
  • железная – на 65 лет;
  • коронная – на 75 лет;
  • дубовая – 80 лет;
  • гранитная – 90 лет;
  • платиновая – на 100 лет.

Читайте такжеВ Украине состоялась первая однополая свадьба: опубликованы фото и видео

Годовщина свадьбы после 5 лет и до второго юбилея

6 годовщина свадьбы называется чугунной (отлично подойдет в подарок посуда). Годовщина свадьбы 7 лет – медная, а 8 годовщина свадьбы – жестяная. 9 лет брака – фаянсовая свадьба.

После 10 годовщины свадьбы

11 годовщина свадьбы – стальная свадьба, 12 годовщина свадьбы – никелевая, 13 лет брака – кружевная (как вариант – ландышевая), 14 лет – агатовая.

После хрустального юбилея идут:

  • 16 лет – топазовая;
  • 17 годовщина свадьбы – тоже розовая;
  • 18 годовщина свадьбы – бирюзовая;
  • 19 годовщина свадьбы – гранатовая.

Перескакиваем через фарфоровый юбилей – и:

  • 21 годовщина свадьбы – опаловая;
  • 22 года – бронзовая;
  • 23 года – берилловая;
  • 24 года – атласная.

После серебряного юбилея идут:

  • 26 лет – нефритовая свадьба;
  • 27 лет – красного дерева;
  • 28 лет – никелевая;
  • 29 лет – бархатная.

Читайте также"Расово правильно": во Львове гости заявились на свадьбу в нацистской военной форме – опубликовано фото

Красивые поздравления с годовщиной свадьбы мужу, жене и своими словами в прозе

Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! Желаю вашей семье долгих лет процветания, достатка и благополучия. Пусть жизненный путь ваш будет чист и светел, а ваши дети радуют вас своим щебетанием! А главное –чтобы вы любили друг друга и ценили каждую минуту прожитую вдвоем.

***

С годовщиной свадьбы 1 год:

Год прошел, как вы женаты.

Год в согласии, любви.

Неужели вы когда-то

Друг без друга жить могли?

Вы семья, и вы едины,

И пускай летят года —

Вместе вы непобедимы.

Не ругайтесь никогда.

В эту ситцевую свадьбу

Снова "Горько!" вам кричим.

И обоим вам желаем:

Будь любима, будь любим!

***

В замечательный праздник – годовщину вашей свадьбы – я от всей души вас поздравляю! Я очень рад видеть вас счастливыми и любящими, рад тому, что у вас крепкая семья, и тому, что у вас подрастают прекрасные дети. Желаю вам и дальше жить в гармонии друг с другом, быть одним целым, понимать друг друга с полуслова и во всем поддерживать!

***

С годовщиной свадьбы 2 года:

Тонкой кажется бумага,

Но знать надо, как сложить.

Будет все у вас как надо,

В жизни главное — любить.

Вы друг друга берегите,

Вместе будьте до конца.

Не порвите, не сожгите

Ваши чувства и сердца!

***

Счастливое число — тройка. Поздравляю вас с кожаной годовщиной. Желаю оставаться друг для друга надежной опорой, единственной любовью и поддержкой во всем. Пусть ваша семья будет счастливой и успешной. Благополучия вам, больших возможностей, крепкого здоровья и достатка.

***

4 смс - 227 символов:

В четвертую годовщину Вашей свадьбы желаем Вам любви, свежести чувств, искренних эмоций. Пусть Ваш дом станет местом, где живет счастье. Будьте верны своим отношениям, берегите друг друга и цените каждый момент, прожитый рядом.

***

Уже исполнилось 5 лет,

Как дали верности обет.

Родные вас благословили,

И судьбы вы соединили.

В день вашей свадьбы деревянной

Желаю не узнать обмана,

В любви взаимной долго жить

И браком крепким дорожить.

Друг друга окружить вниманием,

Заботой, лаской, состраданием.

Уметь понять, уметь простить

И в счастье каждый день прожить.

***

Сегодня мы очень рады поздравить вас с годовщиной вашего бракосочетания. Вы вместе уже 10 лет, и мы видим, что ваша семья дружная и крепкая! Вы сумели сохранить любовь и нежность, научились находить компромиссы и разрешать конфликты – а это дорогого стоит. Желаем вам и дальше жить в любви и согласии, надолго не разлучаться, делить пополам все печали и радости! И, как в день свадьбы, мы сегодня с удовольствием говорим вам: "Горько!"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления годовщина свадьбы открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:50
Европу испепелит жуткая жара: климатологи напугали смертельным прогнозом
03:29
Российский кикбоксер избил свою девушку за отказ приготовить суп
03:27
Если Ляшко не наделает ошибок, может "дожить" до новых выборов в Раду - эксперт
03:08
Годовщины свадьбы: какие бывают, что дарить и как красиво поздравлять Фото
02:47
В России зоологи наши пользу от пожаров в Сибири
02:44
Гламурный Винник с винишком в руке обратился к одиноким волчицам
02:38
"Не тупи - поступи" - Андрей Пятов обратился к абитуриентам "ДНР/ЛНР"
02:24
Японская plus-size модель появилась на обложке модного журнала Фото
02:13
Диетолог рассказала, что можно есть на ночь, чтобы не поправляться
02:04
Джулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины
01:50
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе-2019 Видео
01:29
Кличко обещает сделать "бронированным" скандальный мост в центре Киева
01:01
Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ - СМИ Видео
00:45
В России произошло кровавое ДТП с автобусом: много жертв и пострадавших Видео
00:29
Пять советов, которые сделают утренний секс незабываемым
00:12
Ученые выяснили, как связана грамотность в переписке и тяга к сексу
02 августа, пятница
23:58
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт в день рождения Земфиры Видео
23:50
Полиция задержала мать, выбросившую в Черкассах мертвого сына в чемодане
23:29
Сценарист рассказал о важной сцене, выкинутой из сериала Чернобыль
23:03
"В 1941 немцам отдать": владелец сафари-парка в Крыму негодует из-за пожаров в Сибири
22:41
Жерсон Родригес: Сердце подсказало, что переход в Динамо верный шаг Видео
21:59
Суд постановил возместить Портнову 7 млн грн из госбюджета
21:33
В Минрегион заявили о легализации аренды жилья
21:30
"Вы обещали, поэтому финансируйте": Зеленский ответил хитрому нардепу по ремонту дорог Видео
20:56
Путин упростил украинцам проживание в РФ Видео
20:34
В Польше чаще отказывают во въезде украинцам
20:01
Эксперт назвал рычаги влияния Порошенко в новой Раде
19:54
Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа Видео
19:29
Посольство США в Украине заявило об угрозе ИГИЛ на День независимости
19:26
В Раде рассказали о тренингах, где поднатаскают новоизбранных нардепов Видео
19:18
"Путин не х*йло": комбат копов Киева свирепствовал в Одессе - видео Видео
19:06
Фосфор, мышьяк и хлор: в Крыму назревает еще одна экологическая катастрофа
18:58
Зеленский примкнет к обучающимся в Трускавце "слугам народа" Видео
18:55
Звезда Гарри Поттера обнажилась и совершила каминг-аут Фото
18:48
На Прикарпатье Зеленского с овациями попросили отстроить мост Фото Видео
18:32
Выбирали "смотрящего" за СИЗО: в Бахмуте сорвали большую сходку "воров в законе" - видео Видео
18:31
Датского гольфиста задержали за сексуальные домогательства
18:28
Забрызгали газом и разбили патрульное авто: под Киевом - очередное нападение на копов
18:25
"Гоблины на Донбассе": у Зеленского предложили забыть о региональных языках
18:10
"У чертей мокрые штаны": Зеленского похвалили за разборки в Ивано-Франковске Видео
18:08
Матч за Суперкубок УЕФА будет судить арбитр-женщина Стефани Фраппар
17:58
Зеленский с вертолета снимал пейзажи Прикарпатья Видео
17:56
"Ищите деньги": Зеленский нашел, на кого "повесить" ремонт аэропорта Видео
17:49
"Дешевый алкоголь и жилье": блогер советует из РФ переезжать в "ДНР" Видео
17:46
Умерла Александра Стрельченко: причина смерти любимицы Брежнева и Хрущева Видео
17:17
Зенит купил форварда Барселоны за 40 млн долларов
17:13
"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТО Видео
17:13
Раздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают – Матиос Видео
17:00
СБУ осталась Службой Беспредела Украины? Фото реклама
16:55
Украинские саперы нашли более 30 мин возле моста в Станице Луганской
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять