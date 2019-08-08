Как и когда отмечает Украина День строителя в 2019 году

Главред выяснил, что можно подарить на День строителя мужу, прорабу, бригадиру – помимо поздравлений с Днем строителя.
Поздравления с Днем строителя 2019 в Украине будут рассылать уже на этой неделе. Виновники торжества отметят праздник шумно и весело.
Когда День строителя в Украине в 2019 году, какого числа
Дата у праздника нефиксированная – но это всегда второе воскресенье августа.
Так что День строителя 2019 Украина отметит 11 августа.
День строителя 2020 в Украине пройдет 9 августа.
При этом День строителя в России (также как и День строителя в Беларуси) отмечается в один день с нами, то есть в ближайшее воскресенье.
Интересные факты о Дне строителя: как отмечают
На официальном уровне празднуют этот день вручениями грамот, торжественными приемами и банкетами. Также проводят парады строительной техники и тематические мастер-классы.
Внутри строительных бригад праздник проходит душевнее. Заодно в этот день часто устраивают обряд посвящения для новичков: скармливают им хлеб с солью – чтобы прочувствовали, что такое "пуд соли". Некоторым предлагают подержать над огнем руки, чтобы ощутить, как работа "горит". А в конце стучат "молодняку" по каске кирпичом – на удачу.
Что можно подарить на День строителя мужу, прорабу, бригадиру
В подарок строителю чаще всего выбирают подарки на строительную тематику. Это может быть:
- блокнот для строителя;
- "пьяные" стаканы;
- настольная игра;
- каска с крепежами для пива или – серьезный вариант – фонарика.
Если мужчина или женщина выбрали себе профессию строителя, то, скорее всего, порадует их и механический 3D-пазл.
Поздравления с Днем строителя в прозе, стихах и смс
Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!
***
Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.
Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.
Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!
***
2 смс - 95 символов:
С Днем строителя, успеха,
Много радости и смеха,
Без работы не сидеть,
Деньги в долларах иметь!