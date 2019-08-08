Как и когда отмечает Украина День строителя в 2019 году / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем строителя 2019 в Украине будут рассылать уже на этой неделе. Виновники торжества отметят праздник шумно и весело.

Когда День строителя в Украине в 2019 году, какого числа

Дата у праздника нефиксированная – но это всегда второе воскресенье августа.

Так что День строителя 2019 Украина отметит 11 августа.

День строителя 2020 в Украине пройдет 9 августа.

При этом День строителя в России (также как и День строителя в Беларуси) отмечается в один день с нами, то есть в ближайшее воскресенье.

Интересные факты о Дне строителя: как отмечают

На официальном уровне празднуют этот день вручениями грамот, торжественными приемами и банкетами. Также проводят парады строительной техники и тематические мастер-классы.

Внутри строительных бригад праздник проходит душевнее. Заодно в этот день часто устраивают обряд посвящения для новичков: скармливают им хлеб с солью – чтобы прочувствовали, что такое "пуд соли". Некоторым предлагают подержать над огнем руки, чтобы ощутить, как работа "горит". А в конце стучат "молодняку" по каске кирпичом – на удачу.

Что можно подарить на День строителя мужу, прорабу, бригадиру

В подарок строителю чаще всего выбирают подарки на строительную тематику. Это может быть:

блокнот для строителя;

"пьяные" стаканы;

настольная игра;

каска с крепежами для пива или – серьезный вариант – фонарика.

Если мужчина или женщина выбрали себе профессию строителя, то, скорее всего, порадует их и механический 3D-пазл.

Поздравления с Днем строителя в прозе, стихах и смс

Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!

***

Праздник крепкого бетона,

Прочных касок и катка,

Металлического звона

И удара молотка.

Гвозди, дрель, шуруп, отвертка

И бульдозер — в самый раз!

С Днем строителя сегодня

Поздравляем мы всех вас.

Пусть цемент ложится ровно,

Пусть не падает стена.

И всегда пусть, в сказке словно,

Будет жизнь защищена!

***

2 смс - 95 символов:

С Днем строителя, успеха,

Много радости и смеха,

Без работы не сидеть,

Деньги в долларах иметь!