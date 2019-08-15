Аджика: рецепт с яблоками, "охренённой" и без варки

Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь / Скриншот видео с youtube.com

Овощи и фрукты, дозревшие в августе, можно заготовить в виде в виде аджики. Аджика используется в качестве приправы и соуса к разным блюдам - мясным, рыбным и овощным, ее можно добавлять в консервацию.

Аджику готовят с добавлением разных ингредиентов - яблок, слив, кабачков, хрена, ее можно приготовить без варки, а можно и сварить. Это блюдо можно сделать острым и не очень.

Главред решил узнать рецепт аджики с яблоками, с помидорами, сливами, с кабачками, с хреном, а также объяснить, как воплотить в жизнь классический вариант этого блюда.

Рецепты аджики с варкой

Аджика с яблоками

Ингредиенты на 2,5 - 3 л аджики:

1 кг спелых помидоров;

1 кг болгарского перца;

100 г горького перца;

3 головки чеснока;

500 г яблок (антоновка);

2 столовые ложки соли;

50 мл 9% уксуса;

100 мл растительного масла;

Смесь душистого перца, черного перца и кориандра - 1 чайная ложка;

Немного молотой гвоздики.

Пошаговый рецепт аджики на зиму с яблоками

Помытые помидоры и перец порежьте - томаты разрежьте пополам, а из перца удалите сердцевину и разрежьте его на 6-8 частей. Отрежьте плодоножку красного перца, разрежьте его на четыре части и удалите сердцевину ножом.

Очистите яблоки и порежьте дольками. Очистите чеснок, пропустите через чеснокодавку.

Нарезанные ингредиенты пропустите через мясорубку. Поставьте массу на небольшой огонь, доведите до кипения, добавьте немного соли, душистый перец, черный перец, кориандр, молотую гвоздику и все тщательно перемешайте.

Аджика с яблоками недолго готовится - после закипания смесь ингредиентов нужно варить на протяжении 20 минут, периодически помешивая и добавляя соль. За 5 минут до окончания варки влейте растительное масло, добавьте чеснок, уксус и все перемешайте.

Разлейте аджику горячей в простерилизованные банки и закройте простерилизованными крышками. Укутайте банки до полного остывания. Аджику, приготовленную по такому рецепту, можно хранить при комнатной температуре.

Рецепт аджики с яблоками - фото этапов приготовления

Аджика из помидор, классический рецепт

Ингредиенты:

Помидоры - 5 кг;

Сладкий перец - 1,8 кг;

Лук - 150 г;

Острый перец - 150 г;

Чеснок - 150 г;

Растительное масло - 500 мл;

Соль - по вкусу.

Аджика рецепт классический, пошаговый рецепт

Помидоры разрежьте напополам, а перец сладкий и острый - очистите, отрежьте плодоножки и порежьте на небольшие кусочки. Лук и чеснок очистите, лук разрежьте на несколько частей. Помидоры, перец сладкий и острый и лук пропустите через мясорубку в кастрюлю и все перемешайте.

Поставьте кастрюлю на маленький огонь. Аджика из помидор варится примерно 3 часа, все зависит от сочности помидоров - масса не должна быть очень водянистой. При варке соус нужно постоянно помешивать.

Читайте такжеКетчуп на зиму из слив, помидоров и с яблоками: офигенные рецептыКогда соус достаточно уменьшится в объеме - станет похож на густую кашу - он почти готов. За 15 минут до конца варки очистите чеснок и измельчите - можно использовать мясорубку, блендер или чеснокодавку.

Измельченный чеснок добавьте в аджику, всыпьте соль и все тщательно перемешайте.

Аджика на зиму с варкой почти готова - нужно добавить растительное масло, все перемешать и варить соус еще 15 минут. Разлейте аджику горячей по стерилизованным банкам и закройте простерилизованными крышками. Банки укутайте и оставьте до полного остывания. Такую аджику лучше хранить в прохладном месте.

Приготовленный таким способом соус можно не только подавать к разным блюдам, добавлять в борщ и в консервацию, но и просто есть с хлебом.

Аджика рецепт классический - фото этапов приготовления

Аджика из слив острая (напоминает ткемали)

Ингредиенты:

3 кг сливы (венгерка);

1,5 кг болгарского перца;

8-9 стручков острого перца;

3 большие головки чеснока;

100-200 г сахара;

60 г соли;

8 г хмели-сунели;

4 г молотого мускатного ореха;

5 г лимонной кислоты.

Рецепт аджики острой пошаговый

Разрежьте сливы напополам и очистите от косточек. Очистите болгарский и острый перец, отрежьте плодоножки и разрежьте овощи на несколько частей. Пропустите нарезанные сливы и овощи через мясорубку. Перекрученные овощи переложите в кастрюлю, добавьте сахар, соль, хмели-сунели, молотый мускатный орех, все тщательно перемешайте, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения.

Когда соус закипит, сделайте огонь меньше, чтобы ингредиенты неинтенсивно кипели. При варке аджику нужно периодически помешивать. Аджика вареная после этого готовится 25 минут. После этого пропустите чеснок через чеснокодавку и добавьте в соус, а также всыпьте лимонную кислоту, и все перемешайте.

Перебейте все погружным блендером, чтобы масса получилась однородной. Поварите соус еще 5 минут и выключите. Перелейте горячую аджику в простерилизованные банки и закройте простерилизованной крышкой.

Закрытые банки укутайте и оставьте, пока они полностью не остынут. Аджику, приготовленную таким способом, можно хранить при комнатной температуре. Такой соус подходит, в частности, подходит к мясу, к макаронам, к картофелю, его можно добавлять в пиццу.

Аджика из слив – фото этапов приготовления

Аджика из кабачков

Ингредиенты:

2 кг кабачков;

400 г томатной пасты;

0,5 кг болгарского перца;

1 стручок острого перца;

100 г чеснока;

1 столовая ложка с горкой соли;

200 г сахара;

200-250 г растительного масла;

100 мл 9% уксуса 150 мл воды.

Аджика, рецепт пошаговый из кабачков

Очистите кабачки, если они старые - вытащите семена, и нарежьте крупными кусочками. Очистите и порежьте болгарский перец и острый перец. Пропустите овощи через мясорубку, отправьте в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Всыпьте в кастрюлю соль, сахар, растительное масло, немного воды, все перемешайте и накройте крышкой. Аджика домашняя варится так до закипания, а потом крышку можно приоткрыть.

Соус необходимо периодически помешивать, чтобы он не подгорел. После закипания варите соус на протяжении 20 минут. Через 20 минут добавьте чеснок, пропущенный через чеснокодавку, и уксус, и проварите ингредиенты еще на протяжении 5 минут.

Перелейте аджику в простерилизованные банки, закройте простерилизованными крышками, укутайте и оставьте до полного остывания. Приготовленный таким способом соус можно хранить при комнатной температуре.

Аджика из кабачков - фото этапов приготовления

Рецепт аджики без варки

Рецепт сырой аджики №1 - очень острый соус на зиму

Ингредиенты:

500 г перца чили (лучше взять красного и зеленого цвета);

50 г чеснока;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка соли;

80 мл уксуса.

Рецепт аджики острой пошаговый

Отрежьте плодоножки острого перца и нарежьте его небольшими кусочками. Очистите чеснок. Переложите нарезанный перец и чеснок в блендер и все тщательно измельчите.

Переложите полученную массу в миску, добавьте соль, сахар, уксус, все тщательно перемешайте и отправьте массу в простерилизованную банку и закройте простерилизованной крышкой.

Приготовленная таким способом аджика острая хранится в холодильнике.

Фото этапов приготовления острой аджики

Рецепт аджики сырой №2 - "охренённая"

Аджика с хреном острая

Ингредиенты:

Помидоры мясистые и сладкие - 2 кг;

Болгарский перец - 1 кг;

Острый перец - 1/2 стручка;

Чеснок - 200 г;Хрен - 200 г;

Соль - 2 столовые ложки;

Сахар - 3 столовые ложки;

Уксуса 9% - 1 столовая ложка.

Как готовится аджика сырая с хреном

Нарежьте помидоры дольками и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере и отставьте. Болгарский и острый перец очистите, удалите сердцевины, порежьте. Пропустите болгарский перец и острый перец через мясорубку в отдельную миску. Очистите чеснок и хрен и тоже пропустите через мясорубку. После этого тщательно перемешайте ингредиенты.

Читайте такжеКетчуп быстрого приготовления: вкуснейший рецептПотом сырая аджика с хреном должна немного настояться, чтобы ее острые ингредиенты соединились - оставьте все настояться на протяжении 5 минут.

Через 5 минут пересыпьте острую основу соуса в измельченные томаты и все перемешайте. Добавьте в массу соль, сахар, уксус и снова все тщательно перемешайте.

Приготовленный соус оставьте настояться на 1 час при комнатной температуре. После этого разлейте аджику в простерилизованные банки и закройте простерилизованными крышками. Такой соус хранится только в холодильнике.

Рецепт сырой аджики - фото этапов приготовления