Аджика: рецепт с яблоками, "охренённой" и без варки

15 августа 2019, 07:38

Рецепт аджики на зиму легко воплотить в жизнь, она готовится быстро и из доступных ингредиентов.

Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь
Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь / Скриншот видео с youtube.com

Овощи и фрукты, дозревшие в августе, можно заготовить в виде в виде аджики. Аджика используется в качестве приправы и соуса к разным блюдам - мясным, рыбным и овощным, ее можно добавлять в консервацию.

Аджику готовят с добавлением разных ингредиентов - яблок, слив, кабачков, хрена, ее можно приготовить без варки, а можно и сварить. Это блюдо можно сделать острым и не очень.

Главред решил узнать рецепт аджики с яблоками, с помидорами, сливами, с кабачками, с хреном, а также объяснить, как воплотить в жизнь классический вариант этого блюда.

Рецепты аджики с варкой

Аджика с яблоками

Ингредиенты на 2,5 - 3 л аджики:

  • 1 кг спелых помидоров;
  • 1 кг болгарского перца;
  • 100 г горького перца;
  • 3 головки чеснока;
  • 500 г яблок (антоновка);
  • 2 столовые ложки соли;
  • 50 мл 9% уксуса;
  • 100 мл растительного масла;
  • Смесь душистого перца, черного перца и кориандра - 1 чайная ложка;
  • Немного молотой гвоздики.

Пошаговый рецепт аджики на зиму с яблоками

Помытые помидоры и перец порежьте - томаты разрежьте пополам, а из перца удалите сердцевину и разрежьте его на 6-8 частей. Отрежьте плодоножку красного перца, разрежьте его на четыре части и удалите сердцевину ножом.

Очистите яблоки и порежьте дольками. Очистите чеснок, пропустите через чеснокодавку.

Нарезанные ингредиенты пропустите через мясорубку. Поставьте массу на небольшой огонь, доведите до кипения, добавьте немного соли, душистый перец, черный перец, кориандр, молотую гвоздику и все тщательно перемешайте.

Аджика с яблоками недолго готовится - после закипания смесь ингредиентов нужно варить на протяжении 20 минут, периодически помешивая и добавляя соль. За 5 минут до окончания варки влейте растительное масло, добавьте чеснок, уксус и все перемешайте.

Разлейте аджику горячей в простерилизованные банки и закройте простерилизованными крышками. Укутайте банки до полного остывания. Аджику, приготовленную по такому рецепту, можно хранить при комнатной температуре.

Рецепт аджики с яблоками - фото этапов приготовления

  • Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика с яблоками просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика с яблоками просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика с яблоками просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика с яблоками просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика с яблоками просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика с яблоками просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики с яблоками легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com

Аджика из помидор, классический рецепт

Ингредиенты:

  • Помидоры - 5 кг;
  • Сладкий перец - 1,8 кг;
  • Лук - 150 г;
  • Острый перец - 150 г;
  • Чеснок - 150 г;
  • Растительное масло - 500 мл;
  • Соль - по вкусу.

Аджика рецепт классический, пошаговый рецепт

Помидоры разрежьте напополам, а перец сладкий и острый - очистите, отрежьте плодоножки и порежьте на небольшие кусочки. Лук и чеснок очистите, лук разрежьте на несколько частей. Помидоры, перец сладкий и острый и лук пропустите через мясорубку в кастрюлю и все перемешайте.

Поставьте кастрюлю на маленький огонь. Аджика из помидор варится примерно 3 часа, все зависит от сочности помидоров - масса не должна быть очень водянистой. При варке соус нужно постоянно помешивать.

Читайте такжеКетчуп на зиму из слив, помидоров и с яблоками: офигенные рецептыКогда соус достаточно уменьшится в объеме - станет похож на густую кашу - он почти готов. За 15 минут до конца варки очистите чеснок и измельчите - можно использовать мясорубку, блендер или чеснокодавку.

Измельченный чеснок добавьте в аджику, всыпьте соль и все тщательно перемешайте.

Аджика на зиму с варкой почти готова - нужно добавить растительное масло, все перемешать и варить соус еще 15 минут. Разлейте аджику горячей по стерилизованным банкам и закройте простерилизованными крышками. Банки укутайте и оставьте до полного остывания. Такую аджику лучше хранить в прохладном месте.

Приготовленный таким способом соус можно не только подавать к разным блюдам, добавлять в борщ и в консервацию, но и просто есть с хлебом.

Аджика рецепт классический - фото этапов приготовления

  • Аджика из помидор варится примерно 3 часа Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из помидор варится примерно 3 часа Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из помидор варится примерно 3 часа Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из помидор варится примерно 3 часа Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из помидор варится примерно 3 часа Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из помидор варится примерно 3 часа Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из помидор варится примерно 3 часа Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из помидор варится примерно 3 часа Скриншот видео с youtube.com

Аджика из слив острая (напоминает ткемали)

Ингредиенты: 

  • 3 кг сливы (венгерка);
  • 1,5 кг болгарского перца;
  • 8-9 стручков острого перца;
  • 3 большие головки чеснока;
  • 100-200 г сахара;
  • 60 г соли;
  • 8 г хмели-сунели;
  • 4 г молотого мускатного ореха;
  • 5 г лимонной кислоты.

Рецепт аджики острой пошаговый

Разрежьте сливы напополам и очистите от косточек. Очистите болгарский и острый перец, отрежьте плодоножки и разрежьте овощи на несколько частей. Пропустите нарезанные сливы и овощи через мясорубку. Перекрученные овощи переложите в кастрюлю, добавьте сахар, соль, хмели-сунели, молотый мускатный орех, все тщательно перемешайте, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения.

Когда соус закипит, сделайте огонь меньше, чтобы ингредиенты неинтенсивно кипели. При варке аджику нужно периодически помешивать. Аджика вареная после этого готовится 25 минут. После этого пропустите чеснок через чеснокодавку и добавьте в соус, а также всыпьте лимонную кислоту, и все перемешайте.

Перебейте все погружным блендером, чтобы масса получилась однородной. Поварите соус еще 5 минут и выключите. Перелейте горячую аджику в простерилизованные банки и закройте простерилизованной крышкой.

Закрытые банки укутайте и оставьте, пока они полностью не остынут. Аджику, приготовленную таким способом, можно хранить при комнатной температуре. Такой соус подходит, в частности, подходит к мясу, к макаронам, к картофелю, его можно добавлять в пиццу.

Аджика из слив – фото этапов приготовления

  • Аджика из слив острая очень просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из слив острая очень просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из слив острая очень просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из слив острая очень просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из слив острая очень просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из слив острая очень просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из слив острая очень просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из слив острая очень просто готовится Скриншот видео с youtube.com

Аджика из кабачков

Ингредиенты:

  • 2 кг кабачков;
  • 400 г томатной пасты;
  • 0,5 кг болгарского перца;
  • 1 стручок острого перца;
  • 100 г чеснока;
  • 1 столовая ложка с горкой соли;
  • 200 г сахара;
  • 200-250 г растительного масла;
  • 100 мл 9% уксуса 150 мл воды.

Аджика, рецепт пошаговый из кабачков

Очистите кабачки, если они старые - вытащите семена, и нарежьте крупными кусочками. Очистите и порежьте болгарский перец и острый перец. Пропустите овощи через мясорубку, отправьте в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Всыпьте в кастрюлю соль, сахар, растительное масло, немного воды, все перемешайте и накройте крышкой. Аджика домашняя варится так до закипания, а потом крышку можно приоткрыть.

Соус необходимо периодически помешивать, чтобы он не подгорел. После закипания варите соус на протяжении 20 минут. Через 20 минут добавьте чеснок, пропущенный через чеснокодавку, и уксус, и проварите ингредиенты еще на протяжении 5 минут.

Перелейте аджику в простерилизованные банки, закройте простерилизованными крышками, укутайте и оставьте до полного остывания. Приготовленный таким способом соус можно хранить при комнатной температуре.

Аджика из кабачков - фото этапов приготовления

  • Аджика из кабачков быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из кабачков быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из кабачков быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из кабачков быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика из кабачков быстро готовится Скриншот видео с youtube.com

Рецепт аджики без варки

Рецепт сырой аджики №1 - очень острый соус на зиму

Ингредиенты:

  • 500 г перца чили (лучше взять красного и зеленого цвета);
  • 50 г чеснока;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 80 мл уксуса.

Рецепт аджики острой пошаговый

Отрежьте плодоножки острого перца и нарежьте его небольшими кусочками. Очистите чеснок. Переложите нарезанный перец и чеснок в блендер и все тщательно измельчите. 

Переложите полученную массу в миску, добавьте соль, сахар, уксус, все тщательно перемешайте и отправьте массу в простерилизованную банку и закройте простерилизованной крышкой.

Приготовленная таким способом аджика острая хранится в холодильнике. 

Фото этапов приготовления острой аджики

  • Сырая аджика очень быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика сырая очень быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Сырая аджика очень быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика сырая очень быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Сырая аджика очень быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика сырая очень быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Сырая аджика очень быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Аджика сырая очень быстро готовится Скриншот видео с youtube.com

Рецепт аджики сырой №2 - "охренённая"

Аджика с хреном острая

Ингредиенты: 

  • Помидоры мясистые и сладкие - 2 кг;
  • Болгарский перец - 1 кг;
  • Острый перец - 1/2 стручка;
  • Чеснок - 200 г;Хрен - 200 г;
  • Соль - 2 столовые ложки;
  • Сахар - 3 столовые ложки;
  • Уксуса 9% - 1 столовая ложка.

Как готовится аджика сырая с хреном

Нарежьте помидоры дольками и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере и отставьте. Болгарский и острый перец очистите, удалите сердцевины, порежьте. Пропустите болгарский перец и острый перец через мясорубку в отдельную миску. Очистите чеснок и хрен и тоже пропустите через мясорубку. После этого тщательно перемешайте ингредиенты.

Читайте такжеКетчуп быстрого приготовления: вкуснейший рецептПотом сырая аджика с хреном должна немного настояться, чтобы ее острые ингредиенты соединились - оставьте все настояться на протяжении 5 минут.

Через 5 минут пересыпьте острую основу соуса в измельченные томаты и все перемешайте. Добавьте в массу соль, сахар, уксус и снова все тщательно перемешайте. 

Приготовленный соус оставьте настояться на 1 час при комнатной температуре. После этого разлейте аджику в простерилизованные банки и закройте простерилизованными крышками. Такой соус хранится только в холодильнике.

Рецепт сырой аджики - фото этапов приготовления

  • Рецепт аджики на зиму без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики острой без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики на зиму без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики острой без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики на зиму без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики острой без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики на зиму без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики острой без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики на зиму без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики острой без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики на зиму без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики острой без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики на зиму без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики острой без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
  • Рецепт аджики на зиму без варки легко воплотить в жизнь Скриншот видео с youtube.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
рецепты аджика
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:55
Ядерное ЧП под Архангельском: США обвиняют РФ в краже технологий
07:53
Украина открывает ящик Пандоры: чем опасно предоставление упрощенного гражданства иностранцами
07:38
Аджика: рецепт с яблоками, "охренённой" и без варки Фото
07:32
Задержание Грымчака: всплыли новые горячие подробности
07:14
Новый КЗОТ: зачем его менять, и какие льготы отменят
07:10
Купальник хайнек - модный хит пляжного сезона: что это такое и кому идет Фото
07:05
"Как наркоманы": чемпионка мира назвала главную проблему бодибилдинга в Украине Видео
06:55
Смерть путинского мифа: изношенный вождь РФ готовится развязать ядерную войну мнение
06:34
Душа-человек: составлен рейтинг самых добрых знаков Зодиака
06:05
Катастрофа для сосудов: как помочь себе при магнитных бурях 16-17 августа 2019 Видео
05:01
"Тело 16-летней": Ольга Куриленко засветила грудь на пикантном фото
04:19
Ученые рассказали, как легко нравиться женщинам и добиваться от них секса
03:02
Когда будет первый звонок 2019 в Украине и сколько стоит подготовить ребенка к школе Видео
02:27
Ученые определили, что не дает снизить повышенное давление
02:20
Эксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный Крым
02:11
"Использовал связи": журналист озвучил подробности задержания Грымчака
02:11
Экс-тренер сборной Уэльса сел в тюрьму за домогательства
01:43
Легендарная Пинк покрасовалась в пиджаке от украинского дизайнера
01:24
"Фекалии стекают в Салгир": В Крыму поселки утопают в нечистотах Видео
01:12
Ливерпуль вырвал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видео голов и голевых моментов Видео
01:11
Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке Фото Видео
00:56
Романтика в авто: пара занялась сексом в машине прямо возле полиции
00:23
Какого числа Яблочный спас 2019: традиции и обычаи
00:02
Тука заявил о непричастности МинВОТ к взятке Грымчака
14 августа, среда
23:39
"Под маской патриота - вымогатель": соцсети взорвались после задержания Грымчака
23:16
Лига Европы: результаты матчей третьего квалификационного раунда
23:08
"Стыдно за него": Луценко прокомментировал задержание Грымчака
22:40
Силовики задержали замминистра Грымчака по делу о взятке
22:31
В Госдуме отреагировали на слова Шуфрича о русском языке в Раде
22:24
Почему провал Динамо в Лиге чемпионов вполне закономерен мнение
21:50
Экс-лидер боевиков Бородай пояснил роль Путина в создании "ЛДНР" Видео
21:50
"Настиралась": Оля Цибульская засветила голую грудь
21:49
"Лихость, кураж и молодость": Хирург пораболепствовал по поводу Путина-мотоциклиста
21:31
Стало известно, какие комитеты в Раде хотят Порошенко и его партия
21:13
Под Днепром неравнодушные бросились на поиски исчезнувшей 9-летней девочки Фото
21:05
Кличко пошел в НАБУ и дал показания по делу о взятке от Богдана
21:04
Что на самом деле случилось с Арменом Джигарханяном
20:54
Михайличенко возглавит Динамо - источник
20:35
В Украине ВВП растет рекордными темпами
20:32
В России обвинили США в коварных планах по применению ядерного оружия
20:27
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт не разводятся
20:26
Что есть, чтобы быть мускулистым: совет чемпионки мира по фитнес-бикини
20:00
Модель plus size Эшли Грэм беременна Видео
19:58
В Европе по требованию Украины начали изымать имущество Газпрома
19:46
"Лишь пнул ногой": фельдшер со скорой отвесил пинка пенсионерке и уехал - видео Видео
19:32
Названы болезни, провоцирующие лишний вес Видео
18:48
Украина получила тендер на поставки в Перу Ан-178
18:45
Зам Климкина увольняется: Зеркаль объяснила, почему уходит из МИД
18:01
Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора с США
17:55
Гибель семьи: на Одесчине нашли убитыми супругов Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять