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Всемирный день лени: прикольные картинки и необычные советы

19 августа 2020, 11:42

Лень – это болезнь или счастье такое? Что делает лень с человеком и нужно ли с ней бороться – всё это мы решили узнать в Международный день лени.

Всемирный день лени – и как с ней бороться и надо ли – 20 августа праздник
Всемирный день лени 2019: прикольные картинки и необычные советы / Соцсети

20 августа – праздник необычный и даже странный. Это Всемирный день лени (World Laziness Day).

Отмечают его неофициально. И цель его – вовсе не полениться в этот день, а, наоборот, задуматься о том, что делает лень с человеком и как побороть лень.

В современном мире лень – это зачастую признак болезни (синдрома хронической усталости или апатии, стресса). Поэтому время от времени полениться на самом деле будет человеку на пользу.

День лени – картинки

  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети
  • День лени – картинки Соцсети

Лень – польза

Читайте такжеУченые указали, почему лень способствует высокому интеллектуУченые США установили, что показатели здоровья у лентяев лучше, чем у людей активных. Речь идет об общем самочувствии человека.

Лень – это защитная функция организма, которая не позволяет ему перетруждаться, попутно сглаживая последствия сильного напряжения (как физического, так и эмоционального).

С другой стороны, лень людей тоже довольно быстро утомляет. После чего организм начинает сам требовать активности.

Лень – как бороться

Часто причиной лени является рутина: мы не просто устали делать что-то – а устали делать это именно это или именно в определенной последовательности.

Читайте такжеДепрессия – это от лени? Супрун развеяла мифы о болезни и рассказала, как ее преодолетьИз других причин стоит отметить страх перед неудачей или уверенность в сложности задачи. Поэтому психологи советуют:

  • просто начать – иногда первый шаг самый сложный, а потом уже процесс затягивает, и дело делается будто само собой;
  • разбить трудоемкую задачу на несколько этапов – результат от выполнения каждой "мелкой" задачи будет мотивировать на выполнение следующей;
  • расставить приоритеты и начинать с более сложного, не стремясь к идеалу (ведь идеалов не существует, и такие стремления зачастую только тормозят процесс);
  • поощрять себя – не обязательно конфетой, можно прогулкой (смена деятельности тоже пойдет на пользу) – но ни в коем случае не просмотром ленты соцсетей или роликов с котиками: это затягивает и отвлекает от работы сильнее лени.

праздник лень открытки
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