Оторванные головы, паутина и плесень: в Мексике нашли самое зловещее место мира

В Мехико набирает популярность самая жуткая достопримечательность Мексики – Остров Кукол, куда ежегодно стекаются толпы любителей мистики.

На острове находятся тысячи изуродованных статуэток, висящих на деревьях, и до него можно добраться только через двухчасовое путешествие по каналу из Мехико, передает The Sun.

И все же каждый год тысячи людей совершают паломничество, чтобы осмотреть зловещее место.

Туристов притягивает мистическая история о смерти девушки, которая утонула в воде в 1950-х годах.

Священник Джулиан Сантана Баррера, который жил на острове, однажды услышал крики утопающей девушки, и поспешил ей на помощь. Когда мужчина прибежал, он увидел на поверхности воды только куклу.

Он считал, что дух девушки все еще находится в окрестностях, поэтому пригвоздил куклу к дереву в попытке защитить себя. Он утверждал, что находил в воде все больше и больше кукол, и, собирая их, вешал на деревья. Иногда он оставлял от игрушек лишь головы, отрывал им ноги или руки, чтобы задобрить призрака утонувшей девушки.

Джулиан Сантана Баррера вспоминал, как слышал крики в лесу по ночам. И по сей день посетители сообщают, что слышат жуткие звуки в этом районе.

В жестоком повороте судьбы Баррера утонул в той же воде 14 лет назад - в окружении тысяч кукол, которые он прибил к деревьям в попытке защитить себя.

К слову, существование девушки на самом деле никогда не было доказано.