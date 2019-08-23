З Днем державного прапора України: найкращі вітання та листівки

23 серпня – свято патріотичне. Цього дня щороку Україна відзначає День державного прапора.

Саме свято засновано у 2004 році, але українському прапору набагато більше років. Жовто-блакитний стяг був ще у козачого війська в 1803 році, тобто за часів імперської Росії. А під час революції в Австрійській імперії Головна руська рада у Львові вперше використовувала жовто-синій прапор як прапор України. І було це у 1848 році.

Перше офіційне визнання синьо-жовтий прапор здобув 22 березня 1918 року – як офіційний прапор Української Народної Республіки.

До речі, дослідники й досі сперечаються, який колір має бути вгорі – блакитний чи жовтий. Кажуть, що спочатку використовувався прапор жовто-блакитний. А інші вважають, що за часів УНР використовували обидва варіанти.

23 серпня 1991 року саме синьо-жовтий прапор внесли депутати до зали Верховної Ради. Цей прапор як реліквія й досі зберігається у музеї Ради.

Державним прапором сучасної незалежної України синьо-жовтий прапор став 28 січня 1992 року.

Жовтий колір на ньому символізує пшеничні поля, а синій – то є небо над ними.

У День державного прапора по всій Україні проходять урочисті заходи, виставки, концерти, круглі столи тощо.

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День прапора: привітання

День Державного Прапора - це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Бажаємо всім українцям миру, щастя, благополуччя, успіхів в роботі і у всіх починаннях на благо Вітчизни!

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Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

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Читайте такжеВ Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видеоЗ Днем державного прапора України! Бажаю всім нам бути гідними пам'яті наших попередників, які працею, здоров'ям, а деколи і своїм життям створювали славу і велич Державного прапора країни! Зі святом вас, дорогі українці!

***

Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують, як поєднання чистого, мирного безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символу мирної праці і достатку. Тож дозвольте від щирого серця привітати усіх вас з цим державним святом та побажати успіхів, натхнення, творчих здобутків та усяких гараздів на благо нашої рідної неньки – України.

***

Золото — в долині,

Угорі — блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він — звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині На блакитнім тлі.

***

День государственного флага наступил,

И весь великий наш народ объединил!

Гордится флагом наша вся страна,

Родная Украина – на свете ты одна!

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.