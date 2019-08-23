З Днем державного прапора України: найкращі вітання та листівки

Главред обрав найкращі привітання на свято 23 серпня, тобто з Днем прапора України.
23 серпня – свято патріотичне. Цього дня щороку Україна відзначає День державного прапора.
Саме свято засновано у 2004 році, але українському прапору набагато більше років. Жовто-блакитний стяг був ще у козачого війська в 1803 році, тобто за часів імперської Росії. А під час революції в Австрійській імперії Головна руська рада у Львові вперше використовувала жовто-синій прапор як прапор України. І було це у 1848 році.
Перше офіційне визнання синьо-жовтий прапор здобув 22 березня 1918 року – як офіційний прапор Української Народної Республіки.
До речі, дослідники й досі сперечаються, який колір має бути вгорі – блакитний чи жовтий. Кажуть, що спочатку використовувався прапор жовто-блакитний. А інші вважають, що за часів УНР використовували обидва варіанти.
23 серпня 1991 року саме синьо-жовтий прапор внесли депутати до зали Верховної Ради. Цей прапор як реліквія й досі зберігається у музеї Ради.
Державним прапором сучасної незалежної України синьо-жовтий прапор став 28 січня 1992 року.
Жовтий колір на ньому символізує пшеничні поля, а синій – то є небо над ними.
У День державного прапора по всій Україні проходять урочисті заходи, виставки, концерти, круглі столи тощо.
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День прапора: привітання
День Державного Прапора - це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Бажаємо всім українцям миру, щастя, благополуччя, успіхів в роботі і у всіх починаннях на благо Вітчизни!
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Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
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Читайте такжеВ Крыму патриоты подняли флаг Украины, опубликовано видеоЗ Днем державного прапора України! Бажаю всім нам бути гідними пам'яті наших попередників, які працею, здоров'ям, а деколи і своїм життям створювали славу і велич Державного прапора країни! Зі святом вас, дорогі українці!
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Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують, як поєднання чистого, мирного безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символу мирної праці і достатку. Тож дозвольте від щирого серця привітати усіх вас з цим державним святом та побажати успіхів, натхнення, творчих здобутків та усяких гараздів на благо нашої рідної неньки – України.
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Золото — в долині,
Угорі — блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він — звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині На блакитнім тлі.
***
День государственного флага наступил,
И весь великий наш народ объединил!
Гордится флагом наша вся страна,
Родная Украина – на свете ты одна!
***
Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.