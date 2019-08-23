День шахтера 2019: дата, что подарить и как поздравить

23 августа 2019, 07:37

Главред выяснил, когда в 2019 году рассылать поздравления с Днем шахтера и что еще можно дарить ко Дню шахтера.

Какого числа День шахтера 2019, какой сделать подарок ко Дню шахтера – поздравления с Днем шахтера
Какого числа День шахтера 2019, какой сделать подарок / Униан

День шахтера – это праздник мужественных и упорных людей, которые изо дня в день трудятся практически в нечеловеческих условиях. Это одна из самых опасных профессий в Украине – но при этом и одна из самых уважаемых.

Какого числа День шахтера в 2019 году

День шахтера Украина (а заодно Россия, Казахстан и многие другие постсоветские страны) празднует в последнее воскресенье августа. Так что День шахтера 2019 выпал на 25 августа.

Особенно популярен этот праздник на Донбассе. В так называемом "ДНР" День шахтера совпадает с днем города Донецка – "столицы" самопровозглашенной "республики".

К слову, традиция празднования этого дня насчитывает не одно десятилетие: впервые СССР отметил День шахтера, установленный в честь трудового подвига Стаханова, 29 августа 1948 года.

Читайте такжеЧерная зрада: журналист пояснил, почему Украине выгодны закупки угля по схеме "Роттердам+"

День шахтера: что подарить

Оригинальный подарок ко Дню шахтера подобрать нелегко, но можно. Для близких людей можно сделать подарок на День шахтера своими руками (тот же торт спечь, украсить дом воздушными шариками с металлическим отливом, связать шапку – для человека, который "уходит в работу с головой" буквально).

Другие варианты подарков на День шахтера:

  • билет на футбольный матч;
  • антистрессовые четки;
  • каску с подставками под пиво по бокам или каску с рюмками;
  • "наградную" подушку в стиле почетной грамоты и т.п.

Читайте такжеНа 85% меньше: в России рухнул экспорт угля в Украину

День шахтера: поздравления и открытки

Официально поздравляю с Днем шахтера! Богатырского тебе здоровья, шахтерской удачи и мирного неба! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план.

***

Добытчики главных сокровищ страны

Вы — великолепны, и так нам нужны!

Мы вас поздравляем, шахтеры-бойцы!

Удачи, здоровья, ведь вы — молодцы!

***

3 смс - 180 символов:

Мои милые коллеги,

Славные шахтеры.

Поздравляю с нашим днем.

Вы сильны, матеры.

Пусть опасный труд оценен

Будет славною страной.

Премии пусть нам вручают

Лишь с завидной частотой.

***

С Днем шахтера, золотой мой муж. Желаю тебе, родной, здоровья, твердого стержня внутри, удачи впереди и достойной шахтерской славы. Пусть твой ангел-хранитель будет верным и надежным, пусть моя любовь уберегает тебя от любых невзгод. Верь в себя, упорно иди к цели и покоряй немало залежей угля, вершин надежд и дорог к достатку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления традиции открытки День шахтера
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:06
"Загадочный взрыв" под Северодвинском: Совбез ООН потребовал от России отчет
07:46
Как в США и ЕС "отбеливали" Януковича: всплыли новые детали
07:37
День шахтера 2019: дата, что подарить и как поздравить
07:36
Украине пора отказываться от стратегии нытья Порошенко мнение
07:22
Экс-мэр Варшавы стал бизнес-омбудсменом Украины
07:15
Головная боль Кремля: экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия хочет "слить" Донбасс
07:07
"Чтобы вся страна стала сине-желтой!": Зеленский поздравил украинцев с Днем флага Видео
07:01
Антибиотики провоцируют страшную болезнь: ученые нашли связь
06:55
Большое унижение Путина мнение
06:35
Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе
06:01
З Днем державного прапора України: найкращі вітання та листівки Фото Видео
05:34
К украинцам подкралась магнитная буря: как уберечься Видео
04:57
Восстание робота Федора: по фото Нибиру возле МКС разгадали планы Планеты смерти Видео
04:25
"Хитросделанные товарищи": эксперт оценил продление растаможки для евроблях Видео
03:43
Медики рассказали, какие болезни ждут не желающих секса женщин
03:11
"Капля в море": Гордон рассказал, как пророссийские депутаты будут влиять на Раду
02:36
"Позорище": Пьяненькая Бузова засветила соски Видео
02:29
Ученые пояснили роль рыбьего жира в лечении диабета
02:04
Лига Европы: результаты матчей плей-офф
01:48
Продукты, от которых можно поправиться: диетолог составила список вредной пищи
01:33
У Зеленского ответили на "братский" выпад Захаровой
01:08
Новый курс доллара: эксперт рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
01:00
"Избавиться от головной боли": экс-депутат Госдумы пояснил усталость Европы от Украины
00:55
Эспаньол показал всей Европе, какой наш уровень мнение
00:31
Главное - перцем не стареть: в США полиция повязала стариков, устроивших групповуху
00:01
Заря провалила испанский экзамен: видео голов Видео
22 августа, четверг
23:58
"Постановка в театре абсурда": пленный моряк Эйдер выступил на суде
23:51
Эспаньол - Заря - 3:1: видео-трансляция матча Лиги Европы Видео
23:30
В США озвучили обязательное условие возвращения России в G8 Видео
23:09
С телеканала Прямой уходит российский журналист
22:42
Захарова сравнила планы Трампа на Гренландию с аннексией Крыма
22:16
Нет России в G8: Зеленский позвонил Туску Видео
21:45
В Киеве проводят масштабную репетицию Марша Достоинства ко Дню Независимости - видео Видео
21:44
Под Херсоном мэр похвастался ремонтом детского туалета без кабинок
21:25
В Чехии залили краской памятник советскому маршалу: опубликовано фото
21:01
У Медведчука рассказали, в каких комитетах Рады хотят верховодить
20:51
Филарет просит отозвать из Ощадбанка письмо о закрытии счета УПЦКП
20:49
Днепр-1 подписал швейцарского хавбека
20:44
Западные СМИ рассказали, почему испортились отношения Путина и патриарха Кирилла
20:28
"Раскрасим в желто-синий планету": Зеленский призвал к флешмобу в День флага Видео
20:19
Граница на замке: в России забоялись чумы из Украины и отгородились
19:50
СМИ узнали дату, когда Рада планирует отменить депутатскую неприкосновенность
19:35
Названо количество и дата обмена пленными между Россией и Украиной
19:22
Хижина в лесу: журналисты вычислили поместье Ахметова на 20 гектаров - видео Видео
19:15
Говорили о России: Зеленский срочно позвонил премьеру Канады
19:04
СБУ прорекламировала свой Telegram-канал в стиле СССР
19:03
"Евреям-скидки": в Черкассах копы не оценили шутку похоронного бюро и завели уголовное дело
18:35
В Кремле заявили, что Россия не стремится возвращаться к формату G8
18:23
Скоро суд: Лолита нашла себе фатальные проблемы
18:15
Минздрав возглавит Петренко – СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять