День шахтера 2019: дата, что подарить и как поздравить

Какого числа День шахтера 2019, какой сделать подарок / Униан

День шахтера – это праздник мужественных и упорных людей, которые изо дня в день трудятся практически в нечеловеческих условиях. Это одна из самых опасных профессий в Украине – но при этом и одна из самых уважаемых.

Какого числа День шахтера в 2019 году

День шахтера Украина (а заодно Россия, Казахстан и многие другие постсоветские страны) празднует в последнее воскресенье августа. Так что День шахтера 2019 выпал на 25 августа.

Особенно популярен этот праздник на Донбассе. В так называемом "ДНР" День шахтера совпадает с днем города Донецка – "столицы" самопровозглашенной "республики".

К слову, традиция празднования этого дня насчитывает не одно десятилетие: впервые СССР отметил День шахтера, установленный в честь трудового подвига Стаханова, 29 августа 1948 года.

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День шахтера: что подарить

Оригинальный подарок ко Дню шахтера подобрать нелегко, но можно. Для близких людей можно сделать подарок на День шахтера своими руками (тот же торт спечь, украсить дом воздушными шариками с металлическим отливом, связать шапку – для человека, который "уходит в работу с головой" буквально).

Другие варианты подарков на День шахтера:

билет на футбольный матч;

антистрессовые четки;

каску с подставками под пиво по бокам или каску с рюмками;

"наградную" подушку в стиле почетной грамоты и т.п.

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День шахтера: поздравления и открытки

Официально поздравляю с Днем шахтера! Богатырского тебе здоровья, шахтерской удачи и мирного неба! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план.

***

Добытчики главных сокровищ страны

Вы — великолепны, и так нам нужны!

Мы вас поздравляем, шахтеры-бойцы!

Удачи, здоровья, ведь вы — молодцы!

***

3 смс - 180 символов:

Мои милые коллеги,

Славные шахтеры.

Поздравляю с нашим днем.

Вы сильны, матеры.

Пусть опасный труд оценен

Будет славною страной.

Премии пусть нам вручают

Лишь с завидной частотой.

***

С Днем шахтера, золотой мой муж. Желаю тебе, родной, здоровья, твердого стержня внутри, удачи впереди и достойной шахтерской славы. Пусть твой ангел-хранитель будет верным и надежным, пусть моя любовь уберегает тебя от любых невзгод. Верь в себя, упорно иди к цели и покоряй немало залежей угля, вершин надежд и дорог к достатку.