С Днем физкультурника: поздравления в прозе, стихах и прикольные открытки

Лучшие поздравления с Днем физкультурника 2019 подобрал Главред на их праздник 14 сентября.
День физкультурника 2019 Украина отмечает 14 сентября, так как чествуют всех поборников спорта во вторую субботу сентября.
К слову, День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа. В обеих странах День физкультурника отмечается спартакиадами, марафонами и другими массовыми спортивными мероприятиями. И, конечно же, поздравления с Днем физкультурника – прикольные, в прозе, стихах, смс и смешные картинки с Днем физкультурника – придутся как нельзя кстати.
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С Днем физкультурника: поздравления
День физкультурника 2019 – поздравления в прозе:
Поздравляю с Днем физкультурника и пожелаю крепкого здоровья и стержня натуры, неутомимой силы духа и тела, спортивных идей и достижений, жизненных успехов и побед. Пусть физическая культура развивается и процветает, пусть тебя всегда ставят в пример как человека вольного характера и отменной формы.
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Если хочешь быть здоровым – спортом занимайся. Ведь спорт – это сила, красота, дисциплинированность всех любителей спорта мы поздравляем с праздником. Желаем крепкого здоровья, огромных достижений, счастья, радости и удач. Пусть сегодня непременно сбудутся все ваши мечты, пусть ваши желания совпадают с возможностями. Желаем бодрости духа, силы воли, и уверенности в себе. Желаем побед, благодарности и признания. Будьте всегда оптимистичны и энергичны. Пусть всегда от бед вас хранит Господь.
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Поздравление с Днем физкультурника официальное:
Спорт — это залог здоровья, силы, дисциплинированности и красоты. Именно вы, дорогие физкультурники, являетесь проводниками физической культуры между простыми людьми и спортом. Всегда будьте верны своим привычкам, принципам и спорту. Дай Бог вам силы и терпения, достижений и побед, благодарности и признания. Пускай в венах всегда бурлит кровь, здоровье и молодость. Пускай ваше здоровое тело никогда не покидает не менее здоровый дух. Никогда не сбавляйте ритм своей жизни, всегда будьте на высоте, в хорошем расположении духа и активном тонусе. С Днем физкультурника!
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Поздравления с Днем физкультурника прикольные:
Без физической культуры
Нам сегодня не прожить:
Только силой физкультуры
Можно старость победить!
В этот день тебе желаю
Я здоровья и добра,
Спорт сегодня отдыхает —
Веселиться нам пора!
***
С днем физкультурника я поздравляю
Всех, кто спортивен, активен и смел.
И в этот день вам, ребята, желаю,
Я, чтобы каждый добиться сумел
Формы физической непревзойденной,
Чтоб легко все решались дела,
И силы воли всегда закаленной –
Чтоб уверенность не подвела!
***
Физкульт привет! — шлю в смс-ке.
Сегодня праздничек чудесный!
Ведь знают взрослые и дети,
Что спорт всегда в приоритете!
***
Здоровье не купить за деньги.
На золото не поменять,
Его мы с молоду не ценим.
А нет бы – время не терять.
Водой холодной обливаться.
Зарядку делать по утрам.
Побольше двигаться стараться,
Ходить гулять по вечерам.
Дружить со спортом, физкультурой.
И на природе отдыхать.
Следить за весом, за фигурой.
Пораньше покидать кровать.
Сегодня на рассвете встану.
И на пробежку соберусь,
А если ж быстро я устану.
То отдохнув, опять помчусь.
***
3 смс - 185 символов:
Чтобы были Вы спортивны
Много-много-много лет.
Еще выиграть желаем
Кучу разных эстафет.
Физкультурником отличным
Оставайтесь навсегда,
Никогда чтоб в жизни личной
Грусти не было следа!
День фізкультурника: привітання
Щиро вітаю всіх спортсменів, тренерів, викладачів і просто прихильників активного та здорового способу життя з професійним святом – Днем фізичної культури і спорту в Україні. Це свято сильних, мужніх та вольових людей! Саме фізкультура і спорт є для людини джерелом здоров'я, чудового настрою й оптимізму. Бажаю усім фахівцям галузі, тренерам, спортсменам і їхнім родинам добробуту, щастя, злагоди, гарного настрою, наснаги, рекордних спортивних та особистих досягнень.
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Привітання для спортсмена: вірші
Від усієї душі вітаємо вас,
Про спорті ми не забуваємо
На вас хочемо схожі стати,
Щоб свято це відзначати!
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Бажаю всім тренерам і наставникам талановитих, наполегливих учнів, ще більше перемог та злетів, гарних уболівальників та усіляких життєвих гараздів. Ви з честю продовжуєте традиції з виховання фізично загартованого та здорового молодого покоління, адже фізичне виховання – це здоров’я нації. Нехай принципи олімпійського руху: "Швидше, вище, сильніше!" супроводжують вас скрізь і завжди!
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День фізичної культури
Відмічає весь народ.
Ось і я вас привітаю,
Побажаю нагород.
Завжди буде місце спорту
Хай у вашому житті.
На життєвім п’єдесталі
Будь завжди на висоті.
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Зичу спортсменам наполегливості і наснаги, удачі та підкорення нових спортивних висот, вдалих стартів і перемог в ім’я процвітання України! Нехай ваш приклад буде поштовхом для масового розвитку фізкультури і спорту, взірцем для юних жителів нашої країни.
***
3 смс - 198 символов:
Вас вітаю з днем чудовим —
Спорту, сили, фізкультури.
Буде дух нехай незламним,
Гарною завжди — фігура.
Побажаю вам рекордів,
Нових злетів, волі, сили,
Навантаження серйозні,
Щоби вас не підкосили.
***
Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю впевнено та жваво крокувати до важливої мети, бажаю активно та сміливо приймати участь у боротьбі за успіх, бажаю бути переможцем та з кожним днем становитися все більш міцною та загартованою людиною.