С Днем физкультурника: поздравления в прозе, стихах и прикольные открытки

День физкультурника 2019 Украина отмечает 14 сентября, так как чествуют всех поборников спорта во вторую субботу сентября.

К слову, День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа. В обеих странах День физкультурника отмечается спартакиадами, марафонами и другими массовыми спортивными мероприятиями. И, конечно же, поздравления с Днем физкультурника – прикольные, в прозе, стихах, смс и смешные картинки с Днем физкультурника – придутся как нельзя кстати.

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С Днем физкультурника: поздравления

День физкультурника 2019 – поздравления в прозе:

Поздравляю с Днем физкультурника и пожелаю крепкого здоровья и стержня натуры, неутомимой силы духа и тела, спортивных идей и достижений, жизненных успехов и побед. Пусть физическая культура развивается и процветает, пусть тебя всегда ставят в пример как человека вольного характера и отменной формы.

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Если хочешь быть здоровым – спортом занимайся. Ведь спорт – это сила, красота, дисциплинированность всех любителей спорта мы поздравляем с праздником. Желаем крепкого здоровья, огромных достижений, счастья, радости и удач. Пусть сегодня непременно сбудутся все ваши мечты, пусть ваши желания совпадают с возможностями. Желаем бодрости духа, силы воли, и уверенности в себе. Желаем побед, благодарности и признания. Будьте всегда оптимистичны и энергичны. Пусть всегда от бед вас хранит Господь.

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Поздравление с Днем физкультурника официальное:

Спорт — это залог здоровья, силы, дисциплинированности и красоты. Именно вы, дорогие физкультурники, являетесь проводниками физической культуры между простыми людьми и спортом. Всегда будьте верны своим привычкам, принципам и спорту. Дай Бог вам силы и терпения, достижений и побед, благодарности и признания. Пускай в венах всегда бурлит кровь, здоровье и молодость. Пускай ваше здоровое тело никогда не покидает не менее здоровый дух. Никогда не сбавляйте ритм своей жизни, всегда будьте на высоте, в хорошем расположении духа и активном тонусе. С Днем физкультурника!

***

Поздравления с Днем физкультурника прикольные:

Без физической культуры

Нам сегодня не прожить:

Только силой физкультуры

Можно старость победить!

В этот день тебе желаю

Я здоровья и добра,

Спорт сегодня отдыхает —

Веселиться нам пора!

***

С днем физкультурника я поздравляю

Всех, кто спортивен, активен и смел.

И в этот день вам, ребята, желаю,

Я, чтобы каждый добиться сумел

Формы физической непревзойденной,

Чтоб легко все решались дела,

И силы воли всегда закаленной –

Чтоб уверенность не подвела!

***

Физкульт привет! — шлю в смс-ке.

Сегодня праздничек чудесный!

Ведь знают взрослые и дети,

Что спорт всегда в приоритете!

***

Здоровье не купить за деньги.

На золото не поменять,

Его мы с молоду не ценим.

А нет бы – время не терять.

Водой холодной обливаться.

Зарядку делать по утрам.

Побольше двигаться стараться,

Ходить гулять по вечерам.

Дружить со спортом, физкультурой.

И на природе отдыхать.

Следить за весом, за фигурой.

Пораньше покидать кровать.

Сегодня на рассвете встану.

И на пробежку соберусь,

А если ж быстро я устану.

То отдохнув, опять помчусь.

***

3 смс - 185 символов:

Чтобы были Вы спортивны

Много-много-много лет.

Еще выиграть желаем

Кучу разных эстафет.

Физкультурником отличным

Оставайтесь навсегда,

Никогда чтоб в жизни личной

Грусти не было следа!

День фізкультурника: привітання

Щиро вітаю всіх спортсменів, тренерів, викладачів і просто прихильників активного та здорового способу життя з професійним святом – Днем фізичної культури і спорту в Україні. Це свято сильних, мужніх та вольових людей! Саме фізкультура і спорт є для людини джерелом здоров'я, чудового настрою й оптимізму. Бажаю усім фахівцям галузі, тренерам, спортсменам і їхнім родинам добробуту, щастя, злагоди, гарного настрою, наснаги, рекордних спортивних та особистих досягнень.

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Привітання для спортсмена: вірші

Від усієї душі вітаємо вас,

Про спорті ми не забуваємо

На вас хочемо схожі стати,

Щоб свято це відзначати!

***

Бажаю всім тренерам і наставникам талановитих, наполегливих учнів, ще більше перемог та злетів, гарних уболівальників та усіляких життєвих гараздів. Ви з честю продовжуєте традиції з виховання фізично загартованого та здорового молодого покоління, адже фізичне виховання – це здоров’я нації. Нехай принципи олімпійського руху: "Швидше, вище, сильніше!" супроводжують вас скрізь і завжди!

***

День фізичної культури

Відмічає весь народ.

Ось і я вас привітаю,

Побажаю нагород.

Завжди буде місце спорту

Хай у вашому житті.

На життєвім п’єдесталі

Будь завжди на висоті.

***

Зичу спортсменам наполегливості і наснаги, удачі та підкорення нових спортивних висот, вдалих стартів і перемог в ім’я процвітання України! Нехай ваш приклад буде поштовхом для масового розвитку фізкультури і спорту, взірцем для юних жителів нашої країни.

***

3 смс - 198 символов:

Вас вітаю з днем чудовим —

Спорту, сили, фізкультури.

Буде дух нехай незламним,

Гарною завжди — фігура.

Побажаю вам рекордів,

Нових злетів, волі, сили,

Навантаження серйозні,

Щоби вас не підкосили.

***

Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю впевнено та жваво крокувати до важливої мети, бажаю активно та сміливо приймати участь у боротьбі за успіх, бажаю бути переможцем та з кожним днем становитися все більш міцною та загартованою людиною.