Каннибализм - не шутка: в России телеведущий-медик разрешил есть человеческое мясо

Очередная дичайшая история от соведущей Елены Малышевой по научно-популярной передачи "Жить здорово".
Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус, соведущий одиозной российской телеведущей Елены Малышевой в медицинской телепрограмме "Жить здорово".
Такую информацию он озвучил в интервью порталу URA. Продеус утверждает, что людям потреблять человеческое мясо можно и в целом каннибализм для здоровья ничуть не опасен.
"Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого", — заявил он.
По Продеуса, сам по себе каннибализм для здоровья не вреден, опасность будет только в том случае, если съеденное мясо будет заражено какой-либо инфекцией.
"Если то существо, которое ты собираешься съешь, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим. По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом", — подытожил он.
Напомним, ранее в эфире передачи Елены Малышевой показали танцующую и поющую матку.