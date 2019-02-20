"Баба уже помешалась": В эфире росТВ показали танцующую и поющую матку - опубликовано видео

Градус неадеквата на российском телевидении по-прежнему очень и очень высокий.
В эфире известной своей эксцентрикой программы о здоровье Елены Малышевой "Жить здорово!" на российском Первом канале спела актриса в костюме матки.
В студии присутствовали Малышева, зрители и актриса-пародистка Светлана Галка, облаченная в костюм матки. Более того, она исполнила композицию об устройстве женской половой системы и методах контрацепции.
Пользователи сети микроблогов Twitter едва ли не единодушно предположили, что подобные выступления в программе четко сигнализируют о психическом расстройстве ведущей Малышевой.
Напомним, ранее Елену Малышеву уличили в увлечении ботоксом. До этого она расхвалила свое фото без очков.