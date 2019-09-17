З Днем рятівника 2019: прикольні привітання та листівки

17 сентября 2019, 07:26

Найкращі привітання українською та російською з Днем рятівника України 2019 підібрав Главред.

  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі
  • День рятівника – картинки прикольні Соцмережі

17 вересня – свято всіх рятівників України.

Привітання з Днем рятівника – прикольні та офіційні, в прозі, віршах, українською та російською – підібрав для цих мужніх та завзятих людей Главред. Вони варті найкращих слів, адже мало не щодня ризикують власним життям задля життя, безпеки та спокою інших.

З Днем рятівника: привітання в прозі

З Днем рятівника, наші герої! Стикаючись день у день із бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи – сотні врятованих життів. Дяка вам та найкращі побажання – щастя, здоров’я та добробуту! Зі святом!

***

Вітаю усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом! Бажаю всіляких гараздів, здоров'я міцного та побільше життєвих благ. Нехай у наш нелегкий час Вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги. Зі святом вас!

***

З Днем рятівника: привітання офіційне:

Щиро вітаємо Днем рятівника всіх рятівників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони! Важко переоцінити важливість і значущість тієї справи, яку кожен день, кожну годину виконуєте ви – рятувальники і пожежники, ризикуючи власним життям. Це ви, за першим сигналом готові негайно вирушити в епіцентр будь-яких подій, безстрашно гасити пожежі, рятувати людей на воді, першими прибуваєте на ліквідацію завалів, руйнувань, зсувів та інших напастей. Бережіть рідних і не будьте байдужими до інших людей! Зичимо вам здоров’я, добробуту у родинах, сил та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці.

***

З Днем рятувальника! Мужні люди в мирний час, ви завжди на варті. Дозвольте, цього святкового дня побажати усім вам міцного здоров'я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. У святковий час для вас нашу прийміть вдячність. Зі святом Вас!

З Днем рятівника: привітання: вірші

День пожежної славної служби

Не забуде наш народ!

Хоч визнати, звичайно, потрібно –

Що згорить, то не зігниє;

Хоч дають тепло зі світлом

Підпалені дрова,

Але горіння при цьому

Поглинає газ О-два!

Життя стає жахливе,

Значить, вип'ємо ми не даремно

За хлопців в машині червоній

У червоний день календаря!

***

З днем рятівника, друзі,

Ми вас дружно вітаємо!

Тільки сміливості знову

В цей день ми вам бажаємо!

Будьте щасливі, друзі,

Будьте ви здорові,

Нехай дочекається вас родина

І нехай біди не буде знову!

***

Хто на сірники дивиться косо

З мідної каскою на чолі?

Чия машина кольору носа?

Хто не жінка в селі,

Але заходить, слів не витрачаючи,

В хату, повну вогню,

А закурить кінь у ліжку,

Зупинить і коня?

Нехай пожежним сонце світить,

Мир наповниться добром!

Нехай щасливі, як діти,

Ловлять метеликів багром!

***

З Днем рятівника всіх тих,

Хто заради життя не здається,

Приречений той на успіх,

Кому бути сильним вдається.

Залишить у світі слід лише той,

Хто твердо знає свою справу,

Хто не боїться ні висот,

Ні свого досягти межі.

Я вам бажаю від душі

Тепла сімейного, затишку,

Успіхів дрібних і великих,

А в житті – вірного маршруту!

Поздравление с Днем спасателя в прозе

Поздравляю Днем спасателя Украины. Пожелаю крепких сил и здоровья на долгие годы, смелости и ловкости, чуткости и осторожности, благополучия и удачи, бодрости и оптимизма, заботы и понимания, семейного счастья и любви, хорошего достатка и доброты души.

***

Поздравление с Днем спасателя официальное:

День спасателя – праздник самых отважных, невозмутимых и решительных людей Украины! Каждый день вы рискуете своей жизнью в борьбе со всеми земными стихиями и катаклизмами. На счету практически каждого из вас – спасенные жизни! Огромное спасибо вам за это от всей нашей великой страны! Хочется пожелать вам везения и спокойствия в ваших непростых рабочих буднях, любви, здоровья и надежных товарищей, всегда готовых прийти на помощь!

***

Поздравления с Днем спасателя коллегам:

У нас не служба, а сплошные приключение, и на каждом задании возможен риск… Поздравляю с Днем спасателя, коллеги! Сегодня мне хочется, прежде всего, пожелать вам удачи, чтобы невредимыми выходить их любых историй, и, кроме того, побольше счастья в личной жизни!

***

Пускай твоя доблестная профессия приносит тебе отличный доход, ведь, спасая жизни других, ты рискуешь своей! Желаю, чтобы ты всегда был полон сил, храбрости и мужества, так как без этих качеств сложно быть настоящим спасателем! Пусть удача постоянно сопутствует тебе, ведь любая дорогая должна приводить к успеху!

Поздравление с Днем спасателя в стихах

Всем спасателям хвала и честь,

Заслуг перед обществом ваших не счесть,

В огонь и в воду вы бесстрашно войдете,

И беду, как рукой отведете.

В день спасателя поздравления примите,

В счастье и здоровье много лет живите,

Всего наилучшего вам желаем от души,

Пусть станут явью все ваши мечты.

***

Поздравления с Днем спасателя любимому:

Спасатель милый, поздравляю,

Ведь ты хранишь людей от бед.

Тебе здоровья крепкого желаю

На много-много долгих лет.

Пускай успех всегда шагает рядом,

Любовь моя тебя по жизни бережет.

Пусть счастье опаляет жарким взглядом

И каждый день лишь позитив несет.

***

В любое время года,

В любое время дня,

В ненастную погоду,

В душе любовь храня,

Работает спасатель,

Пускай ему везет!

Пускай его Создатель

Особо бережет!

***

Куда б ты ни попал, ни влип,

Пока ты жив — ты не погиб:

Есть, слава Богу, МЧС,

И ждем мы от него чудес.

Спасательный отряд, —

Чудесней нет ребят!

Разыщут и в глухом лесу

И из огня тебя спасут,

Под горною лавиной

Найдут тебя и вынут.

Спасательный отряд —

Надежней нет ребят!

И мы бокалы сдвинем

За них и вместе с ними!

Поздравления с Днем спасателя в прозе короткие

3 смс - 126 символов:

Экстрим для вас — обычная работа. Вы все время кого-то спасаете. Поздравляем вас с праздником. Всех благ на свете оптом желаем.

***

С Днем спасателя! Благополучия вам, слаженности в работе, великолепной технической базы и личностного роста!

***

Поздравляю с Днем спасателя! Пусть невзгоды обходят вас стороной, а счастье просто поселится в вашем уютном доме!

***

4 смс - 234 символа:

Спасатели! Спасибо вам за мужество и отвагу в этом нелегком труде! В ваш праздник, желаем вам легкой работы, везения и Божьей помощи. Пусть ваша жертвенная работа всегда справедливо вознаграждается, а сердца будут полны любви и тепла!

***

Поздравляю с днем спасателя Украины! Желаю всем профессионалам своего дела — благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы.

***

3 смс - 187 символов:

Поздравляю с Днем спасателя в Украине. Желаю доброй и светлой дороги в жизни, благополучия и удачи в деятельности, искренней благодарности и уважения от спасенных, высокого достатка и верной любви в жизни, больших успехов и везения в делах.

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