З Днем рятівника 2019: прикольні привітання та листівки

Найкращі привітання українською та російською з Днем рятівника України 2019 підібрав Главред.
17 вересня – свято всіх рятівників України.
Привітання з Днем рятівника – прикольні та офіційні, в прозі, віршах, українською та російською – підібрав для цих мужніх та завзятих людей Главред. Вони варті найкращих слів, адже мало не щодня ризикують власним життям задля життя, безпеки та спокою інших.
З Днем рятівника: привітання в прозі
З Днем рятівника, наші герої! Стикаючись день у день із бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи – сотні врятованих життів. Дяка вам та найкращі побажання – щастя, здоров’я та добробуту! Зі святом!
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Вітаю усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом! Бажаю всіляких гараздів, здоров'я міцного та побільше життєвих благ. Нехай у наш нелегкий час Вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги. Зі святом вас!
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З Днем рятівника: привітання офіційне:
Щиро вітаємо Днем рятівника всіх рятівників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони! Важко переоцінити важливість і значущість тієї справи, яку кожен день, кожну годину виконуєте ви – рятувальники і пожежники, ризикуючи власним життям. Це ви, за першим сигналом готові негайно вирушити в епіцентр будь-яких подій, безстрашно гасити пожежі, рятувати людей на воді, першими прибуваєте на ліквідацію завалів, руйнувань, зсувів та інших напастей. Бережіть рідних і не будьте байдужими до інших людей! Зичимо вам здоров’я, добробуту у родинах, сил та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці.
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З Днем рятувальника! Мужні люди в мирний час, ви завжди на варті. Дозвольте, цього святкового дня побажати усім вам міцного здоров'я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. У святковий час для вас нашу прийміть вдячність. Зі святом Вас!
З Днем рятівника: привітання: вірші
День пожежної славної служби
Не забуде наш народ!
Хоч визнати, звичайно, потрібно –
Що згорить, то не зігниє;
Хоч дають тепло зі світлом
Підпалені дрова,
Але горіння при цьому
Поглинає газ О-два!
Життя стає жахливе,
Значить, вип'ємо ми не даремно
За хлопців в машині червоній
У червоний день календаря!
***
З днем рятівника, друзі,
Ми вас дружно вітаємо!
Тільки сміливості знову
В цей день ми вам бажаємо!
Будьте щасливі, друзі,
Будьте ви здорові,
Нехай дочекається вас родина
І нехай біди не буде знову!
***
Хто на сірники дивиться косо
З мідної каскою на чолі?
Чия машина кольору носа?
Хто не жінка в селі,
Але заходить, слів не витрачаючи,
В хату, повну вогню,
А закурить кінь у ліжку,
Зупинить і коня?
Нехай пожежним сонце світить,
Мир наповниться добром!
Нехай щасливі, як діти,
Ловлять метеликів багром!
***
З Днем рятівника всіх тих,
Хто заради життя не здається,
Приречений той на успіх,
Кому бути сильним вдається.
Залишить у світі слід лише той,
Хто твердо знає свою справу,
Хто не боїться ні висот,
Ні свого досягти межі.
Я вам бажаю від душі
Тепла сімейного, затишку,
Успіхів дрібних і великих,
А в житті – вірного маршруту!
Поздравление с Днем спасателя в прозе
Поздравляю Днем спасателя Украины. Пожелаю крепких сил и здоровья на долгие годы, смелости и ловкости, чуткости и осторожности, благополучия и удачи, бодрости и оптимизма, заботы и понимания, семейного счастья и любви, хорошего достатка и доброты души.
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Поздравление с Днем спасателя официальное:
День спасателя – праздник самых отважных, невозмутимых и решительных людей Украины! Каждый день вы рискуете своей жизнью в борьбе со всеми земными стихиями и катаклизмами. На счету практически каждого из вас – спасенные жизни! Огромное спасибо вам за это от всей нашей великой страны! Хочется пожелать вам везения и спокойствия в ваших непростых рабочих буднях, любви, здоровья и надежных товарищей, всегда готовых прийти на помощь!
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Поздравления с Днем спасателя коллегам:
У нас не служба, а сплошные приключение, и на каждом задании возможен риск… Поздравляю с Днем спасателя, коллеги! Сегодня мне хочется, прежде всего, пожелать вам удачи, чтобы невредимыми выходить их любых историй, и, кроме того, побольше счастья в личной жизни!
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Пускай твоя доблестная профессия приносит тебе отличный доход, ведь, спасая жизни других, ты рискуешь своей! Желаю, чтобы ты всегда был полон сил, храбрости и мужества, так как без этих качеств сложно быть настоящим спасателем! Пусть удача постоянно сопутствует тебе, ведь любая дорогая должна приводить к успеху!
Поздравление с Днем спасателя в стихах
Всем спасателям хвала и честь,
Заслуг перед обществом ваших не счесть,
В огонь и в воду вы бесстрашно войдете,
И беду, как рукой отведете.
В день спасателя поздравления примите,
В счастье и здоровье много лет живите,
Всего наилучшего вам желаем от души,
Пусть станут явью все ваши мечты.
***
Поздравления с Днем спасателя любимому:
Спасатель милый, поздравляю,
Ведь ты хранишь людей от бед.
Тебе здоровья крепкого желаю
На много-много долгих лет.
Пускай успех всегда шагает рядом,
Любовь моя тебя по жизни бережет.
Пусть счастье опаляет жарким взглядом
И каждый день лишь позитив несет.
***
В любое время года,
В любое время дня,
В ненастную погоду,
В душе любовь храня,
Работает спасатель,
Пускай ему везет!
Пускай его Создатель
Особо бережет!
***
Куда б ты ни попал, ни влип,
Пока ты жив — ты не погиб:
Есть, слава Богу, МЧС,
И ждем мы от него чудес.
Спасательный отряд, —
Чудесней нет ребят!
Разыщут и в глухом лесу
И из огня тебя спасут,
Под горною лавиной
Найдут тебя и вынут.
Спасательный отряд —
Надежней нет ребят!
И мы бокалы сдвинем
За них и вместе с ними!
Поздравления с Днем спасателя в прозе короткие
3 смс - 126 символов:
Экстрим для вас — обычная работа. Вы все время кого-то спасаете. Поздравляем вас с праздником. Всех благ на свете оптом желаем.
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С Днем спасателя! Благополучия вам, слаженности в работе, великолепной технической базы и личностного роста!
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Поздравляю с Днем спасателя! Пусть невзгоды обходят вас стороной, а счастье просто поселится в вашем уютном доме!
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4 смс - 234 символа:
Спасатели! Спасибо вам за мужество и отвагу в этом нелегком труде! В ваш праздник, желаем вам легкой работы, везения и Божьей помощи. Пусть ваша жертвенная работа всегда справедливо вознаграждается, а сердца будут полны любви и тепла!
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Поздравляю с днем спасателя Украины! Желаю всем профессионалам своего дела — благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы.
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3 смс - 187 символов:
Поздравляю с Днем спасателя в Украине. Желаю доброй и светлой дороги в жизни, благополучия и удачи в деятельности, искренней благодарности и уважения от спасенных, высокого достатка и верной любви в жизни, больших успехов и везения в делах.