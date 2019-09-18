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Модные свадебные платья: в чем играть свадьбу, пока високосный год не пришел

18 сентября 2019, 01:49

Какие свадебные платья сейчас в моде, какая она вообще – свадебная мода 2019 мужская и женская – и что нас ждет в следующем сезоне, в материале Главреда.

  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest

Красивые свадебные платья не обязательно должны быть белыми, как того требует традиция. И длина не особо важна: кому-то нравятся пышные свадебные платья в пол, а другим – кокетливые короткие свадебные платья.

Следующий год – 2020-й – будет високосным: по приметам, замуж лучше не выходить, неудачным будет такой брак. Так что многие спешат успеть сыграть свадьбу в году нынешнем.

К примеру, уже отыграла свадьбу Ксения Собчак, в свадебном платье за кругленькую сумму. Пуалина Андреева выбрала свадебное платье от Maison Bohemique.

Впрочем, стилисты и модельеры предлагают не только свадебные платья 2019 – но и свадебные платья 2019 2020 года, наплевав на високосные суеверия.

Итак, какие же свадебные платья сейчас в моде?

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Свадебные платья 2019-2020 года

Модные свадебные платья 2019-2020 – это наряды богатые, отделанные кружевом или даже броскими перьями.

Модная фишка сезона 2019/2020 – пышные свадебные платья с перьями или с бантом на груди или спине.

Это может быть и большой бант, и маленькие бантики – но обязательного другого цвета, чтобы выделяться и акцентировать внимание на красоте и вкусе невесты.

Свадебные наряды не обязательно белые – допускаются и яркие вставки смелых цветов (красного, пурпурного, лавандового), и даже платья свадебные полностью нетрадиционного белого цвета:

  • желтого,
  • пудрового,
  • кремового,
  • бордо,
  • фиолетового,
  • молочного,
  • бежевого.

Столь разнообразная палитра модных цветов – прекрасная новость для "пышечек", ведь белый зачастую полнит. Поэтому модные свадебные платья для полных в этом сезоне могут быть цвета шампань, светло-бордового оттенка или молочные.

Экстравагантные модницы выбирают смелые свадебные комбинезоны, причем именно брючные: с шарфами, с открытой спиной и лаконичного кроя. Их можно дополнить жакетом или накидкой. Пиджаки лучше оставить мужчинам – для модных свадебных костюмов 2019-2020.

Восхитительные свадебные платья А-силуэта отлично сидят почти на любую фигуру.

В частности, обладательницы шикарных ножек могут смело выбирать короткие свадебные платья. Правда, традиционную фату на голову в этом случае лучше заменить на накидку-кейп из воздушной ткани или короткую пелерину на плечи.

Аппликации и вышивки – непременные атрибуты красивых свадебных платьев, которые в моде всегда.

Свадебная мода 2019/2020

Свадебная мода 2020 – это оголенные плечи и много вышивки, как показала неделя свадебной моды 2019 (то есть состоялась на днях, но модели были презентованы на будущий сезон). Были презентованы красивые свадебные платья: Украина порадовала мировую моду нарядами с экстравагантными деталями.

Также модные свадебные платья 2019 украшают массивными деталями. При этом в моде в 2020 году будет минимализм.

В то же время дизайнер Андре Тан оставил в своей новой коллекции пышные свадебные платья. Не стал он игнорировать и модный тренд на перья и брючные свадебные костюмы для женщин.

"Сейчас в моде кейпы", – уточнил Тан.

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