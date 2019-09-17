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Бондарчук женится на Паулине Андреевой: что известно о свадьбе и гостях

17 сентября 2019, 18:52

На торжественную свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой съехалось много селебрити, и подарили необычные подарки. Что известно о свадьбе Бондарчука - читай на Главреде.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали мужем и женой / Instagram

Знаменитый российский актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук женится на актрисе Паулине Андреевой, чье настоящее имя Екатерина. Они расписались в ЗАГСе еще 16 сентября, но настоящую вечеринку назначили на 17 сентября.

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Еще с начала сентября многие звезды начали намекать на событие. Например Сергей Лазарев намекал на близкий концерт - как оказалось, он дарит молодым свое выступление 17 сентября. Кроме того, группа Моральный кодекс Сергея Мазаева также сыграет на свадьбе Бонбарчука в качестве подарка молодым.

Место проведения свадьбы не разглашалось до 17 сентября - в этот день стало известно, что Бондарчук снял старинный особняк 18 века для вечеринки в Санкт-Петербурге.

Вечеринка уже должна скоро начаться, и папарацци успели засечь нескольких знаменитых гостей Бондарчука и Андреевой.

Например, к ним прибыла молодая чета Собчак и Богомолова, пишет телеграм-канал Mash.

Собчак и Богомолов
Собчак и Богомолов на свадьбе Бондарчука / Telegram

"Тем временем шикарный особняк в центре ребята в футболках Andrey Fomin заносят декорации, мебель, огромные зеркала, элитное алко, землю и пальмы. Фёдор Сергеич приезжает лично, контролирует процесс", - писал телешрам-канал Mash.

По информации российских СМИ, стилистом свадьбы позвали Наталию Коваленкову, а вип-организатором - Андрея Фомина. Пуалину Андрееву ждет свадебное платье от Maison Bohemique, в котором она шла под венец.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой / Telegram

Среди гостей уже отметились Сергей Мазаев, режиссер Резо Гигинеишвили, актер Костя Крюков, На подъезде уже и Сергей Лазарев.

По слухам, аренда особняка снятого Федором Бондарчуком в будние дни, по разным данным, составляет около 3 тысяч долларов, а в выходные дни достигает 8 тысяч долларов.

Специалисты и инсайдеры пророчат, что вечеринка обойдется примерно в 20 миллионов рублей. Кроме того, гостям рекомендовано не делать фото с торжества для социальных сетей.

Все фото, которым дадут "зеленый свет", появятся в сети намного позже, и то, если молодые, не особо любящие публичность соблаговолят.

Отношения пары начались в 2015 году. Свою личную жизнь 52-летний Бондарчук и 30-летняя Андреева почти не афишировали, но на фотографиях изредка появлялись вместе.

Ранее тайную свадьбу сыграла одна из эпатажных звезд Голливуда - Дженифер Лоуренс, которая стала женой своего бойфренда.

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