Великолепие восточных интерьеров теперь доступно украинцам. Все благодаря тому, что в KeramaExpert.ua появилась плитка с арабскими корнями от RAK Ceramics.

Штаб-квартира компании RAK Ceramics находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания имеет порядка 20 заводов по всему миру. Ежегодно они выпускают на рынок более 110 млн м2 плитки, которая продается в 150 странах. Более чем за 30-летнюю историю, RAK Ceramics выпустила более 6 тысяч коллекций плитки.

Что отличает мирового лидера по производству керамической плитки среди других производителей? Конечно же, множество международных сертификатов и наград. Система контроля качества продукции RAK Ceramics отвечает даже самым суровым требованиям мировых институтов.

Кроме того, компания крайне трепетно относится к сохранению окружающей среды. Все заводы RAK Ceramics оснащены новейшим эко-оборудованием и используют только органическое сырье.

Благодаря всему вышеперечисленному, плитка Рак Керамикс является уникальным продуктом, объединившим в себе три важнейших свойства:

- сырье высокого качества;

- умные технологии;

- высокую культуру дизайна плитки.

Какая она, плитка арабских шейхов?

Чтобы создать по-настоящему уникальный продукт, дизайнеры RAK Ceramics вынуждены держать свои наработки под строжайшим секретом. В погоне за эксклюзивом, они всегда опираются на качество, инновационность и универсальность. Благодаря чему предлагают не просто кафель или керамогранит, а интегрированное решение в сфере дизайна и стиля жизни.

Фишкой последних коллекций Рак Керамикс являются широкоформатная плитка. 100х60 см, 120х60 см, 120х120 см с каждым днем все увереннее вытесняют из интерьеров привычную плитку размером 30х30 см. И не удивительно, ведь плитка больших форматов прекрасно имитирует монолитное покрытие. Она более гигиенична, так как поверхность имеет меньше швов, а также максимально универсальна, и может использоваться как при отделке пола, так и при облицовке стен.

Что касается фактурных решений, RAK Ceramics поддерживает мировую тенденцию сдержанности и лаконичности. Среди новинок производителя – невероятно глубокие и насыщенные фактуры под бетон темных и светлых серых оттенков.

Будучи главным экспертом по роскошным интерьерам, РАК Керамикс не смогли устоять перед блеском благородного мрамора. Их глянцевый мраморный керамогранит как будто специально создан для статусных интерьеров. При этом он настолько крепок, что может выдержать даже посадку небольшого самолета.

Где можно встретить плитку RAK Ceramics

Самые известные объекты, самые громкие названия, самые крутые бренды непременно связаны с плиткой RAK Ceramics:

- Бурдж Халифа (Дубай) - настенное и напольное покрытие.

- Выставочный салон MAN (Азербайджан)- настенное и напольное покрытие.

- Международный аэропорт БОЛЕ (Эфиопия) - настенное, напольное покрытие и экстерьер.

- FERRARI WORLD (Абу Даби) - настенное и напольное покрытие.

- Гранд Хаятт Вашингтон (США) - настенное, напольное покрытие и экстерьер.

- Аэропорт Хитроу (Великобритания) - настенное и напольное покрытие.

- Выставочный зал PORSCHE (Германия) - настенное и напольное покрытие.

- Стадион Уэмбли (Великобритания) – экстерьер

Это далеко не полный список мест, где можно полюбоваться красотой и изысканностью плитки RAK Ceramics, а также убедиться в ее качестве. Совсем скоро этот список пополнится и украинскими объектами.

Арабская плитка, покорившая весь мир, также может стать частью вашего интерьера. Покупайте керамогранит RAK Ceramics на эксклюзивно-выгодных условиях только в интернет-магазине плитки KeramaExpert.ua.