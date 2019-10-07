KLM – это первая в мире авиакомпания, достигшая 100-летия, которая продолжает работать под своим первоначальным названием. В 1919 году пионер авиации Альберт Плесман решил открыть новую главу в ее истории. Будучи первым руководителем KLM, он мечтал о том, как "воздушный океан объединит всех людей", представляя себе сеть, соединяющую всех людей на планете. Его представления о будущем и упорство помогли сделать эти мечты реальностью.

Сегодня география полетов KLM охватывает 160 направлений по всему миру. Мы вернулись на верхние позиции индекса Доу-Джонса в категории "Авиакомпании": уже 15 лет Air France-KLM входят в тройку лидеров DJSI.

KLM постоянно находится в поиске наиболее экологически безопасных решений, особенно для будущих поколений путешественников. На данный момент KLM является единственной европейской авиакомпанией, выполняющей межконтинентальные рейсы с использованием экологичного биоавиатоплива. Также компания активно вовлекает своих пассажиров в коллективную ответственность перед планетой. На протяжении 11 лет действует программа CO2ZERO, в которой путешественники могут компенсировать углеродный след от своего полета.

Авиакомпания предлагает экологически чистые продукты питания на борту. Помимо этого, KLM сотрудничает с поставщиками, которые производят продукты без вреда для окружающей среды и поддерживают принципы справедливой торговли.

К 2020 году KLM стремится сократить выбросы CO2 от наземных процессов на 20% по сравнению с 2011 годом.

KLM и Делфтский технический университет совместно работают над созданием самолета будущего – Flying-V. Самолет будет расходовать на 20% меньше топлива, чем Airbus A350, при этом в его салоне поместятся около 314 человек. Меньший расход топлива самолетом достигается за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле, а также за счет аэродинамического дизайна. Макет салона Flying-V можно будет увидеть в амстердамском аэропорту Схипхол 7 октября 2019 года, в день столетия авиакомпании.

KLM находится на пути к достижению своих целей на 2020 год и уже смотрит в будущее. К 2030 году KLM намерена сократить общие выбросы CO2 на 15% по сравнению с 2005 годом, а также сократить объем отходов на 50% по сравнению с 2011 годом.

100 лет в авиации – это также история постоянного внедрения инноваций. За последние годы KLM разработала ряд мобильных приложений, которые облегчают бронирование билетов, регистрацию, поиск багажа и предоставляют пассажирам информацию о рейсах в режиме реального времени. Была создана интерактивная карта Schiphol Airport Map для удобной навигации в аэропорту Схипхол, персональный голосовой ассистент Google с искусственным интеллектом, мобильное приложение с дополненной реальностью для оценки параметров ручной клади с помощью камеры телефона, "умная" багажная аудиобирка со встроенным GPS-модулем и динамиком, выполняющая функции персонального гида по Амстердаму.

Забота о клиентах, окружающей среде и стремление к устойчивому развитию – три кита старейшей авиакомпании мира, которые позволяют ей оставаться на заоблачной высоте мирового лидерства.

Об авиакомпании KLM

В 2018 году авиакомпания перевезла 34,1 млн пассажиров, KLM располагает современным флотом из 214 самолетов и предлагает прямые рейсы по 160 направлениям по всему миру. 33 тыс. сотрудников работают в авиакомпании в разных странах.

KLM 27 лет, с 27 октября 1992 года, работает в Украине, осуществляя прямые ежедневные рейсы в Амстердам из Киева. В 2000 году авиакомпания KLM начала осуществлять код-шеринговые рейсы совместно с "Международными Авиалиниями Украины" (МАУ). Это сотрудничество позволило пассажирам KLM летать по билету KLM на рейсах МАУ между Киевом и Амстердамом, таким образом увеличивая возможности при выборе времени полета.

Сегодня авиакомпания KLM круглогодично осуществляет ежедневный собственный рейс между Киевом и Амстердамом на самолетах Boeing 737-800.

В 2004 году была образована ведущая авиатранспортная группа Air France – KLM.

В настоящее время Air France и KLM совместно совершают 2300 ежедневных рейсов по всему миру, флот группы насчитывает 548 самолетов. Своим пассажирам группа авиакомпаний предлагает обширную маршрутную сеть, охватывающую более 300 направлений в 116 странах, с пересадочными пунктами в аэропортах Парижа (Шарль-де-Голль) и Амстердама (Схипхол).

Авиакомпании Air France и KLM входят в альянс SkyTeam, который объединяет 19 авиакомпаний и предлагает клиентам обширную маршрутную сеть (более 1150 направлений в 175 странах) и более 14500 ежедневных рейсов.

По материалам: www.klm.ua