Леонид Утёсов – чем певец покорил сердца нескольких поколений

Леонид Утёсов – человек-эпоха – чем знаменит и лучшие песни

Леонид Утёсов отметил бы сегодня свое 125-е день рождения – если б прожил так же долго, как и любовь к его песням. Песни, что пел Леонид Утёсов – У чёрного моря, Сердце, С одесского кичмана, Мишка-одессит и множество других – стали гимнами целой эпохи.

21 марта Google создал праздничный дудл в честь 125-летия со дня рождения Леонида Утёсова. А Главред предлагает своим читателям узнать, чем жил певец, о чем пел и чем так запомнился нескольким поколениям.

Леонид Утёсов – биография

Читайте также21 марта – какой сегодня праздник: Навруз и Родительская субботаЛеонид Утёсов родился в 1895 году в Одессе. Его настоящее имя – Лазарь Вайсбейн.

Дата рождения у певца спорная. К примеру, российская Википедия днем рождения Утесова назначила 22 марта. Именно в этот день отмечал свой "день варенья" и сам певец. Однако большинство советских энциклопедий датой рождения называют 21 марта.

"Энциклопедия считает, что 21-го. Она энциклопедия, и ей видней", – шутил на это сам Утесов.

Музыка стала его страстью с детства. Причем блестящую музыкальную карьеру он сумел построить, несмотря на то, что из музыкального училища Файга его исключили. Исключили за драку с раввином (Файга было одним из немногих учебных заведений, где могли получить светское образование мальчики из еврейских семей). Лене-Лазарю было на тот момент 14 лет.

Он так боялся гнева матери за исключение – что сбежал с бродячим цирком, лишь бы не попадаться ей на глаза. Именно вынужденным гастролям с цирком Ледя (семейное прозвище) и обязан своим псевдонимом: Утёсовым он стал именно там.

Псевдоним Утёсов он выбрал, так как фамилия Скалов уже была занята (был такой актер) – как и Горский с Гориным и Горевым. И тогда одесские утесы подсказали нужное прозвище.

Впрочем, исключение и бродячая жизнь не помешали Утесову в 1928 году создать свой джазовый оркестр. С ним он и гастролировал по стране.

Помимо своих песен Утесов знаменит и своими киноролями. К примеру, в 1934 году на весь тогдашний Союз прогремела комедия Весёлые ребята, в которой Утёсов сыграл главную роль. А вот наградой за фильм он был недоволен.

"Александров получил орден Красной Звезды (за роль в фильме – ред.), Любовь Орлова – звание заслуженной артистки, а я – фотоаппарат", – жаловался Утёсов позднее.

Певец оставил сцену в начале 1960-х годов. Но продолжил активно снимался на телевидении, писать книги и курировать свой Государственный эстрадный оркестр – до самой своей смерти в 1982 году.

Утесов Леонид Осипович – супруга

Читайте такжеИосифа Кобзона обидел УтесовПомимо музыки и Одессы еще одной любовью Утёсова была его супруга – Елена Осиповна Гольдина (сценический псевдоним — Елена Ленская). Они познакомились во время его гастролей в Запорожье.

Дочь от первого брака — Эдит Утёсова была в его оркестре солисткой. Именно в дуэте с ней Утёсов исполнял большинство своих хитов, например, Дорогие мои москвичи и Прекрасная маркиза.

Второй раз Леонид Утёсов женился уже за два месяца до своей смерти. Его второй женой стала Антонина Ревельс – танцовщица из его коллектива.

Утёсов и Одесса

Одесса XX века была неотделима от Утесова. Родному городу он посвятил немало песен.

Утёсов и Одесса нежно любили друг друга. Им восхищались тут все. Даже криминальные авторитеты. Поговаривали, что в своей время покровителем певца был Мишка Япончик – знаменитый одесский криминальный авторитет.

Утёсов – песни

Леонид Утёсов – Сердце из фильма Весёлые ребята