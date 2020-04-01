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Знаки судьбы: эзотерики назвали приметы про обувь, которые сбываются

1 апреля 2020, 05:03

Очень часто подсказки к нам приходят через обувь. По словам эзотериков, это вовсе не случайно.

Названы приметы про обувь, которые сбываются / Instagram

Обычно мы задумываемся о знаках свыше уже после того, когда случилась беда. Что-то в жизни не сложилось, что-то разбилось на мелкие кусочки, полоса неудач и потерь – все это выбивает нас из колеи, и потом, когда кажется, что больше нет сил, внезапно приходят инсайты. Мы вдруг начинаем понимать, что в том месте мы ошиблись, а там был знак, но мы его проигнорировали.

Например, очень часто подсказки приходят через обувь. По словам эзотериков, это вовсе не случайно, так как обувь хранит жизненную силу владельца. Именно поэтому ни в коем случае нельзя позволять мыть свою обувь чужим людям, ведь они могут "вымыть" всю энергию владельца.

Эзотерики настаивают, что есть 6 примет про обувь, которые, как правило, сбываются.

1

Если вы зашли в чужой дом и перепутали обувь, и, самое главное, она вам подошла, то ждите приятных сюрпризов. Также часто такая примета "сообщает" о новом знакомстве.

Совет эзотериков: если хотите, чтобы примета сбылась, и удача сопутствовала вам во всем как можно дольше, подарите настоящему владельцу обуви крохотный подарок.

2

Если вы в гостях перепутали обувь, но она не подошла, тогда ждите провалов и неудач.

Совет эзотериков: чтобы избежать того, о чем сулит эта примета, положите монету на то место, где стояла обувь – это своего рода "откуп" от проблем.

3

Если вы сломали каблук, или он расшатался, значит, готовьтесь к плохим новостям или финансовым проблемам.  

4

Если вы сломали каблук, когда он застрял в ямке или между плитами, то радуйтесь – вас ждут отличные новости, и деньги внезапно на вас свалятся.  А тому, кто умудриться ещё и подвернуть ногу стоит готовиться — к романтическому знакомству.

5

Эта примета сбывается всегда: если вы внезапно вступили в фекалии, то ждите прибыли.

6

Если вы случайно потеряли обувь – в дороге, во время переезда – то не отчаивайтесь, это хорошая примета, которая говорит о том, что из вашей жизни надолго исчезнут неприятности.

Читайте такжеМода 2020 весна-лето: в моду вернулись "папины" сандалии и шлепанцы - фотоНапомним, ранее сообщалось, желтая обувь – это must have весны 2020: кроссовки, туфли, босоножки, ботинки, полусапожки – да все, что найдете, если цвет желтый – вы будете в тренде!

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