Будет очень непросто: три знака зодиака в октябре ожидают трудности

Углубляясь в гороскоп на октябрь 2023 года, становится ясно, что трем знакам зодиака предстоит отправиться в бурное путешествие.
Хотя есть те, кто насладится радостями наступающего месяца, другие столкнутся с испытаниями и невзгодами, которые ждут впереди.
Возможны изменения
Рыбы, погружаясь в глубины октября, важно подготовиться к глубокому самоанализу и возможным изменениям в ваших отношениях. Правда, которая стоит между вами и другим человеком, может всплыть на поверхность, и хотя это может быть не самый приятный опыт, знайте, что у вас есть силы противостоять этим откровениям. Динамика ваших отношений может претерпеть значительные изменения, что побудит вас переоценить опоры, на которых они основаны.
Переоценка ценностей
Скорпион, в предстоящем месяце вы можете время от времени испытывать волны нестабильности.
Выравнивание небесных тел направляет вас к фазе, характеризующейся смятением и упадком. Нет ничего необычного в том, что месяц начался на бесперспективной ноте, когда основная тяжесть этих проблем приходится на вашу самооценку.
В этот период вы можете почувствовать себя менее приземленным, чем хотелось бы, что побудит вас пересмотреть свой взгляд на потребности и приоритеты.
Постоянные проблемы
Стрелец, в течение этого месяца вы можете столкнуться с собственным личным кризисом.
Приливы и отливы жизни несут в себе возможность того, что конфликты, которые когда-то считались разрешенными, могут вновь всплыть на поверхность, представляя собой постоянные проблемы.
Эта фаза упадка может пролить свет на вопросы, связанные с близостью и эмоциональными связями.
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