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Будет очень непросто: три знака зодиака в октябре ожидают трудности

Елизавета Бельмас
6 октября 2023, 16:55 обновлено 6 октября, 17:37
Астрологи рассказали, кому из представителей зодиакального круга в октябре предстоит пережить испытания.
Три знака зодиака в октябре ожидают трудности
Три знака зодиака в октябре ожидают трудности / коллаж:Главред, фото: pixabay

Углубляясь в гороскоп на октябрь 2023 года, становится ясно, что трем знакам зодиака предстоит отправиться в бурное путешествие.

Хотя есть те, кто насладится радостями наступающего месяца, другие столкнутся с испытаниями и невзгодами, которые ждут впереди.

Возможны изменения

Рыбы, погружаясь в глубины октября, важно подготовиться к глубокому самоанализу и возможным изменениям в ваших отношениях. Правда, которая стоит между вами и другим человеком, может всплыть на поверхность, и хотя это может быть не самый приятный опыт, знайте, что у вас есть силы противостоять этим откровениям. Динамика ваших отношений может претерпеть значительные изменения, что побудит вас переоценить опоры, на которых они основаны.

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Переоценка ценностей

Скорпион, в предстоящем месяце вы можете время от времени испытывать волны нестабильности.

Выравнивание небесных тел направляет вас к фазе, характеризующейся смятением и упадком. Нет ничего необычного в том, что месяц начался на бесперспективной ноте, когда основная тяжесть этих проблем приходится на вашу самооценку.

В этот период вы можете почувствовать себя менее приземленным, чем хотелось бы, что побудит вас пересмотреть свой взгляд на потребности и приоритеты.

Постоянные проблемы

Стрелец, в течение этого месяца вы можете столкнуться с собственным личным кризисом.

Приливы и отливы жизни несут в себе возможность того, что конфликты, которые когда-то считались разрешенными, могут вновь всплыть на поверхность, представляя собой постоянные проблемы.

Эта фаза упадка может пролить свет на вопросы, связанные с близостью и эмоциональными связями.

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