Церковный праздник 10 февраля: что нельзя одалживать на святого Харлампия

Сегодня не рекомендуется заниматься физическим трудом, особенно для мужчин.

https://glavred.info/life/cerkovnyy-prazdnik-10-fevralya-chto-nelzya-odalzhivat-na-svyatogo-harlamiya-10540262.html Ссылка скопирована

Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото freepik, tatmitropolia

10 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти священномученика Харлампия.

Какой праздник 10 февраля

Праздники в мире:

видео дня

Китайский Новый год

Всемирный день кино

Церковный праздник 10 февраля

10 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти священномученика Харлампия.

Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос, а также три жены мученицы, пострадали в 202 году за свою веру во Христа. Харалампий, проповедуя Христианство, был арестован по приказу правителя Лукиана и подвергнут жестоким пыткам. Не побоявшись мучений, он твердо исповедовал свою веру, что вдохновило двух воинов, Порфирия и Ваптоса, также принять Христа и быть усеченными мечом.

Святого Харалампия пытали различными способами, но он оставался невредим благодаря Божьей помощи. Его молитвы приводили к чудесам, привлекая к вере множество людей, включая даже дочь императора, Галину. Однако император Септимий Север и его вельможа Крисп остались непоколебимы в своем неверии и приказали убить святого. Во время своей последней молитвы Харалампий увидел Спасителя и принял мирную кончину.

Мощи святого Харалампия находятся в разных местах, включая монастыри в Греции и на Афоне.

Что нельзя делать 10 февраля

Сегодня не рекомендуется заниматься физическим трудом, особенно для мужчин. Не следует употреблять раков, рыбу и другие морепродукты, так как считается, что они могут вызвать заболевания. Не рекомендуется одалживать хлеб или соль, иначе в следующем году можно оказаться в финансовых трудностях.

Именины 10 февраля

10 февраля День Ангела отмечают: Ефрем, Георгий, Исаакий, Феодосий, Домна, Маркияна.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.