Церковный праздник 10 февраля: что нельзя одалживать на святого Харлампия

10 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти священномученика Харлампия.
Какой праздник 10 февраля
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Церковный праздник 10 февраля
10 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти священномученика Харлампия.
Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос, а также три жены мученицы, пострадали в 202 году за свою веру во Христа. Харалампий, проповедуя Христианство, был арестован по приказу правителя Лукиана и подвергнут жестоким пыткам. Не побоявшись мучений, он твердо исповедовал свою веру, что вдохновило двух воинов, Порфирия и Ваптоса, также принять Христа и быть усеченными мечом.
Святого Харалампия пытали различными способами, но он оставался невредим благодаря Божьей помощи. Его молитвы приводили к чудесам, привлекая к вере множество людей, включая даже дочь императора, Галину. Однако император Септимий Север и его вельможа Крисп остались непоколебимы в своем неверии и приказали убить святого. Во время своей последней молитвы Харалампий увидел Спасителя и принял мирную кончину.
Мощи святого Харалампия находятся в разных местах, включая монастыри в Греции и на Афоне.
Что нельзя делать 10 февраля
Сегодня не рекомендуется заниматься физическим трудом, особенно для мужчин. Не следует употреблять раков, рыбу и другие морепродукты, так как считается, что они могут вызвать заболевания. Не рекомендуется одалживать хлеб или соль, иначе в следующем году можно оказаться в финансовых трудностях.
Именины 10 февраля
10 февраля День Ангела отмечают: Ефрем, Георгий, Исаакий, Феодосий, Домна, Маркияна.
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