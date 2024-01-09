УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Церковный праздник 10 января: что нельзя выбрасывать в день памяти Григория Нисского

Лидия Неплях
9 января 2024, 11:03
Не следует заниматься тяжелым трудом, так как это может привести к финансовым трудностям.
Какой праздник 10 января
Какой праздник 10 января / Коллаж Главред, фото Азбука, flickr (Daniel Lugo)

10 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святителя Григория Нисского.

Какой праздник 10 января

Праздники в мире:

видео дня
  • Всемирный день метро

Церковный праздник 10 января

10 января по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти святителя Григория Нисского.

Святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого и родился в период интенсивных арианских споров. Получив отличное образование, он стал наставником красноречия и в 372 году был рукоположен святым Василием в епископа города Ниссы.

Святой Григорий активно боролся с арианской ересью вместе со своим братом, сталкиваясь с гонениями со стороны ариан. В 376 году его ложно обвинили в неправильном управлении церковным имуществом, и он был изгнан в Анкиру. Хотя был временно смещен с кафедры арианскими епископами, он продолжал поддерживать православие, переезжая из места в место.

После смерти царя Валента в 378 году Григорий был возвращен на свою кафедру и активно участвовал в церковных делах. В 379 году скончался его брат Василий Великий, что стало для него тяжелым испытанием. Он написал надгробное слово брату и завершил описание шести дней творения, известное как "Шестоднев".

Григорий участвовал в Антиохийском Соборе 379 года, противостоя врагам непорочного девства Божией Матери. Затем был избран для обозрения церквей в Аравии и Палестине, утвердив православное учение о Пресвятой Богородице. В 381 году принимал активное участие во II Вселенском Соборе, который дополнил Никейский Символ веры, противостоя арианской ереси Македония.

Григорий Нисский также утвердил в сане Константинопольского архипастыря святого Григория Богослова. В последующие годы он участвовал в нескольких соборах, решая церковные вопросы в различных областях. Обладая глубоким философским даром, святитель Григорий оставил после себя много сочинений догматического характера, проявив себя как видный богослов и деятель христианской мысли IV века.

Что нельзя делать 10 января

Не следует заниматься тяжелым трудом, так как это может привести к финансовым трудностям. Не рекомендуется выбрасывать мусор в этот день, так как это может сорвать удачу. Нецелесообразно иметь отрицательные мысли о других и использовать нецензурные выражения. Не рекомендуется предсказывать будущее.

Именины 10 января

10 января День Ангела отмечают: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
календарь праздников
Реклама

Главное за день

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

11:49 Украина
Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:31 Украина
РФ бьет по Украине новыми дронами Shahed: в Сети рассказали подробности

РФ бьет по Украине новыми дронами Shahed: в Сети рассказали подробности

09:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:49

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

11:47

Месть за "Киевстар": хакеры оставили Москву без интернетаФото

11:37

Верховная Рада рассмотрит пять версий законопроекта о мобилизации: детали

11:31

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:25

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Драконы - слушайте сердце, Петухи не торопитесь

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
11:21

Восточные сказки: (не)разведенный Налчаджиоглу привез новую любовницу на родину

11:03

Церковный праздник 10 января: что нельзя выбрасывать в день памяти Григория Нисского

11:00

До выборов в РФ Путин хочет присоединить еще две области Украины - эксперт

10:58

Вылавливать ложкой не нужно: как убрать всю пенку c бульона за один раз

Реклама
10:45

"Ситуация не патовая": в Раде прокомментировали ход боевых действий на фронте

10:43

Взрывчатку прикрепили на вагоны: на Урале прогремели взрывы на железной дороге

10:39

В Украине подорожал стратегически важный продукт: как изменилась цена

10:17

Что будет, если пользоваться телефоном во время зарядки: как не испортить батарею

10:16

Сколько еще армия РФ сможет наступать: назван крайний срок

09:56

Как удалить пятна с белой одежды за считанные минуты: мужчина показал чудо-средство

09:56

РФ бьет по Украине новыми дронами Shahed: в Сети рассказали подробности

09:42

"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ саркастически отказал Нетаньяху в помощи

09:32

Как выбрать идеальный пуховик на зиму 2024: советы модного дизайнера

09:28

Россияне потеряют стратегический город: полковник ВСУ раскрыл детали боев на юге

08:54

Что будет, если съесть 1 кг мандаринов: доктор Габорец удивил ответомВидео

Реклама
08:39

"Страдает окружающая среда": Украина потребует от России €56 млрд евро

08:38

В Украину идет новая волна похолодания: когда мороз даст украинцам "передышку"

08:29

Производство оружия и технологий для Украины: в Белом доме провели важные переговоры

08:10

Кто вынесет Нетаньяху из политики прямо в тюрьмумнение

08:00

Китайский Новый год 10 февраля: как встречать год Дракона и что подарить близкимЭксклюзив

07:28

Зеленский планирует визит в Швейцарию и участие в форуме в Давосе — СМИ

06:55

Оккупанты незначительно продвинулись в районе Донецка - ISW

06:20

Только чрезвычайно способные люди найдут животное за 12 секунд: сложная загадка

06:10

О войне. Прогноз на 2024 годмнение

05:30

Невероятно простой рецепт: как приготовить вкуснейший сыр Филадельфия в домашних условиях

04:55

Тоня Матвиенко похвасталась похудением на пляже в Дубае

04:30

Угроза захвата двух городов на востоке: раскрыт сценарий внезапной атаки РФ

03:50

Как запечь яблоки в микроволновой печи: 8 главных правил для идеального десерта

03:25

Лишь немногие смогут найти воздушный шар: головоломка для самых внимательных

03:03

Опытные кулинары рассыпают рис на противне во время жарки мяса: для чего они так делают

02:26

Только 2% гениев решат головоломку: нужно найти клубнику среди арбузов

01:36

Эксперт рассказал, сможет ли Северная Корея разжечь большую войну на Дальнем Востоке

00:18

В Раде не могут договориться из-за законопроекта о мобилизации: спорят по 3 вопросам

08 января, понедельник
23:38

Полиция задержала эпатажную звезду "Х-Фактора" Андрея Мацевко

23:21

Зеленский определил переговорщиков Украины о гарантиях безопасности: кто попал в список

Реклама
23:17

От чеснока и лука до перца: лучшие семена для выращивания рассады в январе

22:45

Выявили нарушений на 10 миллиардов: Умеров рассказал о разоблачении схем в Минобороны

22:29

Более 1 миллиона дронов для ВСУ: Федоров оценил возможности Украины

22:11

Поставок недостаточно: Шольц сделал важное заявление о помощи Украине

21:37

23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца

21:19

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

21:12

Почему в некоторых сырах есть дыры: сыровары раскрыли секрет

21:10

Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

21:01

Вы наверняка их не убираете: эксперт по уборке рассказала про самые грязные места в доме, которые люди пропускают во время уборки

20:49

Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять