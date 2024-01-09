Церковный праздник 10 января: что нельзя выбрасывать в день памяти Григория Нисского

Не следует заниматься тяжелым трудом, так как это может привести к финансовым трудностям.

https://glavred.info/life/cerkovnyy-prazdnik-10-yanvarya-chto-nelzya-vybrasyvat-v-den-pamyati-grigoriya-nisskogo-10531796.html Ссылка скопирована

Какой праздник 10 января / Коллаж Главред, фото Азбука, flickr (Daniel Lugo)

10 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святителя Григория Нисского.

Какой праздник 10 января

Праздники в мире:

видео дня

Всемирный день метро

Церковный праздник 10 января

10 января по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти святителя Григория Нисского.

Святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого и родился в период интенсивных арианских споров. Получив отличное образование, он стал наставником красноречия и в 372 году был рукоположен святым Василием в епископа города Ниссы.

Святой Григорий активно боролся с арианской ересью вместе со своим братом, сталкиваясь с гонениями со стороны ариан. В 376 году его ложно обвинили в неправильном управлении церковным имуществом, и он был изгнан в Анкиру. Хотя был временно смещен с кафедры арианскими епископами, он продолжал поддерживать православие, переезжая из места в место.

После смерти царя Валента в 378 году Григорий был возвращен на свою кафедру и активно участвовал в церковных делах. В 379 году скончался его брат Василий Великий, что стало для него тяжелым испытанием. Он написал надгробное слово брату и завершил описание шести дней творения, известное как "Шестоднев".

Григорий участвовал в Антиохийском Соборе 379 года, противостоя врагам непорочного девства Божией Матери. Затем был избран для обозрения церквей в Аравии и Палестине, утвердив православное учение о Пресвятой Богородице. В 381 году принимал активное участие во II Вселенском Соборе, который дополнил Никейский Символ веры, противостоя арианской ереси Македония.

Григорий Нисский также утвердил в сане Константинопольского архипастыря святого Григория Богослова. В последующие годы он участвовал в нескольких соборах, решая церковные вопросы в различных областях. Обладая глубоким философским даром, святитель Григорий оставил после себя много сочинений догматического характера, проявив себя как видный богослов и деятель христианской мысли IV века.

Что нельзя делать 10 января

Не следует заниматься тяжелым трудом, так как это может привести к финансовым трудностям. Не рекомендуется выбрасывать мусор в этот день, так как это может сорвать удачу. Нецелесообразно иметь отрицательные мысли о других и использовать нецензурные выражения. Не рекомендуется предсказывать будущее.

Именины 10 января

10 января День Ангела отмечают: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.