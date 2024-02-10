Церковный праздник 11 февраля: почему нельзя экономить на питании животных

Настоятельно запрещено зарезать корову сегодня.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (Kumon)

11 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти епископа Власия Севастийского.

Какой праздник 11 февраля

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Церковный праздник 11 февраля

11 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти епископа Власия Севастийского.

Со своей ранней молодости Святой Власий проявлял кротость и благочестие. Жители Севастии, высоко ценив его добродетели, избрали его своим епископом, и он с гордостью принял это звание. Однако пришло время жестоких гонений под правлением Диоклитиана. Вспоминая о своих обязанностях, Власий утешал страдающих и гонимых, посещал темницы, но не предавал себя мучителям, зная, что его жизнь важна для его стада.

Когда христиане покинули город, он также ушел и укрылся в пещере. Здесь он проводил дни в молитве и посте во время гонений в Ликинии. Однажды языческие воины обнаружили его и отвели к правителю. Первоначально правитель мягко уговаривал Власия принести жертву идолам, но, видя его непоколебимость, приказал жестоко избить его палками и заключить в темницу. Когда одна благочестивая вдова услышала об этом, она принялась за дело: заколола свинью, сварила ее и, взяв плоды и овощи, отнесла пищу святому в темницу. Благодаря ее доброте и милосердию, Власий выразил свою благодарность и благословил ее, сказав: "Каждый год, в память обо мне, действуй так, и ничего не будет недоставать в твоем доме".

Мучитель вновь вызвал Власия на суд. Но ни пытки, ни мольбы не могли подорвать его веру. Такая стойкость потрясла семерых христианок, которые ранее были присутствовавши, что они открыто признались в своей вере в Христа и были подвергнуты бесчеловечным мучениям.

После мучений Святой Власий был обезглавлен.

Что нельзя делать 11 февраля

В старые времена люди стремились воздерживаться от работы в этот день, считая, что это помогает избежать несчастий с коровами. Настоятельно запрещено зарезать корову сегодня. Также не следует оставлять домашний скот голодным, поскольку согласно древнему поверью, тот, кто экономит на кормлении животных, может столкнуться с их болезнями. В этот день также не принято заниматься прядением.

Именины 11 февраля

11 февраля День Ангела отмечают: Герасим, Афраат, Игнатий, Дмитрий, Лука, Лаврентий, Роман, Юлиан, Иаков, Иона.

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