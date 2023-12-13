Церковный праздник 14 декабря: пить, спорить и есть мясо в этот день строго запрещено

14 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника.
Какой праздник 14 декабря
Праздники в Украине:
- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Праздники в мире:
- Международный день обезьян
- Национальный день печенья и соуса в США
Церковный праздник 14 декабря
14 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника.
Святые мученики Фирс, Левкий и Каллиник пострадали за Христа в период правления императора Декия (249–251) в Кесарии Вифинской. Святой Левкий, осудивший правителя Кумврикии за несправедливые преследования христиан, после пыток был казнен мечом. Святой Фирс, подвергнутый жесточайшим пыткам и мучениям, благодаря воле Божьей прошел через них невредимо и мирно скончался. Каллиник, прежде языческий жрец, обратился к вере в Христа, впечатленный мужеством и чудесами святого Фирса, и смело исповедал истинную веру, за что был также казнен мечом.
Что нельзя делать 14 декабря
То, что не рекомендуется сегодня:
- употреблять алкоголь;
- сквернословить, ругаться и спорить, особенно с родственниками;
- употреблять мясные и молочные продукты, а также нарушать другие правила поста;
- отказывать в помощи.
Именины 14 декабря
14 декабря День Ангела отмечают владельцы таких имен Антон и Дмитрий.
Читайте также:
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Девы - держите тайны в секрете, Близнецы решат проблемы
- Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 декабря: Водолею - нерешительность, Козерогу - много внимания
- Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Раку - вскружит голову, Стрельцу - неопределенность