Церковный праздник 14 декабря: пить, спорить и есть мясо в этот день строго запрещено

В Украине в этот день чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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Церковный праздник 14 декабря / Колаж Главред, фото days.pravoslavie, flickr (Brook-Ward)

14 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника.

Какой праздник 14 декабря

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День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

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Церковный праздник 14 декабря

14 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника.

Святые мученики Фирс, Левкий и Каллиник пострадали за Христа в период правления императора Декия (249–251) в Кесарии Вифинской. Святой Левкий, осудивший правителя Кумврикии за несправедливые преследования христиан, после пыток был казнен мечом. Святой Фирс, подвергнутый жесточайшим пыткам и мучениям, благодаря воле Божьей прошел через них невредимо и мирно скончался. Каллиник, прежде языческий жрец, обратился к вере в Христа, впечатленный мужеством и чудесами святого Фирса, и смело исповедал истинную веру, за что был также казнен мечом.

Что нельзя делать 14 декабря

То, что не рекомендуется сегодня:

употреблять алкоголь;

сквернословить, ругаться и спорить, особенно с родственниками;

употреблять мясные и молочные продукты, а также нарушать другие правила поста;

отказывать в помощи.

Именины 14 декабря

14 декабря День Ангела отмечают владельцы таких имен Антон и Дмитрий.

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