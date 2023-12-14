Церковный праздник 15 декабря: какие запреты стоит соблюдать, чтобы не накликать беду

В этот день много представителей мужского пола празднуют именины.

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Церковный праздник 15 декабря / Колаж Главред, фото days.pravoslavie, flickr (h0lydevil)

15 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день священномученика Елевферия, епископа Илирийского.

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Церковный праздник 15 декабря

15 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день священномученика Елевферия, епископа Илирийского.

Святой Елевферий, сын выдающегося римского гражданина, воспитывался в духе христианского благочестия, вдохновленного своей матерью. Его добродетели были настолько высоки, что уже в возрасте двадцати лет он был назначен епископом Иллирийским. При императоре Адриане (II в.) святой Елевферий, смело проповедовавший Христа, был подвергнут мучениям и обезглавлен в Риме вместе со своей матерью, святой Анфией.

Мощи священномученика Елевферия находятся в храме Успения в районе Неа Иониа. Елевферий, иерарх ранней Церкви, понес мученическую кончину в период правления римского императора Адриана (117-138 г.). Согласно легенде, он родился в Риме, где его отец занимал высокий пост при дворе. После смерти отца, мать Елевферия, Анфия, вместе с маленьким сыном присоединилась к христианской общине, помогая ученикам апостола Павла. Елевферий был воспитан и помощью епископа Рима Анаклета, а в юном возрасте он был посвящен в епископы.

Святой отправился на служение в Авлону (Влора, Албания) и стал известен своими чудесами и благочестивостью. Римские власти начали препятствовать его деятельности, и в конце концов, по приказу императора Адриана, Елевферия взяли под стражу. Центурион Феликс, пришедший взять его, после проповеди сам решил принять Христианство и привел епископа в Рим.

Елевферия подвергли мучениям, наблюдаемым правителем Хорибусом. После неудачных пыток, правитель и центурион также приняли Христианство. Епископ Елевферий, Феликс, Хорибус и еще несколько человек были обезглавлены. Мать святого, Анфия, также была казнена. Это произошло в 120 году от Рождества Христова. Мощи святого и его матери были перевезены в Авлон, где они почитаются. Римляне отмечают их память 18 апреля, а в православной Церкви служба посвящена им 15 декабря.

Места, где хранятся части мощей святого Елевферия, включают итальянский город Реати и церковь Успения в Неа Ионии в Афинах. Говорят, что в городе Влора также сохранилась частица его мощей, где происходят чудеса по молитвам святого. Святые Елевферий и Анфия считаются покровителями беременных женщин и рожениц.

Что нельзя делать 15 декабря

Список запретов на этот день:

не стричь ногти и волосы, так как согласно славянским представлениям, это может укоротить жизнь;

избегать подбора незнакомых предметов на улице;

ограничивать физическую активность и воздерживаться от тяжелой работы;

не начинать новые дела;

рекомендуется избегать лени, находить баланс и вести умеренный образ жизни.

Именины 15 декабря

15 декабря День Ангела отмечают владельцы таких имен Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара и Федор.

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