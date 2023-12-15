Церковный праздник 16 декабря: что запрещено в день памяти блаженной Феофании и пророка Агея

16 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день священномученика день памяти блаженной царицы Феофании Византийской и памяти пророка Агея.
Какой праздник 16 декабря
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Церковный праздник 16 декабря
16 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти блаженной царицы Феофании Византийской.
Блаженная царица Феофания была второй женой императора Льва VI Философа и правила в Византийской империи в IX веке. После смерти мужа в 912 году, она стала регентшей для своего малолетнего сына Константина VII. Её регентство продолжалось до 919 года.
Феофания была известна своими благотворительными деяниями и поддержкой искусства. Она активно участвовала в строительстве церквей и монастырей. Также она заботилась о сохранении культурного наследия и поддерживала образование.
Её влияние на политику Византии было существенным, и она была активно вовлечена в дела государства в период перехода власти от её мужа к сыну. В исторических источниках её часто описывают как решительную и мудрую правительницу.
После своей смерти в 922 году Феофания была объявлена блаженной, и её память чествуется в православной церкви. Её вклад в историю и культуру Византии остается важным аспектом изучения этого периода.
Также 16 декабря в Украине - день памяти пророка Агея.
Пророк Агей - фигура из Старого Завета Библии. Его книга, названная по его имени, входит в Двенадцатикнижие. Пророк Агей жил в период после возвращения израильтян из Вавилонского плена и активно предостерегал их о необходимости восстановления храма в Иерусалиме.
Основным содержанием послания пророка Агея было призывать израильтян не откладывать строительство Храма и напоминать им о важности служения Богу. Пророк обещал Божье благословение и защиту тем, кто будет предан исполнению этого священного дела.
Пророчества Агея сосредотачиваются на духовных и нравственных аспектах, связанных с восстановлением Храма в Иерусалиме, и напоминают о важности посвящения своей жизни служению Богу.
Что нельзя делать 16 декабря
Не выбирайте одежду красного оттенка и воздерживайтесь от частого взгляда в зеркало, чтобы избежать ненужных проблем. Не следует доверять советам тех, кто не является вашими кровными родственниками. Не рекомендуется носить одежду наизнанку, и если так случилось, то немедленно стоит переодеться.
Именины 16 декабря
16 декабря День Ангела отмечают владельцы таких имен Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.
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