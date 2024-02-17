Церковный праздник 18 февраля: почему в этот день нельзя идти в гости

Мы расскажем, какой праздник 18 февраля и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 18 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

18 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 18 февраля отмечают несколько праздников:

Всемирный день китов видео дня

День батарейки

Всемирный день дегустации вина

Церковный праздник завтра

18 февраля - последнее воскресенье перед подготовкой к Великому посту или Неделя о Закхее. Уже в следующее воскресенье начнутся богослужения с использованием Постной Триоди.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

много работать

переедать и злоупотреблять алкоголем

ходить в гости.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 18 февраля празднуют Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия.

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