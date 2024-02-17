Церковный праздник 18 февраля: почему в этот день нельзя идти в гости

Мы расскажем, какой праздник 18 февраля и что нельзя делать в этот день.
18 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 18 февраля отмечают несколько праздников:
Всемирный день китоввидео дня
День батарейки
Всемирный день дегустации вина
Церковный праздник завтра
18 февраля - последнее воскресенье перед подготовкой к Великому посту или Неделя о Закхее. Уже в следующее воскресенье начнутся богослужения с использованием Постной Триоди.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
много работать
переедать и злоупотреблять алкоголем
ходить в гости.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 18 февраля празднуют Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия.
Вам может быть интересно:
- К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета
- К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета
- Если в доме появилась чужая вещь: что делать и как избежать беды
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.