Церковный праздник 19 февраля: чего стоит избегать в день святых Архипа и Филимона

Не допускается употребление алкогольных напитков в этот день.

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Какой завтра день / Коллаж Главред, фото uanews.net, flickr (Ihor Hlukhoi)

19 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии.

Какой праздник 19 февраля

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Церковный праздник 19 февраля

19 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии.

Святой апостол Филимон и его супруга Апфия проживали в городе Колоссы во Фригии. После принятия Крещения от апостола Павла они превратили свой дом в место молитвы, где собирались верующие колоссяне для богослужений, а также посвятили себя служению больным и нуждающимся. Апостол Филимон был назначен епископом города Газы и распространял Евангелие по всей Фригии под руководством апостола Павла. Павел направил ему послание, в котором приветствует Филимона, его супругу Апфию, соратника Архиппа и домашнюю церковь.

В период преследования во времена Нерона (54–68 гг.), святые Филимон, Апфия и святой апостол Архипп стали мучениками. Во время языческого праздника толпа напала на христианский храм, где проводилось богослужение. Все разбежались в страхе, остались только святые Филимон, Архипп и Апфия, которых схватили и доставили к градоначальнику. Архиппа толпа избила и ранила ножами, и он скончался по пути на суд. Филимона и Апфию, по приговору правителя, побили камнями.

Что нельзя делать 19 февраля

Лучше избегать вредной и жирной пищи. Необходимо оказывать помощь тем, кто обратился к вам за ней. Не допускается употребление алкогольных напитков.

Именины 19 февраля

19 февраля День Ангела отмечают: Василий, Вукол, Иван, Евласий, Максим, Фауст, Фотий, Феофил, Юлиан, Кристина, Марфа, Мария, Дорофея.

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