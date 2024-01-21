Церковный праздник 22 января: от чего воздержаться в день святого апостола Тимофея

Тимофей был преданным учеником и сотрудником Павла в проповеди Евангелия.

https://glavred.info/life/cerkovnyy-prazdnik-22-yanvarya-ot-chego-vozderzhatsya-v-den-svyatogo-apostola-timofeya-10534937.html Ссылка скопирована

Какой день 22 января / Коллаж Главред, фото new.meduniv.lviv.ua, al-eparhiya

22 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого апостола Тимофея.

Какой праздник 22 января

Праздники в Украине:

видео дня

День Соборности Украины

Церковный праздник 22 января

22 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого апостола Тимофея.

Святой апостол Тимофей, родом из Ликаонского города Листры в Малой Азии, принял христианство в 52 году от апостола Павла. В молодости Тимофей уверовал в Христа вместе с матерью Евникой и бабушкой Лоидой после исцеления хромого в Листре.

Тимофей стал преданным учеником и сотрудником Павла в проповеди Евангелия. В 65 году Павел посвятил его епископом Ефесской Церкви. В своей темнице в Риме перед мученичеством, Павел призвал Тимофея на последнее свидание, выражая любовь и благодарность за верность.

Святой Тимофей активно противостоял языческим обрядам в Ефесе, принося свою жизнь в жертву за веру в Христа. Он умер мученической смертью в 80 году. В IV веке его мощи были перенесены в Царьград, где они почитаются как святые среди семидесяти апостолов.

Что нельзя делать 22 января

В этот день женщины отказывались от стрижки волос, так как существовало поверие в то, что это может привести к неудачам в любви. Также было запрещено Тимофею проявлять лень, особенно в отношении домашних обязанностей, чтобы избежать возможных неприятностей.

Именины 22 января

22 января День Ангела отмечают: Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков, Ян.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.