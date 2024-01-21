Церковный праздник 22 января: от чего воздержаться в день святого апостола Тимофея

22 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого апостола Тимофея.
Какой праздник 22 января
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Церковный праздник 22 января
22 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого апостола Тимофея.
Святой апостол Тимофей, родом из Ликаонского города Листры в Малой Азии, принял христианство в 52 году от апостола Павла. В молодости Тимофей уверовал в Христа вместе с матерью Евникой и бабушкой Лоидой после исцеления хромого в Листре.
Тимофей стал преданным учеником и сотрудником Павла в проповеди Евангелия. В 65 году Павел посвятил его епископом Ефесской Церкви. В своей темнице в Риме перед мученичеством, Павел призвал Тимофея на последнее свидание, выражая любовь и благодарность за верность.
Святой Тимофей активно противостоял языческим обрядам в Ефесе, принося свою жизнь в жертву за веру в Христа. Он умер мученической смертью в 80 году. В IV веке его мощи были перенесены в Царьград, где они почитаются как святые среди семидесяти апостолов.
Что нельзя делать 22 января
В этот день женщины отказывались от стрижки волос, так как существовало поверие в то, что это может привести к неудачам в любви. Также было запрещено Тимофею проявлять лень, особенно в отношении домашних обязанностей, чтобы избежать возможных неприятностей.
Именины 22 января
22 января День Ангела отмечают: Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков, Ян.
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