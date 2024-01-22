Церковный праздник 23 января: что приведет к несчастью в день памяти св. Климента

Согласно народным уверениям, в этот день не рекомендуется наблюдать за падающими звездами.

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Какой день 23 января / Коллаж Главред, фото flickr (Antonio), pravlife

23 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого Климента и ученика его Агафангела.

Какой праздник 23 января

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Церковный праздник 23 января

23 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого Климента и ученика его Агафангела.

Святой Климент, живший в IV веке, рос в семье, придерживавшейся христианских убеждений. В период голода в Галатии язычники начали оставлять своих детей, именно тогда Климент принимал их в свой дом, наставляя в духе благочестивой жизни. Это привело к тому, что его избрали чтецом, затем рукоположили диаконом и пресвитером. Кроме того, он успешно привлек многих поклонников идолов к вере в Христа.

В период гонений на христиан, инициированных царем Диоклетианом, Климента вызвали к себе с целью убедить его отречься от веры. Он не согласился, долго мучили, но он оставался стойким. Затем его посадили в темницу, предназначенную для христиан. Позднее Климента отправили к императору Максимиану, чтобы тот убедился в том, что мученик не погибает от пыток.

Святого Климента и его ученика Агафангела подвергли изощренным пыткам, но они оставались невредимыми. Не зная, как поступить с христианами, Максимиан приказал отсечь им головы. После смерти императора голова была отрублена Агафангелу, а Климент, хотя и остался в живых, предсказал своей общине, что его тоже ждет смерть. Пророчество сбылось, и святой также был обезглавлен воинами.

Что нельзя делать 23 января

Согласно народным уверениям, в этот день не рекомендуется наблюдать за падающими звездами. Предания гласят, что нарушение этого запрета может привести к несчастью или даже скорой смерти для тех, кто осмелится нарушить запрет. Также стоит избегать купания, поскольку считается, что в ближайшем будущем вам самим придется нуждаться в том, в чем вы были скупными по отношению к другим. Пренебрежение ленью, по поверьям, может привести к бедствиям и краху в различных важных сферах вашей жизни.

Именины 23 января

23 января День Ангела отмечают: Геннадий, Клим, Серафим, Теодор, Федор, Евдокия, Екатерина, Катарина, Милица.

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