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Церковный праздник 26 февраля: в этот день нельзя есть 4 продукта

Сергей Кущ
25 февраля 2024, 12:48
Мы расскажем, какой праздник 26 февраля и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 26 февраля
Церковный праздник 26 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

26 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 26 февраля отмечают несколько праздников:

  • Всемирный день фисташки

    видео дня

  • День карнавала

  • День сопротивления оккупации Крыма (в этот день в 2014 в Симферополе состоялся митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма)

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

26 февраля почитают память святителя Порфирия, архиепископа Газского. Он родился около 346 года в Фессалониках, в Македонии. В двадцать пять лет он оставил родину и отправился в Египет, где подвизался на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого.

Там он встретился с блаженным Иеронимом, посещавшим в то время египетские монастыри. И вместе с ним отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и Животворящему Кресту Господню, после чего поселился в пустыне Иорданской для молитвенного и постнического подвига.

Там святой Порфирий впал в тяжкий недуг. Для исцеления он решил идти к святым местам Иерусалима. Однажды, когда он в полном расслаблении и забытьи лежал у подножия Голгофы, Господь посетил Своего раба в спасительном сновидении.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • нельзя есть рыбу, мясо, молочные продукты и яйца.

  • нельзя в этот день сажать не плодовые деревья, например, жасмин и сирень.

  • плавать и окунаться в реке в этот день. Считается, что человек, который это сделает, начнет в старости терять память.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 26 февраля празднуют Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Евлогий, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартиниан, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Онисим, Павел, Парфений, Прискилла, Светлана, Сильвестр, Симеон, Тимофей, Юстиниан.

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