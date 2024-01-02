Церковный праздник 3 января: не желайте никому здоровья и счастья в этот день

Мы расскажем, какой праздник 3 января и что нельзя делать в этот день.

https://glavred.info/life/cerkovnyy-prazdnik-3-yanvarya-ne-zhelayte-nikomu-zdorovya-i-schastya-v-etot-den-10529876.html Ссылка скопирована

Церковный праздник 3 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 3 января, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 3 января отмечают несколько праздников:

День соломинки видео дня

День против унижения

Церковный праздник завтра

В этот день христиане чтят память ветхозаветного пророка Малахии, который около 400 года до н.э. пророчествовал о Крестителе и Предтече Иоанне. Кроме того, в этот день верующие почитают мученика Гордия Каппадокийского, который жил в конце III - начале IV веков и пострадал во время правления Ликиния.

В народе праздник получил название Гордеев день, Гордий или Малахий, и имел ряд строгих запретов. Также считалось, что в эту дату на домашний скот могла напасть и убить нечистая сила, поэтому селяне проводили особые обряды для защиты от бесов и ведьм, которые могли через животных сильно напакостить и людям.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

нельзя никому желать здоровья и счастья (результат будет противоположным);

давать пустые обещания, подглядывать и подслушивать (к болезням слуха и зрения).

У кого День ангела завтра?

День Ангела 3 января празднуют Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.