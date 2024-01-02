Церковный праздник 3 января: не желайте никому здоровья и счастья в этот день

Завтра, 3 января, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине 3 января отмечают несколько праздников:
День соломинкивидео дня
День против унижения
Церковный праздник завтра
В этот день христиане чтят память ветхозаветного пророка Малахии, который около 400 года до н.э. пророчествовал о Крестителе и Предтече Иоанне. Кроме того, в этот день верующие почитают мученика Гордия Каппадокийского, который жил в конце III - начале IV веков и пострадал во время правления Ликиния.
В народе праздник получил название Гордеев день, Гордий или Малахий, и имел ряд строгих запретов. Также считалось, что в эту дату на домашний скот могла напасть и убить нечистая сила, поэтому селяне проводили особые обряды для защиты от бесов и ведьм, которые могли через животных сильно напакостить и людям.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
нельзя никому желать здоровья и счастья (результат будет противоположным);
давать пустые обещания, подглядывать и подслушивать (к болезням слуха и зрения).
У кого День ангела завтра?
День Ангела 3 января празднуют Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна.
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