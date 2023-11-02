Чем мыть пол, чтобы был чистым: девушка рассказала, что поможет убирать реже

Чистота в доме - цель практически каждой хозяйки, однако мыть пол не всегда хочется, особенно, когда приходится делать это часто. Мы расскажем, как правильно мыть пол, чтобы он дольше оставался чистым. Блогер-эксперт в ТикТок рассказала о трех секретах чистого пола.
Чем мыть пол, чтобы был чистым - 1 секрет
Одним из главных условий чистого пола является новая швабра. Деревянные швабры с тряпкой чаще оставляют много грязи на полу, они неудобны в использовании и также их довольно тяжело отжимать.
Что добавить в воду для мытья полов чтобы не было разводов - 2 секрет
Для того, чтобы не было разводов, в воду для мытья пола необходимо добавить соль и соду. Эти элементы смягчают жесткую воду предотвращают разводы. На 12 литров воды необходимо класть по две столовых ложки каждого продукта.
Что добавить в воду чтобы полы были чистые и в доме был приятный аромат
Для того, чтобы после уборки ваш дом наполнился не только чистотой, но и приятным ароматом, в воду для мытья необходимо добавить кондиционер для стирки.
Подробнее про уборку пола смотрите в видео:
@onaznaet
А вы как моете пол?♬ оригинальный звук - Любовь и лайфхаки
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