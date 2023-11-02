Чем мыть пол, чтобы был чистым: девушка рассказала, что поможет убирать реже

Мыть полы - не самое любимое занятие любой хозяйки. Однако, если правильно это делать - то убирать придется гораздо реже.

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Чем мыть пол, чтобы был чистым / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Чистота в доме - цель практически каждой хозяйки, однако мыть пол не всегда хочется, особенно, когда приходится делать это часто. Мы расскажем, как правильно мыть пол, чтобы он дольше оставался чистым. Блогер-эксперт в ТикТок рассказала о трех секретах чистого пола.

Чем мыть пол, чтобы был чистым - 1 секрет

Одним из главных условий чистого пола является новая швабра. Деревянные швабры с тряпкой чаще оставляют много грязи на полу, они неудобны в использовании и также их довольно тяжело отжимать.

Что добавить в воду для мытья полов чтобы не было разводов - 2 секрет

Для того, чтобы не было разводов, в воду для мытья пола необходимо добавить соль и соду. Эти элементы смягчают жесткую воду предотвращают разводы. На 12 литров воды необходимо класть по две столовых ложки каждого продукта.

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Что добавить в воду чтобы полы были чистые и в доме был приятный аромат

Для того, чтобы после уборки ваш дом наполнился не только чистотой, но и приятным ароматом, в воду для мытья необходимо добавить кондиционер для стирки.

Подробнее про уборку пола смотрите в видео:

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