Чем полезна квашеная капуста: фитнес-тренер рассказал про "ударные" плюсы

Хруст и приятная сладость, многие любят квашеную капусту именно за эти качество, однако мало кто знает, что квашеная капуста не только вкусная, а и полезная. Мы расскажем, в чем особенность этого продукта.
Чем полезна квашеная капуста
Квашеная капуста является ценным продуктом. Во-первых, она является богатым источником витаминов и минералов, включая витамины групп С и К, а также важные микроэлементы. Квашеная капуста также содержит клетчатку, которая способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. К тому же, она богата антиоксидантами, помогающими организму бороться с вредными свободными радикалами.
Что дает организму квашеная капуста
Квашеная капуста обогащает организм важными элементами, такими как пробиотики и пребиотики, которые влияют на здоровье кишечника. Эти элементы улучшают пищеварение и образование питательных веществ, поддерживая баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.
Сколько в день можно есть квашеной капусты
Дневная норма употребления квашеной капусты может меняться в зависимости от условий организма. Однако обычно рекомендуется употреблять не более 100–150 граммов квашеной капусты в день. Это позволяет получать достаточное количество витаминов и минералов.
Почему квашеная капуста полезнее свежей
Квашеная капуста более полезна, чем свежая, из-за процесса брожения. В процессе брожения капусты молочнокислые бактерии разлагают ее компоненты, обогащая продукт содержащими элементами и усваиваемыми формами витаминов. Это делает квашеную капусту более легкой и богатой пробиотиками, что положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта и иммунитета.
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