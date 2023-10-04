Чем полезна квашеная капуста: фитнес-тренер рассказал про "ударные" плюсы

Главред расскажет, почему квашеная капуста полезнее свежей в некоторых отдельных случаях.

https://glavred.info/life/chem-polezna-kvashenaya-kapusta-fitnes-trener-rasskazal-pro-udarnye-plyusy-10505584.html Ссылка скопирована

Чем полезна квашеная капуста / коллаж: Главред, фото: скриншот

Хруст и приятная сладость, многие любят квашеную капусту именно за эти качество, однако мало кто знает, что квашеная капуста не только вкусная, а и полезная. Мы расскажем, в чем особенность этого продукта.

Чем полезна квашеная капуста

Квашеная капуста является ценным продуктом. Во-первых, она является богатым источником витаминов и минералов, включая витамины групп С и К, а также важные микроэлементы. Квашеная капуста также содержит клетчатку, которая способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. К тому же, она богата антиоксидантами, помогающими организму бороться с вредными свободными радикалами.

Что дает организму квашеная капуста

Квашеная капуста обогащает организм важными элементами, такими как пробиотики и пребиотики, которые влияют на здоровье кишечника. Эти элементы улучшают пищеварение и образование питательных веществ, поддерживая баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.

видео дня

Сколько в день можно есть квашеной капусты

Дневная норма употребления квашеной капусты может меняться в зависимости от условий организма. Однако обычно рекомендуется употреблять не более 100–150 граммов квашеной капусты в день. Это позволяет получать достаточное количество витаминов и минералов.

Почему квашеная капуста полезнее свежей

Квашеная капуста более полезна, чем свежая, из-за процесса брожения. В процессе брожения капусты молочнокислые бактерии разлагают ее компоненты, обогащая продукт содержащими элементами и усваиваемыми формами витаминов. Это делает квашеную капусту более легкой и богатой пробиотиками, что положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта и иммунитета.

Подробнее о том, чем полезная квашеная капуста рассказал фитнес тренер в видео:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.