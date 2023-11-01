Черная пятница 2023: лживый маркетинг или реальные скидки

Главред расскажет, когда черная пятница 2023 и действительно ли компании делают скидки на продукцию в этот день.

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Черная пятница 2023 / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Черная пятница - событие, которое вызывает большое количество споров и недоверия. Однако многие всё же ждут его с нетерпением, чтобы совершить покупки. Мы расскажем, когда черная пятница 2023 в Украине и сколько будет длится период скидок.

Черная пятница 2023 - обман или реальность

Как известно, на грани пересечения осеннего и зимнего сезона, а именно в ноябре всегда проходит черная пятница. В этот ден практически все торговые точки предлагают своим клиентам долгожданные большие скидки на товары. Однако многие граждане разных стран считают, что это всего лиш хороший маркетинговый ход и в этом есть доля правды. Многие недобросовестные компании и впрямь под видом скидок продают товар без скидок. И всё же несмотря на это, в черную пятницу порой можно найти действительно выгодные предложения.

Как долго длится Черная пятница

Как правило, продолжительность распродажи в период Черной пятницы каждый магазин регулирует по своему. Некоторые ритейлы анонсируют скидки толко на один день, кто-то - на три (с пятницы по субботу). Однако обычно Черная пятница длится целую неделю.

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Когда черная пятница 2023 в Украине

Обычно, черная пятница в Украине проходит во второй половине ноября. В 2023 году сезон скидок продлится в неделю с 24 по 30 ноября.

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