УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Черная пятница 2023: лживый маркетинг или реальные скидки

Елизавета Бельмас
1 ноября 2023, 18:27
Главред расскажет, когда черная пятница 2023 и действительно ли компании делают скидки на продукцию в этот день.
Черная пятница 2023
Черная пятница 2023 / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Черная пятница - событие, которое вызывает большое количество споров и недоверия. Однако многие всё же ждут его с нетерпением, чтобы совершить покупки. Мы расскажем, когда черная пятница 2023 в Украине и сколько будет длится период скидок.

Черная пятница 2023 - обман или реальность

Как известно, на грани пересечения осеннего и зимнего сезона, а именно в ноябре всегда проходит черная пятница. В этот ден практически все торговые точки предлагают своим клиентам долгожданные большие скидки на товары. Однако многие граждане разных стран считают, что это всего лиш хороший маркетинговый ход и в этом есть доля правды. Многие недобросовестные компании и впрямь под видом скидок продают товар без скидок. И всё же несмотря на это, в черную пятницу порой можно найти действительно выгодные предложения.

Как долго длится Черная пятница

Как правило, продолжительность распродажи в период Черной пятницы каждый магазин регулирует по своему. Некоторые ритейлы анонсируют скидки толко на один день, кто-то - на три (с пятницы по субботу). Однако обычно Черная пятница длится целую неделю.

видео дня

Когда черная пятница 2023 в Украине

Обычно, черная пятница в Украине проходит во второй половине ноября. В 2023 году сезон скидок продлится в неделю с 24 по 30 ноября.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Черная пятница интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

18:59 Мир
РФ переместила вертолеты Ка-52 и Ми-8 после удара ATACMS: где они теперь

РФ переместила вертолеты Ка-52 и Ми-8 после удара ATACMS: где они теперь

18:30 Украина
Россияне запустили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине

Россияне запустили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине

17:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:17

Появились громкие подробности вчерашних ударов ВСУ по оккупантам в Донецке

19:10

Об Арестовиче и "поражении" в войнемнение

19:01

Как сделать прическу без "бабского" объема: стилист указал на ошибку, которая старит

18:59

ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский

18:30

РФ переместила вертолеты Ка-52 и Ми-8 после удара ATACMS: где они теперь

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
18:27

Черная пятница 2023: лживый маркетинг или реальные скидки

18:25

Кошевой рассекретил, на кого будет учится старшая дочь Варвара

18:01

Шойгу грозит уничтожить F-16 ВСУ "за 20 дней" и пофантазировал об успехах ПВО РФ

17:59

Россияне запустили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине

Реклама
17:47

Командир "исчез" вместе с батальоном: в РФ пытаются скрыть гибель сотни оккупантов от HIMARS

17:46

Жена Сергея Тигипко призналась, что была любовницей еще женатого политика

17:41

Будут ли повестки рассылать на смартфоны: в Минобороны рассказали о смарт-мобилизации

17:35

"Разделяй и властвуй": Ягун объяснил, как противостояние ФСБ и Минобороны повлияет на РФ

17:27

"Невозможно сосчитать": оккупанты серьезно укрепляют линию обороны и мешают ВСУ

17:15

Техно-октябрь в Хмельницком, Червонограде и Борисполе: Фокстрот открыл 2 магазина и обновил 1 новости компании

17:03

РФ может бить ракетами из Новороссийска: генерал СБУ раскрыл тревожный сценарийВидео

17:00

"Прошу не доверять": Залужный предупредил о фейковых сообщениях от мошенников

16:52

Почему нельзя занимать деньги вечером: как правильно давать в долг

16:47

Как влияет режим сна на вес: эксперт рассказал, как люди незаметно толстеют

16:44

Почему Bayraktar "не видно" на фронте: офицер ГУР раскрыл один нюанс

Реклама
16:32

Как и когда оформить прибавку к пенсии: кому из пенсионеров повезет

16:30

Что нельзя делать 2 ноября, чтобы не было проблем с деньгами: приметы дня

15:58

Северная Корея передала РФ миллион снарядов, их хватит на 2 месяца – Bloomberg

15:57

"Путин умер": в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора

15:50

Что будет, если Луна удалится от Земли: ждать ли планетарной катастрофы

15:47

Больше нет сил: жена Виктора Павлика в слезах показала свое материнство

15:46

Чем нельзя мыть зеркала: запрещенные средства, которые оставляют разводыВидео

15:30

"Хотят снова оккупировать город": генерал раскрыл тяжелую ситуацию под Купянском

15:25

Быстро и без сантехника: как пробить раковину на кухне

15:20

Украинцев эвакуируют из Сектора Газа: сколько людей хотят уехать

15:15

Воины ГУР ударили по редкой радиолокационной станции в Белгородской области РФВидео

15:10

Китайский гороскоп на завтра 2 ноября: Собакам – разочарование, Кабанам - обида

15:09

Заставляли стоять на коленях: популярная украинская актриса рассказала про буллинг в школе

15:03

Ракеты попали по базам РФ: в Сети узнали детали удара по оккупантам в Крыму

14:52

Пограничники больше не принимают документы в "Дії" для выезда за границу

14:36

"Мир будет полыхать": астролог рассказал, что нельзя делать на новолуние 13 ноябряВидео

14:34

Ксения Мишина рассекретила свой вес

14:17

Обновленный хит Кароль и помощь ВСУ от Януковича: чем удивит Вечерний Квартал в новых концертах

14:08

Иван Дорн собрался петь и плясать на дорогом курорте перед россиянами - блогер

13:59

Условия новой помощи Украине: в Конгрессе США хотят услышать "стратегию победы"

Реклама
13:45

За месяц Армия дронов поразила 175 вражеских танков и 245 пушек – Минцифры

13:32

Слишком горячий Хэллоуин: Alina Pash снялась топлес

13:30

Деньги польются рекой: астролог назвал самые прибыльные дни ноября 2023

13:24

Будет 7 неудачных дней: астролог назвал худшие даты ноября 2023Видео

12:57

Астролог Влад Росс рассказал, когда в ноябре можно путешествовать

12:46

ВСУ могут готовить мощный штурм на юге: названы три плацдарма для наступления

12:45

"Воткнул Путину по самые помидоры": актер из РФ Панин похвастался новым паспортом на фоне украинского флага

12:23

Зеленский сделал важное заявление о вступлении Украины в ЕС: "Мы не упустим этот момент"

12:11

Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал причины расставания со второй женой

11:43

Гороскоп на ноябрь от Влада Росса: мир будет пылать, а РФ усилит ракетные обстрелы УкраиныЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять