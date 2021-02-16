Четыре привычки лжеца, которые раскрывают его истинную личность

Эксперты раскрывают 4 вопроса, которые вы можете задать, чтобы обнаружить лжецов.

Было ли у вас когда-нибудь ощущение, что кто-то лжет, но у вас не было быстрого способа это доказать? Пытаться обнаружить лжецов может быть неудобно, тем более прямо обвиняя кого-то во лжи, еще и без доказательств.

Что еще хуже, даже если вы знаете, что кто-то лжет, некоторые люди могут очень хорошо обманывать. Это позволяет им замести следы и говорить правильные вещи, избавляя себя от подозрений и заставляя вас чувствовать себя в конфликте или загнанным в угол.

Если вы попадали в подобную ситуацию, не волнуйтесь! Развивайте свое позитивное мышление, и вы увидите, что существует множество неконфронтационных способов проверить чью-то правдивость.

Эксперты раскрывают 4 вопроса, которые вы можете задать, чтобы обнаружить лжецов.

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1. Дистанция

Лжецы часто изо всех сил стараются отделиться от того, что они говорят, чтобы добавить дистанции между собой и рассказываемыми историями. Это позволяет им немного избежать ответственности, перекладывая ее на окружающих. Известный социальный психолог Джеймс У. Пеннебейкер обнаружил, что многие лжецы делают это, обращаясь к себе в третьем лице.

Например:"Это не было закончено" вместо "Я не закончил"."Вы не даете людям такие вещи" вместо "Я не хотел им этого давать"."Тарелка упала" вместо "Я уронил тарелку".

Лжецы, особенно если они являются частью группы, команды или сообщества, часто используют "нас", "мы", "наш" и другие подобные термины, чтобы избежать ответственности за свои действия. Это не просто объединяет их поведение со многими другими, но также заставляет их казаться разумными. Например:

"Мы сочли это приемлемым" вместо "Я нашел это приемлемым"."Никто действительно не видел там проблемы" вместо "Я не видел там проблемы"."Мы допустили ошибку и работаем над этим" вместо "Я допустил ошибку, и моя команда сейчас работает над ней"."Все мы согласились, что так будет лучше", а не "Я думал, что так будет лучше, и заставил всех так думать".

Наконец, лжецы могут менять местоимения, чтобы избежать ответственности. Вместо того, чтобы называть что-то своим, они могут использовать общие местоимения, чтобы отделить себя. Например:

"Я ехал на машине" вместо "Я ехал на своей машине"."Решение было…" вместо "Я решил…" или "Мое решение было…"

Что делать?

Что вам нужно сделать, так это лично противостоять им. Когда они пытаются подстраховаться, задавайте дополнительные вопросы, которые возлагают на них бремя ответственности. Например:

Когда они говорят: "Это еще не закончено", вместо "Я не закончил", спросите: "Кто не закончил? Это был ты?"

2. Спросите то, что вы знаете

Вы можете знать о ситуации не все, но, вероятно, знаете один или два объективных факта о ней. Когда вы спрашиваете того, кто, по вашему мнению, лжет, спрашивайте о том, что вы знаете, и о том, чего не знаете. Если они ошибаются и лгут, не рассказывайте об этом сразу. Подождите, пока они продолжат строить свою фальсифицированную историю на этой лжи. Таким образом, вы будете иметь представление о том, что является правдой, а что нет.

Консультант-судебный психолог, дипломированный психолог и ученый Корал Дандо, доктор философии, идет еще дальше. За десятилетие службы в лондонской полиции ее опыт и наблюдения привели к тому, что она использовала такие вопросы, чтобы лучше понять поведение человека, когда он лжет. Если вы особенно наблюдательны, вы сможете уловить конкретные сигналы, которые кто-то выполняет, когда он лжет, поскольку вы будете знать, когда они опровергают факты, которые вам уже известны.

Важным аспектом этого является знание того, когда и как скрыть информацию от лжеца, чтобы вы могли использовать ее для проверки их честности. Исследования показали, что слишком раннее предоставление людям слишком большого количества деталей может дать им достаточно времени, чтобы спланировать свою тщательно продуманную ложь, что усложняет понимание, лгут они или нет.

3. Спросите что-то неожиданное

Ложь - дело тонкое, и лжецы должны быть уверены, что они не обмануты. Нередки случаи, когда те, кто часто лгут, изо всех сил стараются избегать клише, особенно если они являются одним из многих опрошенных. Такие фразы, как "я не уверен" и "я не помню", быстро их выделят. Поэтому они стараются строить рассказы, которые позволяют им казаться разумными, иногда со столькими деталями, которые они считают уместными.

По словам опытного федерального агента и эксперта по обнаружению обмана Дж. Дж. Ньюберри, примерно 4% всех людей являются превосходными и опытными лжецами, зачастую до такой степени, что они не подают явных признаков лжи. Это означает, что есть только один способ разоблачить их - поймать их на лжи.

Обладая всей этой информацией, мы делаем простой вывод. Хорошие лжецы знают, что нужно готовиться заранее, но проблема с хорошо отрепетированными историями заключается в том, что им не хватает реальных деталей. Если спросить их о чем-то неожиданном, они могут их сбить с толку, и исследования показали, что это быстрый способ оставить лжецов в затруднительном положении.

4. Запросите историю

Задавать кому-то вопросы один за другим имеет смысл. Но спросить историю о событиях, которые они могут рассказать, - это полезный способ уловить лжеца. Даже люди с наиболее позитивным поведением и обманчивыми уловками склонны раскрывать определенные сюжеты, когда им приходится рассказывать целую историю, и исследования показали, что конкретные из них почти всегда можно найти в сказках лжецов.

Сьюзан Краусс Уитборн, доктор философии, почетный профессор психологических наук и наук о мозге Массачусетского университета и сертифицированный Американским советом профессиональных психологов, доктор философии, описывает следующие способы, которыми кто-то может раскрыть свою ложь в рассказе:

Медленно говорит

Тот, кому приходится придумывать свою ложь на месте, скорее всего, попытается выиграть время, замедляя свою речь. Это потому, что ложь - это умственное упражнение - вам нужно приложить усилия, чтобы быть последовательным, реалистичным и при необходимости самостоятельно редактировать.

Много воды

Люди, которые лгут, часто рассказывают истории очень кратко или расплывчато. Это потому, что они не хотят случайно ввязываться в ненужные детали. Если они действительно тратят время на ненужные детали, обычно это происходит потому, что они пытаются отвлечь вас, переоценивая то, что они действительно знают.

Плохая память

У любого может быть плохая память, но лжецы часто слишком много говорят о своих проблемах, связанных с памятью, пытаясь преуменьшить свои неточности. Хотя это и не окончательно, лучше убедиться, что вы не позволяете лжецу извинять каждое странное противоречие с помощью "плохой памяти".

Позитив

Это немного странно, но подумайте об использовании этой тактики, чтобы обнаружить лжецов. Большинство невинных людей не любят, когда их расспрашивают, особенно если они сохраняют чувство вины за то, что не могут предотвратить то, что произошло, или борются с эмоциональной реакцией, вызванной этим событием. Лжецы часто делают все возможное, чтобы мыслить позитивно, что позволяет им казаться совершенно спокойными и разумными. Они могут преуменьшить свои негативные чувства.